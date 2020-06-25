Кабмин согласовал увольнение Балоня с поста главы Кировоградской ОГА

Кабинет Министров Украины согласовал увольнение Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-заместителя главы Херсонской ОГА и бывшего следователя Балоня главой Кировоградской ОГА в ноябре 2019 года.

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