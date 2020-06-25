Сейтхалілєва призначено заступником міністра реінтеграції
Кабінет Міністрів призначив Снавера Сейтхалілєва заступником міністра реінтеграції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Про це повідомив у фейсбуці представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.
"Кабмін призначив Сейтхалілєва Снавера Енверовича заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - написав Мокан.
Раніше Сейтхалілєв був керівником ТОВ "Астем". Він також є засновником кількох громадських організацій: "Бірлік Центр", "Асоціація випускників Туреччини", "Співдружність кримської молоді".
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- Заходите, имя, фамилия?
- Иван Петренко, я хочу реинтегрироваться по вопросам ээээ(достает бумажку) - цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.
- Здравствуйте, а я Снавер Сейтхаллиев, зам министра по реинтеграции в вопросах цифр..
- Стоп!
- Извините, ехал из Бердичева в Киев, но по-видимому, в Казахстан попал, где тут ближайший вокзал, а то все улицы как не Геев Смолингада, так Подкаста Мопеды?(убегает)
- Ээээ, шайтан, нэ уважаешь Украину, зарэзать бы да кинжалъ на химчисту сдаъ. - Следующий.