Кабмін підтримав запровадження в Україні електронного резидентства

Кабінет міністрів України на засіданні в четвер схвалив запуск в Україні електронного резидентства.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Це один з унікальних проєктів Мінцифри, що може зробити Україну потужним Східноєвропейським ІТ-хабом. Завдяки е-резидентству вже в найближчому майбутньому наша країна стане привабливою для ведення бізнесу іноземцями — насамперед ІТ-спеціалістами", - прокоментував це рішення Федоров.

За його словами, онлайн, без необхідності відвідувати Україну та заповнювати папери іноземці отримуватимуть: український кваліфікований електронний підпис; реєстраційний номер облікової картки платника податків; можливість відкрити онлайн рахунок в українському банку; спрощений доступ до адміністративних послуг в Україні.

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"Першими є-резидентами бачимо іноземних ІТ-спеціалістів, що працюють на українські компанії, а також спеціалістів з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону та ближнього зарубіжжя, яким статус е-резидента України допоможе ефективно співпрацювати на європейському ринку. Звичайно, усі е-резиденти проходитимуть ретельну перевірку в Україні з боку правоохоронних, фінансових органів та Мінцифри", - додав він.

За словами Федорова, найближчим часом Мінцифри з іншими держорганами розробить нормативну базу для запуску проєкту. У планах - до кінця року запустити портал е-резидентства.