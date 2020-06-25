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Новости Паводки на Западной Украине
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Кабмин выделил 672 млн грн на ликвидацию последствий паводка

Кабмин выделил 672 млн грн на ликвидацию последствий паводка

Кабинет Министров выделил 672 млн гривен из резервного фонда бюджета на борьбу с последствиями паводка на западе Украины. Деньги предназначены "для оказания помощи населению и первоочередных безотлагательных аварийно-восстановительных мер".

Решение было принято на заседании правительства в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Ивано-Франковская область получит 480 млн гривен, Черновицкая - 30 млн, Закарпатская - 30 млн гривен, Львовская - 10 млн, Госводагентство - 92 млн гривен, Гослесагентство - 30 млн гривен.

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"Правительство уже сегодня выделяет соответствующие средства. По представлению ОГА, по представлению Гослесагентства, Госводагентства будем принимать решение о выделении значительной суммы средств из государственного резервного фонда. Это около 700 млн грн на нужды областей плюс дополнительные средства на агентства, которые будут ликвидировать последствия паводка и этой стихии", - сказал глава правительства, пишет Укринформ.

Он выразил соболезнования семьям погибших в результате этих погодных условий.

Шмыгаль отметил, что он лично и президент Владимир Зеленский держат эту ситуацию на контроле. Глава государства планирует рабочие поездки в пострадавшие регионы.

Напомним, что июньский паводок в 2020 году, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, превысил по масштабам паводок 2008 года, который считался сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.

В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов, разрушены 117 км автодорог, 64 моста. Частично повреждены 500 км автодорог и 135 мостов. Сумма убытков пока не подсчитана.

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Топ комментарии
+2
пилите Шура ..пилите
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25.06.2020 14:56
+2
А че деньги из фонда на короновирус уже кончились ?
Все ушло на дороги которые смыло паводком ?
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25.06.2020 14:58
+2
Кабмин выделил 672 млн грн на ликвидацию последствий паводка - Цензор.НЕТ 8429
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25.06.2020 14:58
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пилите Шура ..пилите
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25.06.2020 14:56 Ответить
Кабмин выделил 672 млн грн на ликвидацию последствий паводка - Цензор.НЕТ 8429
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25.06.2020 14:58 Ответить
проходила навчання в Трускавці
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25.06.2020 15:26 Ответить
А че деньги из фонда на короновирус уже кончились ?
Все ушло на дороги которые смыло паводком ?
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25.06.2020 14:58 Ответить
ну они и дальше будут лес рубить. а чего б не рубить, если государство покрывает все расходы? https://site.ua/kirill.sazonov/29274-posle-vas-hot-potop/?fbclid=IwAR0mcwQ3b0sxM5-AGxdHW_Dla27W3lAOTyV6N4kYAx0b6plTJ8GyM5Iv_0Y После вас хоть потоп?!
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25.06.2020 14:58 Ответить
Кабмин выделил 672 млн грн на ликвидацию последствий паводка - Цензор.НЕТ 6963
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25.06.2020 15:01 Ответить
опять с успехом всё будет разворовано ( ой освоено в крайчащие сроки ).берега, берега...
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25.06.2020 15:00 Ответить
Не плохо зеленое стадо а этом прибарихлится...внукам наверняка хватит...
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25.06.2020 15:19 Ответить
если завтра война, а деньги ушли на вирус и дожди...
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25.06.2020 16:05 Ответить
Вот, что я называю - капля в море. Одним из условий кредитов МВФ было возобновление поставок кругляка. Кредиты получены. Теперь потратим эти кредиты на восстановление дорог. Очень умно! Ситуация на самом деле намного печальнее. И там милларды нужны, а не миллионы.
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25.06.2020 16:05 Ответить
прощай, денежки!
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25.06.2020 16:27 Ответить
И это хорошо
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25.06.2020 16:38 Ответить
щедрый дядя шмыгаль за государственный счет - УБЫТКОВ на 234 миллиона, а на "ликвидацию" этих самых убытков отвалили почти 700 миллионов да авакову еще подкинули 80 лимонов! газды будут довольны...
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25.06.2020 21:18 Ответить
эти закарпатские цыгане все жизнь получают деньги за подтопление САРАЕВ стоящих на берегах речек. в них никто никогда не жил, их слепили для получения компенсаций.
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26.06.2020 14:31 Ответить
 
 