Все меньше украинцев боятся коронавируса, согласны вакцинироваться 41%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

В середине июня 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 41% опрошенных украинцев. При этом не вакцинировались бы 49% респондентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как показывают результаты всеукраинского CATI-опроса, на середину июня количество украинцев, которые очень боятся заболевания коронавирусом по сравнению с началом апреля сократилась вдвое — до 21% с 40%. Число тех, кто скорее опасается такой возможности, остается стабильным и составляет 26%. Стабильным также остается и процент тех, кто скорее не боится возможности заболеть COVID-19 (15%) Немного увеличилось по сравнению с началом апреля число тех, кто сомневается (18%). Зато с начала июня отмечается существенное увеличение числа тех, кто вообще не боится заболеть коронавирусом (20% в июне против 8% в апреле).

Больше всего тех, кто очень боится заболеть коронавирусом, среди женщин и представителей старшей возрастной категории. Больше всего тех, кто вообще не боится COVID-19, среди мужчин, а также младшей и средней возрастных категорий. Тех, кто испытывает умеренный страх перед коронавирусом, больше среди жителей областных центров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия собрала почти 10 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19, - посол ЕС в Украине Маасикас

По готовности лично прямо сейчас воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса украинцы разделились на две группы: воспользовались бы такой возможностью 41% опрошенных (25% точно и 16% скорее всего), не делали бы вакцинации 49% респондентов (37% точно и 12% скорее всего). Каждый десятый (9%) затрудняется ответить.

Сравнительно больше безусловно готовых на вакцинацию среди украинцев старшего возраста, скорее готовых к этому больше среди молодежи. Среди украинцев среднего возраста больше тех, кто категорически не согласился бы сейчас на вакцинацию. Также таковых сравнительно больше в сельской местности. Прогнозируемым является распределение готовности к вакцинации от коронавируса в зависимости от уровня страха заразиться COVID-19: наибольший процент согласных на вакцинацию среди тех, кто очень боится заразиться, а наибольший процент абсолютно не готовых — среди тех, кто вообще не боится коронавируса. Впрочем, следует отметить, что процент первых в 1,7 раза меньше, чем процент вторых.

Опрос проводился в период с 10 по 16 июня 2020 года. Всего опрошено 1009 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь). Метод опроса — CATI-опрос (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) роллингового формата. Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 3,7%.

Отметим, что основным средством борьбы с любой вирусной эпидемией вакцина. Обычно на ее разработку необходимо в лучшем случае 12-18 месяцев. По мнению специалистов, срок 18 месяцев для разработки вакцины от COVID-19 — это быстро. Некоторые эксперты даже считают, что это слишком быстро.