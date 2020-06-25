Кабмін виділив 672 млн грн на ліквідацію наслідків паводка

Кабінет Міністрів виділив 672 млн гривень з резервного фонду бюджету на боротьбу з наслідками паводка на заході України. Гроші призначені "для надання допомоги населенню та першочергових невідкладних аварійно-відновлювальних заходів".

Рішення було ухвалено на засіданні уряду в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Івано-Франківська область отримає 480 млн гривень, Чернівецька - 30 млн, Закарпатська - 30 млн гривень, Львівська - 10 млн, Держводагентство - 92 млн гривень, Держлісагентство - 30 млн гривень.

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"Уряд уже сьогодні виділяє відповідні кошти. За поданням ОДА, за поданням Держлісагентства, Держводагентства будемо ухвалювати рішення стосовно виділення значної суми коштів з державного резервного фонду. Це близько 700 млн грн на потреби областей плюс додаткові кошти на агентства, які будуть ліквідовувати наслідки паводку та цієї стихії", - сказав глава уряду, пише Укрінформ.

Він висловив співчуття родинам загиблих унаслідок цих погодних умов.

Шмигаль зазначив, що він особисто та Президент Володимир Зеленський тримають цю ситуацію на контролі. Глава держави планує робочі поїздки у регіони, які постраждали.

Нагадаємо, що червневий паводок у 2020 році, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, перевищив за масштабами паводок 2008 року, який вважався найсильнішим за пів століття. На піку паводка 28 липня 2008 року були підтоплені понад 40 тисяч будинків і 33 тисячі га сільгоспугідь. Були пошкоджені сотні мостів, розмито 680 км доріг. Збитки оцінювалися в 3-4 млрд гривень.

Унаслідок нинішньої повені було підтоплено 10 тисяч будинків, зруйновано 117 км автодоріг, 64 мости. Частково пошкоджено 500 км автодоріг і 135 мостів. Сума збитків поки не підрахована.