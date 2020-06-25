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іноземець (381) Кабмін (13940) Федоров Михайло (848)

Кабмін підтримав запровадження в Україні електронного резидентства

Кабмін підтримав запровадження в Україні електронного резидентства

Кабінет міністрів України на засіданні в четвер схвалив запуск в Україні електронного резидентства.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Це один з унікальних проєктів Мінцифри, що може зробити Україну потужним Східноєвропейським ІТ-хабом. Завдяки е-резидентству вже в найближчому майбутньому наша країна стане привабливою для ведення бізнесу іноземцями — насамперед ІТ-спеціалістами", - прокоментував це рішення Федоров.

За його словами, онлайн, без необхідності відвідувати Україну та заповнювати папери іноземці отримуватимуть: український кваліфікований електронний підпис; реєстраційний номер облікової картки платника податків; можливість відкрити онлайн рахунок в українському банку; спрощений доступ до адміністративних послуг в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропуск іноземців в Україну та роботу всіх авіаційних пунктів пропуску відновлено, - Держприкордонслужба

"Першими є-резидентами бачимо іноземних ІТ-спеціалістів, що працюють на українські компанії, а також спеціалістів з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону та ближнього зарубіжжя, яким статус е-резидента України допоможе ефективно співпрацювати на європейському ринку. Звичайно, усі е-резиденти проходитимуть ретельну перевірку в Україні з боку правоохоронних, фінансових органів та Мінцифри", - додав він.

За словами Федорова, найближчим часом Мінцифри з іншими держорганами розробить нормативну базу для запуску проєкту. У планах - до кінця року запустити портал е-резидентства.

Автор: 
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Топ коментарі
+6
эта тварь готовит сдачу иностранцам земли.
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25.06.2020 15:58
+5
щас ринет поток забугорных айтишников на 6 тыщ в месяц. гривнами. каждому ))
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25.06.2020 15:58
+3
от, якби ви оте гундосе нещастя замінили ботом...
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25.06.2020 15:54
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от, якби ви оте гундосе нещастя замінили ботом...
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25.06.2020 15:54 Відповісти
так уже давно...
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25.06.2020 15:58 Відповісти
бот би стільки біди не наробив
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25.06.2020 16:01 Відповісти
И возможность купить землю.
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25.06.2020 15:56 Відповісти
Амукраїнцем вже не нада бути?
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25.06.2020 16:09 Відповісти
"Соросята никак не успокоятся"
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25.06.2020 15:57 Відповісти
Кацапята ніяк не угомоняться
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25.06.2020 16:30 Відповісти
щас ринет поток забугорных айтишников на 6 тыщ в месяц. гривнами. каждому ))
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25.06.2020 15:58 Відповісти
эта тварь готовит сдачу иностранцам земли.
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25.06.2020 15:58 Відповісти
все "уникальные проекты" у нас это как правило старые обкатанные схемы без доли выдумки, потому что - зачем?
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25.06.2020 16:07 Відповісти
А может это, как его,... электронное президентство, ась?
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25.06.2020 16:09 Відповісти
Мож президентства?
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25.06.2020 16:11 Відповісти
да, как указано выше, "электронное президентсво" более актуально в наших реалиях...
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25.06.2020 16:16 Відповісти
Как что-то придумают- ни в какие ворота не лезет !
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25.06.2020 16:17 Відповісти
"может сделать Украину IT-хабом" - а просто нормальную страну, никак?
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25.06.2020 16:20 Відповісти
Бред.
Все это делается для создания "ауры работы" для клоунов
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25.06.2020 16:28 Відповісти
IT гетто.
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25.06.2020 16:32 Відповісти
Во ребята мозги напрягают. Это же чем надо думать что бы придумать "Минцифру", "Минбукву" "Мин Ъ и Ь" "Минзнакприпин". Одним словом таланты просирают ВСЁ.
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25.06.2020 16:37 Відповісти
"... ближнего зарубежья, которым статус э-резидента Украины". Це про кого?
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25.06.2020 16:44 Відповісти
А навчити структури приймати електронні листи , як звернення, і брати їх в роботу, слабо? В якийсь місцевий РЕМ подати електронну . заявку чи тримати рахунок онлай.......це ж всерівно, що в космос злітити.....Минцифра б......ь
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25.06.2020 17:42 Відповісти
в прошлых веках были губернаторы колоний, а теперь-электронный резидент...
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25.06.2020 17:58 Відповісти
Це вони розраховують створити електронну оффшорну зону чи даркнет?
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25.06.2020 20:47 Відповісти
 
 