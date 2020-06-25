Дедалі менше українців бояться коронавірусу, згодні вакцинуватися 41%, - опитування. ІНФОГРАФІКА
В середині червня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 41% опитаних українців. При цьому не вакцінувалися б 49% респондентів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.
Як показують результати чергової хвилі загальноукраїнського CATI-опитування*, на середину червня кількість українців, що дуже бояться захворювання на коронавірус порівняно із початком квітня скоротилася вдвічі – до 21% із 40%. Число тих, хто скоріше побоюється такої можливості, залишається стабільним і становить 26%. Стабільним лишається й відсоток тих, хто скоріше не боїться можливості захворіти на COVID-19 (15%) Трохи побільшало, порівняно із початком квітня, тих, хто вагається з відповіддю (18%). Натомість з початку червня відзначається суттєве збільшення числа тих, хто взагалі не боїться захворіти на коронавірус (20% у червні проти 8% у квітні).
Найбільше тих, хто дуже боїться захворіти на коронавірус, серед жінок і представників старшої вікової категорії. Найбільше тих, хто взагалі не боїться COVID-19, серед чоловіків та молодшої і середньої вікових категорій. Тих, хто відчуває помірний страх перед коронавірусом, більше серед мешканців обласних центрів.
За готовністю особисто прямо зараз скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу українці поділилися на дві групи: скористалися б такою можливістю 41% опитаних (25% точно і 16% скоріш за все), не робили б вакцинації 49% респондентів (37% точно і 12% скоріш за все). Кожен десятий (9%) вагається з відповіддю.
Порівняно більше безумовно готових на вакцинацію серед українців старшого віку, скоріш готових до цього більше серед молоді. Серед українців середнього віку найбільше тих, хто категорично не погодився б зараз на вакцинацію. Також таких порівняно більше у сільській місцевості. Прогнозованим є розподіл готовності до вакцинації від коронавірусу у залежності від рівня страху заразитися COVID-19: найбільший відсоток згодних на вакцинацію серед тих, хто дуже боїться заразитися, а найбільший відсоток абсолютно не готових – серед тих хто взагалі не боїться коронавірусу. Втім, слід зазначити, що відсоток перших у 1,7 рази менший, за відсоток других.
Опитування проводилося у період з 10 по 16 червня 2020 року. Всього опитано 1009 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – CATI-опитування (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) ролінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.
Зазначимо, що основним засобом боротьби з будь-якою вірусною епідемією є вакцина. Зазвичай на її розробку необхідно в кращому випадку 12-18 місяців. На думку фахівців, термін 18 місяців для розробки вакцини від COVID-19 - це швидко. Деякі експерти навіть вважають, що це дуже швидко.
Будь ласка, зачекайте...
в этой стране могут продать все что угодно
и это жесть, я вот читал и еще более(!) думал: ну шо за ****** этот вид т.н. "хомо сапиенс".
Так шо - умирают даже шакалы, а двуногие - именно дохнут(если никто "грехи" цивилизации не "простил")
вы понял?
Учимся логике, носим ОЗК, слушаемся Стебанова, боимся вируса))) кх-кх, о б*же...(падает, молится Аллаху хотя и неправославный отеист)
заколебали уже пугать ей Пу.
Об этом говорят сами вирусологи.
https://www.youtube.com/watch?v=7Oyf-sIgAKw&list=PL3399647E86B3C658 Стефано Монтанари: «Вторая волна коронавируса будет в интересах фармкомпаний» (полная версия)
Скопилось куча инфы,которая показывает,что короновирус-это просто лохотрон,с помощью разводят всё население планеты,что он не так опасен,как его хотят преподнести.
Вот одна из них:
https://greenpost.ua/news/pandemiya-covid-19-vyyavylasya-fejkom-i8553 Скандал у Німеччині: пандемія Covid-19 виявилася фейком? Німецькі медики стверджують, що коронавірус не такий небезпечний, як вважалось
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k&list=PL3399647E86B3C658 Австрийский политик подвел итоги: Факты не подтвердили сценарий ужасов, разработанный правительством
2) короновирусы умеют усиливаться от иммунного ответа организма. Так что вакцину придётся ОЧЕНЬ хорошо тестировать, чтоб не вышло, что своей вакциной человек сделал новую мутацию коронавируса в разы опаснее.
Я бы не проводил поголовную вакцинацию населения. Только группы риска или даже только тех кто заболел в качестве лечения.