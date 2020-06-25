Сейтхалілєва призначено заступником міністра реінтеграції

Кабінет Міністрів призначив Снавера Сейтхалілєва заступником міністра реінтеграції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Про це повідомив у фейсбуці представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін призначив Сейтхалілєва Снавера Енверовича заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - написав Мокан.

Раніше Сейтхалілєв був керівником ТОВ "Астем". Він також є засновником кількох громадських організацій: "Бірлік Центр", "Асоціація випускників Туреччини", "Співдружність кримської молоді".

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