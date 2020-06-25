Все меньше украинцев боятся коронавируса, согласны вакцинироваться 41%, - опрос. ИНФОГРАФИКА
В середине июня 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 41% опрошенных украинцев. При этом не вакцинировались бы 49% респондентов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
Как показывают результаты всеукраинского CATI-опроса, на середину июня количество украинцев, которые очень боятся заболевания коронавирусом по сравнению с началом апреля сократилась вдвое — до 21% с 40%. Число тех, кто скорее опасается такой возможности, остается стабильным и составляет 26%. Стабильным также остается и процент тех, кто скорее не боится возможности заболеть COVID-19 (15%) Немного увеличилось по сравнению с началом апреля число тех, кто сомневается (18%). Зато с начала июня отмечается существенное увеличение числа тех, кто вообще не боится заболеть коронавирусом (20% в июне против 8% в апреле).
Больше всего тех, кто очень боится заболеть коронавирусом, среди женщин и представителей старшей возрастной категории. Больше всего тех, кто вообще не боится COVID-19, среди мужчин, а также младшей и средней возрастных категорий. Тех, кто испытывает умеренный страх перед коронавирусом, больше среди жителей областных центров.
По готовности лично прямо сейчас воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса украинцы разделились на две группы: воспользовались бы такой возможностью 41% опрошенных (25% точно и 16% скорее всего), не делали бы вакцинации 49% респондентов (37% точно и 12% скорее всего). Каждый десятый (9%) затрудняется ответить.
Сравнительно больше безусловно готовых на вакцинацию среди украинцев старшего возраста, скорее готовых к этому больше среди молодежи. Среди украинцев среднего возраста больше тех, кто категорически не согласился бы сейчас на вакцинацию. Также таковых сравнительно больше в сельской местности. Прогнозируемым является распределение готовности к вакцинации от коронавируса в зависимости от уровня страха заразиться COVID-19: наибольший процент согласных на вакцинацию среди тех, кто очень боится заразиться, а наибольший процент абсолютно не готовых — среди тех, кто вообще не боится коронавируса. Впрочем, следует отметить, что процент первых в 1,7 раза меньше, чем процент вторых.
Опрос проводился в период с 10 по 16 июня 2020 года. Всего опрошено 1009 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь). Метод опроса — CATI-опрос (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) роллингового формата. Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 3,7%.
Отметим, что основным средством борьбы с любой вирусной эпидемией вакцина. Обычно на ее разработку необходимо в лучшем случае 12-18 месяцев. По мнению специалистов, срок 18 месяцев для разработки вакцины от COVID-19 — это быстро. Некоторые эксперты даже считают, что это слишком быстро.
Пожалуйста, подождите...
в этой стране могут продать все что угодно
и это жесть, я вот читал и еще более(!) думал: ну шо за ****** этот вид т.н. "хомо сапиенс".
Так шо - умирают даже шакалы, а двуногие - именно дохнут(если никто "грехи" цивилизации не "простил")
вы понял?
Учимся логике, носим ОЗК, слушаемся Стебанова, боимся вируса))) кх-кх, о б*же...(падает, молится Аллаху хотя и неправославный отеист)
заколебали уже пугать ей Пу.
Об этом говорят сами вирусологи.
https://www.youtube.com/watch?v=7Oyf-sIgAKw&list=PL3399647E86B3C658 Стефано Монтанари: «Вторая волна коронавируса будет в интересах фармкомпаний» (полная версия)
Скопилось куча инфы,которая показывает,что короновирус-это просто лохотрон,с помощью разводят всё население планеты,что он не так опасен,как его хотят преподнести.
Вот одна из них:
https://greenpost.ua/news/pandemiya-covid-19-vyyavylasya-fejkom-i8553 Скандал у Німеччині: пандемія Covid-19 виявилася фейком? Німецькі медики стверджують, що коронавірус не такий небезпечний, як вважалось
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k&list=PL3399647E86B3C658 Австрийский политик подвел итоги: Факты не подтвердили сценарий ужасов, разработанный правительством
2) короновирусы умеют усиливаться от иммунного ответа организма. Так что вакцину придётся ОЧЕНЬ хорошо тестировать, чтоб не вышло, что своей вакциной человек сделал новую мутацию коронавируса в разы опаснее.
Я бы не проводил поголовную вакцинацию населения. Только группы риска или даже только тех кто заболел в качестве лечения.