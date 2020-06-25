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Кабмин (13505) назначение (2142) Министерство реинтеграции (278)

Сейтхалилев назначен заместителем министра реинтеграции

Сейтхалилев назначен заместителем министра реинтеграции

Кабинет Министров назначил Снавера Сейтхалилева заместителем министра реинтеграции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Об этом сообщил в Фейсбуке представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин назначил Сейтхалилева Снавера Энверовича заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - написал Мокан.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки

Ранее Сейтхалилев был руководителем ООО "Астем". Он также является основателем ряда общественных организаций: "Бирлик Центр", "Ассоциация выпускников Турции", "Содружество крымской молодежи".

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Топ комментарии
+4
Сейтхалилев, Агрохимия, корабельная Алахвердинова. Одни чурки штоле у слуг в народе?
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25.06.2020 16:07
+1
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25.06.2020 16:08
+1
Не чурки, а сосни.
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25.06.2020 16:16
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Сейтхалилев, Агрохимия, корабельная Алахвердинова. Одни чурки штоле у слуг в народе?
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25.06.2020 16:07 Ответить
Не чурки, а сосни.
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25.06.2020 16:16 Ответить
Сейтхалилев назначен заместителем министра реинтеграции - Цензор.НЕТ 1544
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25.06.2020 16:34 Ответить
Да ладно, жидуны там еще есть, кацапы, хохлы, даже негры, вот только украинцев там похоже нет.
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25.06.2020 22:45 Ответить
Хахол?
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25.06.2020 16:07 Ответить
Кацап.
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25.06.2020 16:16 Ответить
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25.06.2020 16:08 Ответить
Данилюк трижды предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман./Виндман-киевский еврей,эмигрировавший в США. Украинцы в руководстве страны для слуг народа Коломойского люди не нужные, вредные, опасные .
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25.06.2020 16:16 Ответить
Виндман...Вєтрєнка па нашему...
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25.06.2020 16:18 Ответить
Точно реинтергации ? Может стерилизации...
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25.06.2020 16:18 Ответить
Кабинет Министров назначил Снавера Сейтхалилева заместителем министра реинтеграции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Источник: https://censor.net/n3204374\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

- Заходите, имя, фамилия?
- Иван Петренко, я хочу реинтегрироваться по вопросам ээээ(достает бумажку) - цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.
- Здравствуйте, а я Снавер Сейтхаллиев, зам министра по реинтеграции в вопросах цифр..
- Стоп!
- Извините, ехал из Бердичева в Киев, но по-видимому, в Казахстан попал, где тут ближайший вокзал, а то все улицы как не Геев Смолингада, так Подкаста Мопеды?(убегает)
- Ээээ, шайтан, нэ уважаешь Украину, зарэзать бы да кинжалъ на химчисту сдаъ. - Следующий.
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25.06.2020 16:31 Ответить
 
 