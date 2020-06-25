Дедалі менше українців бояться коронавірусу, згодні вакцинуватися 41%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

В середині червня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 41% опитаних українців. При цьому не вакцінувалися б 49% респондентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як показують результати чергової хвилі загальноукраїнського CATI-опитування*, на середину червня кількість українців, що дуже бояться захворювання на коронавірус порівняно із початком квітня скоротилася вдвічі – до 21% із 40%. Число тих, хто скоріше побоюється такої можливості, залишається стабільним і становить 26%. Стабільним лишається й відсоток тих, хто скоріше не боїться можливості захворіти на COVID-19 (15%) Трохи побільшало, порівняно із початком квітня, тих, хто вагається з відповіддю (18%). Натомість з початку червня відзначається суттєве збільшення числа тих, хто взагалі не боїться захворіти на коронавірус (20% у червні проти 8% у квітні).

Найбільше тих, хто дуже боїться захворіти на коронавірус, серед жінок і представників старшої вікової категорії. Найбільше тих, хто взагалі не боїться COVID-19, серед чоловіків та молодшої і середньої вікових категорій. Тих, хто відчуває помірний страх перед коронавірусом, більше серед мешканців обласних центрів.

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За готовністю особисто прямо зараз скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу українці поділилися на дві групи: скористалися б такою можливістю 41% опитаних (25% точно і 16% скоріш за все), не робили б вакцинації 49% респондентів (37% точно і 12% скоріш за все). Кожен десятий (9%) вагається з відповіддю.

Порівняно більше безумовно готових на вакцинацію серед українців старшого віку, скоріш готових до цього більше серед молоді. Серед українців середнього віку найбільше тих, хто категорично не погодився б зараз на вакцинацію. Також таких порівняно більше у сільській місцевості. Прогнозованим є розподіл готовності до вакцинації від коронавірусу у залежності від рівня страху заразитися COVID-19: найбільший відсоток згодних на вакцинацію серед тих, хто дуже боїться заразитися, а найбільший відсоток абсолютно не готових – серед тих хто взагалі не боїться коронавірусу. Втім, слід зазначити, що відсоток перших у 1,7 рази менший, за відсоток других.

Опитування проводилося у період з 10 по 16 червня 2020 року. Всього опитано 1009 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – CATI-опитування (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) ролінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.

Зазначимо, що основним засобом боротьби з будь-якою вірусною епідемією є вакцина. Зазвичай на її розробку необхідно в кращому випадку 12-18 місяців. На думку фахівців, термін 18 місяців для розробки вакцини від COVID-19 - це швидко. Деякі експерти навіть вважають, що це дуже швидко.