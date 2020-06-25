Кабмин выделил 672 млн грн на ликвидацию последствий паводка

Кабинет Министров выделил 672 млн гривен из резервного фонда бюджета на борьбу с последствиями паводка на западе Украины. Деньги предназначены "для оказания помощи населению и первоочередных безотлагательных аварийно-восстановительных мер".

Решение было принято на заседании правительства в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Ивано-Франковская область получит 480 млн гривен, Черновицкая - 30 млн, Закарпатская - 30 млн гривен, Львовская - 10 млн, Госводагентство - 92 млн гривен, Гослесагентство - 30 млн гривен.

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"Правительство уже сегодня выделяет соответствующие средства. По представлению ОГА, по представлению Гослесагентства, Госводагентства будем принимать решение о выделении значительной суммы средств из государственного резервного фонда. Это около 700 млн грн на нужды областей плюс дополнительные средства на агентства, которые будут ликвидировать последствия паводка и этой стихии", - сказал глава правительства, пишет Укринформ.

Он выразил соболезнования семьям погибших в результате этих погодных условий.

Шмыгаль отметил, что он лично и президент Владимир Зеленский держат эту ситуацию на контроле. Глава государства планирует рабочие поездки в пострадавшие регионы.

Напомним, что июньский паводок в 2020 году, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, превысил по масштабам паводок 2008 года, который считался сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.

В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов, разрушены 117 км автодорог, 64 моста. Частично повреждены 500 км автодорог и 135 мостов. Сумма убытков пока не подсчитана.