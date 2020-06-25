Сейтхалилев назначен заместителем министра реинтеграции

Кабинет Министров назначил Снавера Сейтхалилева заместителем министра реинтеграции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Об этом сообщил в Фейсбуке представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин назначил Сейтхалилева Снавера Энверовича заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - написал Мокан.

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Ранее Сейтхалилев был руководителем ООО "Астем". Он также является основателем ряда общественных организаций: "Бирлик Центр", "Ассоциация выпускников Турции", "Содружество крымской молодежи".