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Дедалі менше українців бояться коронавірусу, згодні вакцинуватися 41%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Дедалі менше українців бояться коронавірусу, згодні вакцинуватися 41%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

В середині червня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 41% опитаних українців. При цьому не вакцінувалися б 49% респондентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як показують результати чергової хвилі загальноукраїнського CATI-опитування*, на середину червня кількість українців, що дуже бояться захворювання на коронавірус порівняно із початком квітня скоротилася вдвічі – до 21% із 40%. Число тих, хто скоріше побоюється такої можливості, залишається стабільним і становить 26%. Стабільним лишається й відсоток тих, хто скоріше не боїться можливості захворіти на COVID-19 (15%) Трохи побільшало, порівняно із початком квітня, тих, хто вагається з відповіддю (18%). Натомість з початку червня відзначається суттєве збільшення числа тих, хто взагалі не боїться захворіти на коронавірус (20% у червні проти 8% у квітні).

Дедалі менше українців бояться коронавірусу, згодні вакцинуватися 41%, - опитування 01

Найбільше тих, хто дуже боїться захворіти на коронавірус, серед жінок і представників старшої вікової категорії. Найбільше тих, хто взагалі не боїться COVID-19, серед чоловіків та молодшої і середньої вікових категорій. Тих, хто відчуває помірний страх перед коронавірусом, більше серед мешканців обласних центрів.

Також читайте: Єврокомісія зібрала майже 10 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19, - посол ЄС в Україні Маасікас

За готовністю особисто прямо зараз скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу українці поділилися на дві групи: скористалися б такою можливістю 41% опитаних (25% точно і 16% скоріш за все), не робили б вакцинації 49% респондентів (37% точно і 12% скоріш за все). Кожен десятий (9%) вагається з відповіддю.

Дедалі менше українців бояться коронавірусу, згодні вакцинуватися 41%, - опитування 02

Порівняно більше безумовно готових на вакцинацію серед українців старшого віку, скоріш готових до цього більше серед молоді. Серед українців середнього віку найбільше тих, хто категорично не погодився б зараз на вакцинацію. Також таких порівняно більше у сільській місцевості. Прогнозованим є розподіл готовності до вакцинації від коронавірусу у залежності від рівня страху заразитися COVID-19: найбільший відсоток згодних на вакцинацію серед тих, хто дуже боїться заразитися, а найбільший відсоток абсолютно не готових – серед тих хто взагалі не боїться коронавірусу. Втім, слід зазначити, що відсоток перших у 1,7 рази менший, за відсоток других.

Опитування проводилося у період з 10 по 16 червня 2020 року. Всього опитано 1009 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – CATI-опитування (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) ролінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.

Зазначимо, що основним засобом боротьби з будь-якою вірусною епідемією є вакцина. Зазвичай на її розробку необхідно в кращому випадку 12-18 місяців. На думку фахівців, термін 18 місяців для розробки вакцини від COVID-19 - це швидко. Деякі експерти навіть вважають, що це дуже швидко.

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Топ коментарі
+4
Вы покажите по телеку как от него умирают люди и в каких мучениях - может, до какой-то части обезьян дойдёт. А то, что не боятся - не удивительно - от рака дохнут, а курить не бросают. Потом, правда, когда трахнет - тогда взывают о помощи через всякие плаксивые счета, но не доходит это точно. У меньшей части населения мозг одет в черепную коробку, а у большей - в штаны и лосины с целлюлитом.
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25.06.2020 13:28
+4
Думаю статистика остановится где-то на 25 к 73%
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25.06.2020 13:41
+3
Вакцинироааться чем?!
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25.06.2020 13:25
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Вакцинироааться чем?!
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25.06.2020 13:25 Відповісти
Давай подумаем. Я понимаю что это для тебя сложно, но мы попробуем. Там вакцину делают, помнишь? Говорять зимой будет. Вот ею. Понимаешь? В укольчик набирают и колят в попу, говорят так имунитет получают.
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25.06.2020 13:30 Відповісти
украинской вакциной я би тоже не вакцинировался
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25.06.2020 13:52 Відповісти
Должен тебя успокоить - украинской вакцины ждать не приходится...
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25.06.2020 14:02 Відповісти
я бы не зарекался
в этой стране могут продать все что угодно
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25.06.2020 14:06 Відповісти
Вы покажите по телеку как от него умирают люди и в каких мучениях - может, до какой-то части обезьян дойдёт. А то, что не боятся - не удивительно - от рака дохнут, а курить не бросают. Потом, правда, когда трахнет - тогда взывают о помощи через всякие плаксивые счета, но не доходит это точно. У меньшей части населения мозг одет в черепную коробку, а у большей - в штаны и лосины с целлюлитом.
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25.06.2020 13:28 Відповісти
во первых дохнут собаки .а не люди . во вторых пусть покажут как в дтп погибают и становятся калеками .до какой то части дойдёт что иметь машину смертельно опасно . как даун так сразу себя величать если не сократом так остапом бендером
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25.06.2020 13:33 Відповісти
Гена, я вот недавно прочитал как еще 300-500 лет назад люди тупо убивали и скармливали волкам, а то и поедали(но раньше еще) девочек(м.л.а.д.е.н.ц.е.в. + можешь понять как тогда было рожалкам, а?), т.к. "невыгодно".
и это жесть, я вот читал и еще более(!) думал: ну шо за ****** этот вид т.н. "хомо сапиенс".

