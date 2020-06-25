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Все меньше украинцев боятся коронавируса, согласны вакцинироваться 41%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Все меньше украинцев боятся коронавируса, согласны вакцинироваться 41%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

В середине июня 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 41% опрошенных украинцев. При этом не вакцинировались бы 49% респондентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как показывают результаты всеукраинского CATI-опроса, на середину июня количество украинцев, которые очень боятся заболевания коронавирусом по сравнению с началом апреля сократилась вдвое — до 21% с 40%. Число тех, кто скорее опасается такой возможности, остается стабильным и составляет 26%. Стабильным также остается и процент тех, кто скорее не боится возможности заболеть COVID-19 (15%) Немного увеличилось по сравнению с началом апреля число тех, кто сомневается (18%). Зато с начала июня отмечается существенное увеличение числа тех, кто вообще не боится заболеть коронавирусом (20% в июне против 8% в апреле).

Все меньше украинцев боятся коронавируса, согласны вакцинироваться 41%, - опрос 01

Больше всего тех, кто очень боится заболеть коронавирусом, среди женщин и представителей старшей возрастной категории. Больше всего тех, кто вообще не боится COVID-19, среди мужчин, а также младшей и средней возрастных категорий. Тех, кто испытывает умеренный страх перед коронавирусом, больше среди жителей областных центров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия собрала почти 10 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19, - посол ЕС в Украине Маасикас

По готовности лично прямо сейчас воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса украинцы разделились на две группы: воспользовались бы такой возможностью 41% опрошенных (25% точно и 16% скорее всего), не делали бы вакцинации 49% респондентов (37% точно и 12% скорее всего). Каждый десятый (9%) затрудняется ответить.

Все меньше украинцев боятся коронавируса, согласны вакцинироваться 41%, - опрос 02

Сравнительно больше безусловно готовых на вакцинацию среди украинцев старшего возраста, скорее готовых к этому больше среди молодежи. Среди украинцев среднего возраста больше тех, кто категорически не согласился бы сейчас на вакцинацию. Также таковых сравнительно больше в сельской местности. Прогнозируемым является распределение готовности к вакцинации от коронавируса в зависимости от уровня страха заразиться COVID-19: наибольший процент согласных на вакцинацию среди тех, кто очень боится заразиться, а наибольший процент абсолютно не готовых — среди тех, кто вообще не боится коронавируса. Впрочем, следует отметить, что процент первых в 1,7 раза меньше, чем процент вторых.

Опрос проводился в период с 10 по 16 июня 2020 года. Всего опрошено 1009 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь). Метод опроса — CATI-опрос (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) роллингового формата. Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 3,7%.

Отметим, что основным средством борьбы с любой вирусной эпидемией вакцина. Обычно на ее разработку необходимо в лучшем случае 12-18 месяцев. По мнению специалистов, срок 18 месяцев для разработки вакцины от COVID-19 — это быстро. Некоторые эксперты даже считают, что это слишком быстро. 
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Топ комментарии
+4
Вы покажите по телеку как от него умирают люди и в каких мучениях - может, до какой-то части обезьян дойдёт. А то, что не боятся - не удивительно - от рака дохнут, а курить не бросают. Потом, правда, когда трахнет - тогда взывают о помощи через всякие плаксивые счета, но не доходит это точно. У меньшей части населения мозг одет в черепную коробку, а у большей - в штаны и лосины с целлюлитом.
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25.06.2020 13:28
+4
Думаю статистика остановится где-то на 25 к 73%
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25.06.2020 13:41
+3
Вакцинироааться чем?!
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25.06.2020 13:25
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Вакцинироааться чем?!
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25.06.2020 13:25 Ответить
Давай подумаем. Я понимаю что это для тебя сложно, но мы попробуем. Там вакцину делают, помнишь? Говорять зимой будет. Вот ею. Понимаешь? В укольчик набирают и колят в попу, говорят так имунитет получают.
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25.06.2020 13:30 Ответить
украинской вакциной я би тоже не вакцинировался
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25.06.2020 13:52 Ответить
Должен тебя успокоить - украинской вакцины ждать не приходится...
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25.06.2020 14:02 Ответить
я бы не зарекался
в этой стране могут продать все что угодно
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25.06.2020 14:06 Ответить
Вы покажите по телеку как от него умирают люди и в каких мучениях - может, до какой-то части обезьян дойдёт. А то, что не боятся - не удивительно - от рака дохнут, а курить не бросают. Потом, правда, когда трахнет - тогда взывают о помощи через всякие плаксивые счета, но не доходит это точно. У меньшей части населения мозг одет в черепную коробку, а у большей - в штаны и лосины с целлюлитом.
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25.06.2020 13:28 Ответить
во первых дохнут собаки .а не люди . во вторых пусть покажут как в дтп погибают и становятся калеками .до какой то части дойдёт что иметь машину смертельно опасно . как даун так сразу себя величать если не сократом так остапом бендером
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25.06.2020 13:33 Ответить
Гена, я вот недавно прочитал как еще 300-500 лет назад люди тупо убивали и скармливали волкам, а то и поедали(но раньше еще) девочек(м.л.а.д.е.н.ц.е.в. + можешь понять как тогда было рожалкам, а?), т.к. "невыгодно".
и это жесть, я вот читал и еще более(!) думал: ну шо за ****** этот вид т.н. "хомо сапиенс".

