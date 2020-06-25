Сейтхалилев назначен заместителем министра реинтеграции
Кабинет Министров назначил Снавера Сейтхалилева заместителем министра реинтеграции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Об этом сообщил в Фейсбуке представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.
"Кабмин назначил Сейтхалилева Снавера Энверовича заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - написал Мокан.
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Ранее Сейтхалилев был руководителем ООО "Астем". Он также является основателем ряда общественных организаций: "Бирлик Центр", "Ассоциация выпускников Турции", "Содружество крымской молодежи".
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- Заходите, имя, фамилия?
- Иван Петренко, я хочу реинтегрироваться по вопросам ээээ(достает бумажку) - цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.
- Здравствуйте, а я Снавер Сейтхаллиев, зам министра по реинтеграции в вопросах цифр..
- Стоп!
- Извините, ехал из Бердичева в Киев, но по-видимому, в Казахстан попал, где тут ближайший вокзал, а то все улицы как не Геев Смолингада, так Подкаста Мопеды?(убегает)
- Ээээ, шайтан, нэ уважаешь Украину, зарэзать бы да кинжалъ на химчисту сдаъ. - Следующий.