Так шо - умирают даже шакалы, а двуногие - именно дохнут(если никто "грехи" цивилизации не "простил")
вы понял?
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25.06.2020 13:39 Відповісти
Это называется манипуляция. В реанимации всегда, в любой момент времени можно наснимать страшных кадров под что угодно. Вот только это будет самой что ни на есть ядерной, токсичной пропагандой.
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25.06.2020 13:39 Відповісти
Протоколы Минздрава по лечению COVID-19 стают все смешнее, а больных все больше.(с)
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25.06.2020 13:29 Відповісти
Вакцины нет и ближайшее время не будет. То что на скорую руку создают и втюхивают не менее опасны чем сама болезнь ( это даже по мнению настоящих специалистов). Если и создадут настоящую вакцину то не раньше чем через 1,5-2 года и то не известно на сколько она будет действенна и какие у нее будут побочные эффекты. Так что вакцинироваться пока... это конечно что играть в "русскую рулетку".
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25.06.2020 13:31 Відповісти
Вакцин уже куча создана, многие из них прошли первые этапы испытаний, десяток, не меньше - проходят клинические испытания на добровольцах. Результаты положительные, пока. Вакцина может поступить через 1,5-2 года, только вследствие забюрократизированных долгих и дотошных процедур проверки. Эпидемия в нашей стране идет на рост. Вакцина может реально помочь
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25.06.2020 13:59 Відповісти
"тамифлю 2"
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25.06.2020 13:34 Відповісти
Я вот давно подумал: если т.н. "хиромантия" - правда, то уже давно надо проверять жителей разных регионов, и тогда увидим где Рашка начнет войны("линия жизни" у многих в одно и то же время - "копут"). А если неправда, то не я обосрался, а т.н. "хироманты". С меня только предложение
Учимся логике, носим ОЗК, слушаемся Стебанова, боимся вируса))) кх-кх, о б*же...(падает, молится Аллаху хотя и неправославный отеист)

заколебали уже пугать ей Пу.
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25.06.2020 13:35 Відповісти
Заголовок огонь. Если меньше боятся то соответственно зачем вакцинироваться если не боишься.
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25.06.2020 13:38 Відповісти
Думаю статистика остановится где-то на 25 к 73%
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25.06.2020 13:41 Відповісти
Вакцины от короновируса бесполезны из-за постоянных мутаций вируса.
Об этом говорят сами вирусологи.
https://www.youtube.com/watch?v=7Oyf-sIgAKw&list=PL3399647E86B3C658 Стефано Монтанари: «Вторая волна коронавируса будет в интересах фармкомпаний» (полная версия)
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25.06.2020 13:50 Відповісти
По поводу мутаций именно SARS-CoV-2 не так все и плохо. Так что брешут ваши вирусологи. К тому же у любого вируса можно найти участки, которые слабо подверженны мутациям. У SARS-CoV-2 это те самые "шипы", благодаря которым он так легко проникает в ткани легких и пр. ткани
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25.06.2020 14:01 Відповісти
Так что брешут ваши вирусологи.

Скопилось куча инфы,которая показывает,что короновирус-это просто лохотрон,с помощью разводят всё население планеты,что он не так опасен,как его хотят преподнести.
Вот одна из них:
https://greenpost.ua/news/pandemiya-covid-19-vyyavylasya-fejkom-i8553 Скандал у Німеччині: пандемія Covid-19 виявилася фейком? Німецькі медики стверджують, що коронавірус не такий небезпечний, як вважалось
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25.06.2020 15:44 Відповісти
Брехня ето. Не верьте! Распространяют єту ересь кацапские фабрики троллей. В Штатах больше 100 тисяч смертей, и єто при уровне их медициньі!
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25.06.2020 19:56 Відповісти
А этот австрийский депутат тоже кацапский троль?
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k&list=PL3399647E86B3C658 Австрийский политик подвел итоги: Факты не подтвердили сценарий ужасов, разработанный правительством
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25.06.2020 20:41 Відповісти
тоже кацапский. они повсюду ааааа
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27.06.2020 10:34 Відповісти
Поки грім не гупне - дурень не сховається.
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25.06.2020 13:55 Відповісти
1) исследования показывают что через 2 месяца после выздоровления количество антител в крови падает в среднем на 70%. Так что вполне возможно длительного иммунитета от этой болезни в принципе не бывает.
2) короновирусы умеют усиливаться от иммунного ответа организма. Так что вакцину придётся ОЧЕНЬ хорошо тестировать, чтоб не вышло, что своей вакциной человек сделал новую мутацию коронавируса в разы опаснее.

Я бы не проводил поголовную вакцинацию населения. Только группы риска или даже только тех кто заболел в качестве лечения.
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25.06.2020 14:09 Відповісти
И правильно, что не боятся коронавируса! Бояться надо 5Ж и Порошенка!
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25.06.2020 14:16 Відповісти
Дедалі менше українців бояться коронавірусу, згодні вакцинуватися 41%, - опитування - Цензор.НЕТ 9095
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25.06.2020 14:23 Відповісти
Маша, приберегите ваши фантазии для вашего парня...
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25.06.2020 15:22 Відповісти
Ідіотизм - не хвороба і ванцини від нього не існує ...
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25.06.2020 14:42 Відповісти
Блин .... тут нечего жрать и уже все меньше перспектив к нормальной жизни .... а вы здесь за ковид какой то ..... 21 век а чувствую себя крепостным из 17 столетия
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25.06.2020 19:41 Відповісти
 
 