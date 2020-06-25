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Сейтхалілєва призначено заступником міністра реінтеграції

Сейтхалілєва призначено заступником міністра реінтеграції

Кабінет Міністрів призначив Снавера Сейтхалілєва заступником міністра реінтеграції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Про це повідомив у фейсбуці представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін призначив Сейтхалілєва Снавера Енверовича заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - написав Мокан.

Раніше Сейтхалілєв був керівником ТОВ "Астем". Він також є засновником кількох громадських організацій: "Бірлік Центр", "Асоціація випускників Туреччини", "Співдружність кримської молоді".

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Топ коментарі
+4
Сейтхалилев, Агрохимия, корабельная Алахвердинова. Одни чурки штоле у слуг в народе?
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25.06.2020 16:07
+1
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25.06.2020 16:08
+1
Не чурки, а сосни.
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25.06.2020 16:16
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Сейтхалилев, Агрохимия, корабельная Алахвердинова. Одни чурки штоле у слуг в народе?
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25.06.2020 16:07 Відповісти
Не чурки, а сосни.
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25.06.2020 16:16 Відповісти
Сейтхалилев назначен заместителем министра реинтеграции - Цензор.НЕТ 1544
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25.06.2020 16:34 Відповісти
Да ладно, жидуны там еще есть, кацапы, хохлы, даже негры, вот только украинцев там похоже нет.
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25.06.2020 22:45 Відповісти
Хахол?
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25.06.2020 16:07 Відповісти
Кацап.
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25.06.2020 16:16 Відповісти
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25.06.2020 16:08 Відповісти
Данилюк трижды предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман./Виндман-киевский еврей,эмигрировавший в США. Украинцы в руководстве страны для слуг народа Коломойского люди не нужные, вредные, опасные .
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25.06.2020 16:16 Відповісти
Виндман...Вєтрєнка па нашему...
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25.06.2020 16:18 Відповісти
Точно реинтергации ? Может стерилизации...
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25.06.2020 16:18 Відповісти
Кабинет Министров назначил Снавера Сейтхалилева заместителем министра реинтеграции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Источник: https://censor.net/n3204374\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

- Заходите, имя, фамилия?
- Иван Петренко, я хочу реинтегрироваться по вопросам ээээ(достает бумажку) - цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.
- Здравствуйте, а я Снавер Сейтхаллиев, зам министра по реинтеграции в вопросах цифр..
- Стоп!
- Извините, ехал из Бердичева в Киев, но по-видимому, в Казахстан попал, где тут ближайший вокзал, а то все улицы как не Геев Смолингада, так Подкаста Мопеды?(убегает)
- Ээээ, шайтан, нэ уважаешь Украину, зарэзать бы да кинжалъ на химчисту сдаъ. - Следующий.
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25.06.2020 16:31 Відповісти
 
 