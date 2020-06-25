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иностранец (484) Кабмин (13505) Федоров Михаил (492)

Кабмин поддержал введение в Украине электронного резидентства

Кабмин поддержал введение в Украине электронного резидентства

Кабинет министров Украины на заседании в четверг одобрил запуск в Украине электронного резидентства.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Это один из уникальных проектов Минцифры, который может сделать Украину мощным Восточноевропейским IT-хабом. Благодаря э-резидентству уже в ближайшем будущем наша страна станет привлекательной для ведения бизнеса иностранцами, в первую очередь, IT-специалистами", - прокомментировал данное решение Федоров.

По его словам, онлайн, без необходимости посещать Украину, иностранцы будут получать украинскую квалифицированную электронную подпись, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, возможность отрыть онлайн-счет в украинском банке, упрощенный доступ к админуслугам в Украине.

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"Первыми э-резидентами видим иностранных IТ-специалистов, работающих на украинские компании, а также специалистов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближнего зарубежья, которым статус э-резидента Украины поможет эффективно сотрудничать на европейском ринке. Конечно, все э-резиденты будут проходить тщательную проверку в Украине со стороны правоохранительных, финансовых органов и Минцифры", - добавил он.

По словам Федорова, в ближайшее время Минцифры с другими госорганами разработает нормативную базу для запуска проекта. В планах – до конца года запустить портал э-резидентства.
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Топ комментарии
+6
эта тварь готовит сдачу иностранцам земли.
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25.06.2020 15:58
+5
щас ринет поток забугорных айтишников на 6 тыщ в месяц. гривнами. каждому ))
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25.06.2020 15:58
+3
от, якби ви оте гундосе нещастя замінили ботом...
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25.06.2020 15:54
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от, якби ви оте гундосе нещастя замінили ботом...
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25.06.2020 15:54 Ответить
так уже давно...
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25.06.2020 15:58 Ответить
бот би стільки біди не наробив
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25.06.2020 16:01 Ответить
И возможность купить землю.
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25.06.2020 15:56 Ответить
Амукраїнцем вже не нада бути?
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25.06.2020 16:09 Ответить
"Соросята никак не успокоятся"
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25.06.2020 15:57 Ответить
Кацапята ніяк не угомоняться
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25.06.2020 16:30 Ответить
щас ринет поток забугорных айтишников на 6 тыщ в месяц. гривнами. каждому ))
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25.06.2020 15:58 Ответить
эта тварь готовит сдачу иностранцам земли.
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25.06.2020 15:58 Ответить
все "уникальные проекты" у нас это как правило старые обкатанные схемы без доли выдумки, потому что - зачем?
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25.06.2020 16:07 Ответить
А может это, как его,... электронное президентство, ась?
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25.06.2020 16:09 Ответить
Мож президентства?
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25.06.2020 16:11 Ответить
да, как указано выше, "электронное президентсво" более актуально в наших реалиях...
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25.06.2020 16:16 Ответить
Как что-то придумают- ни в какие ворота не лезет !
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25.06.2020 16:17 Ответить
"может сделать Украину IT-хабом" - а просто нормальную страну, никак?
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25.06.2020 16:20 Ответить
Бред.
Все это делается для создания "ауры работы" для клоунов
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25.06.2020 16:28 Ответить
IT гетто.
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25.06.2020 16:32 Ответить
Во ребята мозги напрягают. Это же чем надо думать что бы придумать "Минцифру", "Минбукву" "Мин Ъ и Ь" "Минзнакприпин". Одним словом таланты просирают ВСЁ.
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25.06.2020 16:37 Ответить
"... ближнего зарубежья, которым статус э-резидента Украины". Це про кого?
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25.06.2020 16:44 Ответить
А навчити структури приймати електронні листи , як звернення, і брати їх в роботу, слабо? В якийсь місцевий РЕМ подати електронну . заявку чи тримати рахунок онлай.......це ж всерівно, що в космос злітити.....Минцифра б......ь
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25.06.2020 17:42 Ответить
в прошлых веках были губернаторы колоний, а теперь-электронный резидент...
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25.06.2020 17:58 Ответить
Це вони розраховують створити електронну оффшорну зону чи даркнет?
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25.06.2020 20:47 Ответить
 
 