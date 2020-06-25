Сийярто озвучил условия разблокирования заседания НАТО-Украина: Образование и права венгерского меньшинства
Венгрия назвала условия, при которых может быть разблокировано проведение заседания НАТО-Украина.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сийярто выразил надежду, что в ближайшее время сторонам удастся решить данные вопросы.
"Заседание НАТО-Украина будет разблокировано, как только будут решены вопросы, связаны с образованием и правами венгерского меньшинства. Как только это будет обеспечено, мы сделаем все, чтобы заседание на уровне министров могли проходить", - сказал глава МИД Венгрии.
Также он отметил, что в ближайшие недели должна пройти встреча комиссии по вопросам нацменьшинств, во время которой должен быть определен план по решению проблемных вопросов.
Пожалуйста, подождите...
Угорська греко-католицька церква - греко-католицька церква, парафії якої розташовані на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщини , а також в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0 угорській діаспорі Північної Америки. Нараховує близько 300 тисяч вірних, які є нащадками https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8 змадяризованих українців .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0#cite_note-1 [1]
УКРАЇНЦІ! КАРЛ!
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Хотя, как сказал Лысый, там нет актеров.
Как сообщает "Европейская правда", об этом во вторник заявила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон во время онлайн-брифинга в Брюсселе накануне министерской встречи Альянса. (c)
Венгрия организовывает в Украине районы.
Сейчас это объяснение уже не работает.Пришло время положить этому конец и наконец перевести наши отношения в скучную рутинную дипломатию.
А что венгры делают у себя для Украинцев??????
Пусть тоже организовывают Образование и права Украинского меньшинства!!!!
может надо уже просто поставить этих мудаков на место, что бы они прекратили шантаж.
я думаю, если выкинуть венгров с НАТО, то мы намного больше принесем пользу альянсу
Аби не волали про "вибіркове застосування Закону про громадянство України" додати туди осіб з ************, румунським, ізраїльським громадянством, тощо.
Пусть Венгрия построит дома для своих земляков и вернувшиеся на родину наверняка будут благодарны, тем самым вопрос "образования и прав" будет снят сам собой...
Сделать это совершенно не трудно - обладателей венгерских паспортов лишить украинского гражданства и по истечении 3 (трех) месяцев, если те не выедут самостоятельно, депортировать их на территорию Венгрии как "нарушителей прав пребывания иностранцев на территории Украины"...
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Украина свободная страна! Слава Украине!