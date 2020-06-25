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Новини Паводки на Західній Україні
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держбюджет (2356) Кабмін (13940) паводок (233) Денис Шмигаль (4393)

Кабмін виділив 672 млн грн на ліквідацію наслідків паводка

Кабмін виділив 672 млн грн на ліквідацію наслідків паводка

Кабінет Міністрів виділив 672 млн гривень з резервного фонду бюджету на боротьбу з наслідками паводка на заході України. Гроші призначені "для надання допомоги населенню та першочергових невідкладних аварійно-відновлювальних заходів".

Рішення було ухвалено на засіданні уряду в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Івано-Франківська область отримає 480 млн гривень, Чернівецька - 30 млн, Закарпатська - 30 млн гривень, Львівська - 10 млн, Держводагентство - 92 млн гривень, Держлісагентство - 30 млн гривень.

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"Уряд уже сьогодні виділяє відповідні кошти. За поданням ОДА, за поданням Держлісагентства, Держводагентства будемо ухвалювати рішення стосовно виділення значної суми коштів з державного резервного фонду. Це близько 700 млн грн на потреби областей плюс додаткові кошти на агентства, які будуть ліквідовувати наслідки паводку та цієї стихії", - сказав глава уряду, пише Укрінформ.

Він висловив співчуття родинам загиблих унаслідок цих погодних умов.

Шмигаль зазначив, що він особисто та Президент Володимир Зеленський тримають цю ситуацію на контролі. Глава держави планує робочі поїздки у регіони, які постраждали.

Нагадаємо, що червневий паводок у 2020 році, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, перевищив за масштабами паводок 2008 року, який вважався найсильнішим за пів століття. На піку паводка 28 липня 2008 року були підтоплені понад 40 тисяч будинків і 33 тисячі га сільгоспугідь. Були пошкоджені сотні мостів, розмито 680 км доріг. Збитки оцінювалися в 3-4 млрд гривень.

Унаслідок нинішньої повені було підтоплено 10 тисяч будинків, зруйновано 117 км автодоріг, 64 мости. Частково пошкоджено 500 км автодоріг і 135 мостів. Сума збитків поки не підрахована.

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Топ коментарі
+2
пилите Шура ..пилите
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25.06.2020 14:56
+2
А че деньги из фонда на короновирус уже кончились ?
Все ушло на дороги которые смыло паводком ?
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25.06.2020 14:58
+2
Кабмин выделил 672 млн грн на ликвидацию последствий паводка - Цензор.НЕТ 8429
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25.06.2020 14:58
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пилите Шура ..пилите
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25.06.2020 14:56 Відповісти
Кабмин выделил 672 млн грн на ликвидацию последствий паводка - Цензор.НЕТ 8429
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25.06.2020 14:58 Відповісти
проходила навчання в Трускавці
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25.06.2020 15:26 Відповісти
А че деньги из фонда на короновирус уже кончились ?
Все ушло на дороги которые смыло паводком ?
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25.06.2020 14:58 Відповісти
ну они и дальше будут лес рубить. а чего б не рубить, если государство покрывает все расходы? https://site.ua/kirill.sazonov/29274-posle-vas-hot-potop/?fbclid=IwAR0mcwQ3b0sxM5-AGxdHW_Dla27W3lAOTyV6N4kYAx0b6plTJ8GyM5Iv_0Y После вас хоть потоп?!
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25.06.2020 14:58 Відповісти
Кабмин выделил 672 млн грн на ликвидацию последствий паводка - Цензор.НЕТ 6963
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25.06.2020 15:01 Відповісти
опять с успехом всё будет разворовано ( ой освоено в крайчащие сроки ).берега, берега...
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25.06.2020 15:00 Відповісти
Не плохо зеленое стадо а этом прибарихлится...внукам наверняка хватит...
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25.06.2020 15:19 Відповісти
если завтра война, а деньги ушли на вирус и дожди...
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25.06.2020 16:05 Відповісти
Вот, что я называю - капля в море. Одним из условий кредитов МВФ было возобновление поставок кругляка. Кредиты получены. Теперь потратим эти кредиты на восстановление дорог. Очень умно! Ситуация на самом деле намного печальнее. И там милларды нужны, а не миллионы.
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25.06.2020 16:05 Відповісти
прощай, денежки!
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25.06.2020 16:27 Відповісти
И это хорошо
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25.06.2020 16:38 Відповісти
щедрый дядя шмыгаль за государственный счет - УБЫТКОВ на 234 миллиона, а на "ликвидацию" этих самых убытков отвалили почти 700 миллионов да авакову еще подкинули 80 лимонов! газды будут довольны...
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25.06.2020 21:18 Відповісти
эти закарпатские цыгане все жизнь получают деньги за подтопление САРАЕВ стоящих на берегах речек. в них никто никогда не жил, их слепили для получения компенсаций.
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26.06.2020 14:31 Відповісти
 
 