Так шо - умирают даже шакалы, а двуногие - именно дохнут(если никто "грехи" цивилизации не "простил")
вы понял?
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25.06.2020 13:39 Ответить
Это называется манипуляция. В реанимации всегда, в любой момент времени можно наснимать страшных кадров под что угодно. Вот только это будет самой что ни на есть ядерной, токсичной пропагандой.
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25.06.2020 13:39 Ответить
Протоколы Минздрава по лечению COVID-19 стают все смешнее, а больных все больше.(с)
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25.06.2020 13:29 Ответить
Вакцины нет и ближайшее время не будет. То что на скорую руку создают и втюхивают не менее опасны чем сама болезнь ( это даже по мнению настоящих специалистов). Если и создадут настоящую вакцину то не раньше чем через 1,5-2 года и то не известно на сколько она будет действенна и какие у нее будут побочные эффекты. Так что вакцинироваться пока... это конечно что играть в "русскую рулетку".
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25.06.2020 13:31 Ответить
Вакцин уже куча создана, многие из них прошли первые этапы испытаний, десяток, не меньше - проходят клинические испытания на добровольцах. Результаты положительные, пока. Вакцина может поступить через 1,5-2 года, только вследствие забюрократизированных долгих и дотошных процедур проверки. Эпидемия в нашей стране идет на рост. Вакцина может реально помочь
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25.06.2020 13:59 Ответить
"тамифлю 2"
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25.06.2020 13:34 Ответить
Я вот давно подумал: если т.н. "хиромантия" - правда, то уже давно надо проверять жителей разных регионов, и тогда увидим где Рашка начнет войны("линия жизни" у многих в одно и то же время - "копут"). А если неправда, то не я обосрался, а т.н. "хироманты". С меня только предложение
Учимся логике, носим ОЗК, слушаемся Стебанова, боимся вируса))) кх-кх, о б*же...(падает, молится Аллаху хотя и неправославный отеист)

заколебали уже пугать ей Пу.
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25.06.2020 13:35 Ответить
Заголовок огонь. Если меньше боятся то соответственно зачем вакцинироваться если не боишься.
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25.06.2020 13:38 Ответить
Думаю статистика остановится где-то на 25 к 73%
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25.06.2020 13:41 Ответить
Вакцины от короновируса бесполезны из-за постоянных мутаций вируса.
Об этом говорят сами вирусологи.
https://www.youtube.com/watch?v=7Oyf-sIgAKw&list=PL3399647E86B3C658 Стефано Монтанари: «Вторая волна коронавируса будет в интересах фармкомпаний» (полная версия)
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25.06.2020 13:50 Ответить
По поводу мутаций именно SARS-CoV-2 не так все и плохо. Так что брешут ваши вирусологи. К тому же у любого вируса можно найти участки, которые слабо подверженны мутациям. У SARS-CoV-2 это те самые "шипы", благодаря которым он так легко проникает в ткани легких и пр. ткани
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25.06.2020 14:01 Ответить
Так что брешут ваши вирусологи.

Скопилось куча инфы,которая показывает,что короновирус-это просто лохотрон,с помощью разводят всё население планеты,что он не так опасен,как его хотят преподнести.
Вот одна из них:
https://greenpost.ua/news/pandemiya-covid-19-vyyavylasya-fejkom-i8553 Скандал у Німеччині: пандемія Covid-19 виявилася фейком? Німецькі медики стверджують, що коронавірус не такий небезпечний, як вважалось
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25.06.2020 15:44 Ответить
Брехня ето. Не верьте! Распространяют єту ересь кацапские фабрики троллей. В Штатах больше 100 тисяч смертей, и єто при уровне их медициньі!
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25.06.2020 19:56 Ответить
А этот австрийский депутат тоже кацапский троль?
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k&list=PL3399647E86B3C658 Австрийский политик подвел итоги: Факты не подтвердили сценарий ужасов, разработанный правительством
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25.06.2020 20:41 Ответить
тоже кацапский. они повсюду ааааа
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27.06.2020 10:34 Ответить
Поки грім не гупне - дурень не сховається.
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25.06.2020 13:55 Ответить
1) исследования показывают что через 2 месяца после выздоровления количество антител в крови падает в среднем на 70%. Так что вполне возможно длительного иммунитета от этой болезни в принципе не бывает.
2) короновирусы умеют усиливаться от иммунного ответа организма. Так что вакцину придётся ОЧЕНЬ хорошо тестировать, чтоб не вышло, что своей вакциной человек сделал новую мутацию коронавируса в разы опаснее.

Я бы не проводил поголовную вакцинацию населения. Только группы риска или даже только тех кто заболел в качестве лечения.
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25.06.2020 14:09 Ответить
И правильно, что не боятся коронавируса! Бояться надо 5Ж и Порошенка!
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25.06.2020 14:16 Ответить
Дедалі менше українців бояться коронавірусу, згодні вакцинуватися 41%, - опитування - Цензор.НЕТ 9095
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25.06.2020 14:23 Ответить
Маша, приберегите ваши фантазии для вашего парня...
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25.06.2020 15:22 Ответить
Ідіотизм - не хвороба і ванцини від нього не існує ...
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25.06.2020 14:42 Ответить
Блин .... тут нечего жрать и уже все меньше перспектив к нормальной жизни .... а вы здесь за ковид какой то ..... 21 век а чувствую себя крепостным из 17 столетия
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25.06.2020 19:41 Ответить
 
 