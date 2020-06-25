Кабмін погодив звільнення Балоня з поста голови Кіровоградської ОДА

Кабінет Міністрів України погодив звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент України Володимир Зеленський призначив ексзаступника голови Херсонської ОДА і колишнього слідчого Балоня головою Кіровоградської ОДА в листопаді 2019 року.

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