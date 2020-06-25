Одесчина начала подготовку к возможному паводку, - глава ОГА Куцый
В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.
"Мобилизовали руководителей Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковской и Яськовской ОТГ - именно они могут быть поражены непогодой, в первую очередь, а потому уже сейчас вместе с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полицией и пограничниками работаем, чтобы принять все необходимые меры безопасности и ограничить доступ людей в ближайшие дни к потенциально опасным местам", - говорится в сообщении.
ОГА вместе с Бассейновым управлением водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная в усиленном режиме осуществляют мониторинг и контроль обстановки на водных объектах.
"Мы хорошо знаем, что с природой шутки плохи. В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно. Предупредите близких, живущих в возможных районах подтопления и берегите себя", - подчеркнул Куцый.
Пожалуйста, подождите...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1459736514212436&set=a.220703931449040&type=3 10 год ·
НА НИЖНЕМ ДНЕСТРЕ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
ОЖИДАЮТСЯ СИЛЬНЫЕ НАВОДНЕНИЯ
В верховьях Днестра не утихают ливни и бури. Тысячи и тысячи га преступно оскальпированных карпатских лесов не удерживают сильнейшие потоки воды по малым рекам и они стремительно наполняют русло Днестра, которое в 700 км от дельты, сформировано в середине 80-х в виде огромного водохранилища Днестровской ГЭС. С сегодняшнего дня с плотины этой ГЭС в авральном режиме будут скидывать воды аномальных дождевых паводков, огромными расходами в объеме 2500 м.куб.в секунду. Такие расходы приведут в ближайшие дни к подтоплению ряда сел в дельте Днестра и возможно автотрассы Маяки-Паланка, которую могут перекрыть для проезда. Из-за дамбы автотрассы Маяки - Паланка ожидается резкое повышение уровня воды и возможно подтопление сел Ясски, Троицкое и г. Беляевка, прилегающих к плавням. Но затевать «сизифов труд» по латанию дыр, как иногда умеют чиновники, причем в экстренном исполнении, не стоит. Необходимо, как писал Козьма Прутков, «зреть в корень».
Паводки в дельте Днестре были всегда, но такие, как летний паводок 1980, 1998, 2008 или 2010 годов, которые на памяти современников - крайне редко. И тут в 2020 году - снова. И это связано не только с естественным процессами, но и с кардинально меняющимся миром окружающей природной среды, как в бассейне Днестра, так и на планете. Вырубка лесов в Карпатах, осушение плавней в дельте Днестра, строительство плотин и дамб без учета динамики воды и естественных ее возможностей. Наша человеческая беспечность все больше и больше заводит нас в тупик, создавая проблемы, решение которых требует огромных материальных, финансовых и людских затрат. И таких примеров, где люди сами создали и создают экологические проблемы, в Одесской области множество. Здесь вопрос не только в заблуждениях или в отсутствии экологических знаний у чиновников, принимающих решения. Самое главное - это вопрос нашей культуры, морали и ответственности за будущее. Ведь еще Цицерон писал: «...Каждому человеку свойственно заблуждаться, но упорствовать в заблуждениях свойственно только глупцу...». Не пора ли нам задуматься?
Об этом я писал и в 1998 и в 2008 и в 2010 годах, когда автотрасса Одесса - Рени, в связи с затоплением была закрыта, чиновники разных уровней, в том числе и главы обладминистраций, предпринимали экстренные меры к предотвращению массовых подтоплений. Причем на протяжении многих лет, в каждом из аналогичных репортажей я писал о необходимости реконструкции автотрассы Маяки - Паланка. С этим все абсолютно соглашались, но ничего существенного не предпринималось.
Еще в 1987 г. мы с орнитологом Игорем Щеголевым посетили плотину Днестровской ГЭС, что в 700 км от дельты Днестра, в Черновицкой области, и информировали общественность на заседании экологического клуба при редакции газеты «Вечерняя Одесса» о серьезной угрозе этого объекта для дельты Днестра в газете "Вечерняя Одесса" https://www.facebook.com/photo.php?fbid=917563571763069&set=a.455151204670977&type=3&fref=mentions https://www.facebook.com/photo.php?fbid=917563571763069&set=a.455151204670977&type=3&theater . Первая на тот период общественная экологическая организация региона приняла важнейшее принципиальное решение: «Обсудив выступление И. Русева, статью А. Бефани и В. Гонтаренко, совет Одесского городского экологического клуба предлагает параллельно с решением главного вопроса - увеличением нормы пропусков в нижнем бьефе Днестровской ГЭС - обязать соответствующие организации провести следующие мероприятия по улучшению гидродинамического, гидротермического режима, качества воды и санитарно-экологического состояния прилегающей к руслу реки территории, охраны территориальной целостности ландшафта, поддержания экологического равновесия и сохранения редких видов животных и растений: категорически запретить дальнейшее изъятие плавневых земель под сельхозугодья и хозяйственные объекты (дороги, дамбы, дачные участки и др.); произвести реконструкцию дороги на участке Маяки - Паланка для восстановления функционирования прилиманных плавней, проложить трубы под дорогой и тем самым обеспечить поступление воды во время паводка».
Документы были направлены в Одесский облисполком, обком партии с просьбой незамедлительно приступить к нормализации экологической обстановки в дельте Днестра.
Время шло. В начале 90-х годов наша ежегодная экспедиция «Днестр» совместно с экологическим клубом при редакции газеты «Вечерняя Одесса» инициировали реконструкцию автотрассы. При этом было подготовлено научное экологическое обоснование, в котором активное участие принимали истинный хранитель Днестра - В. Н. Гонтаренко, а также автор этих строк, И. В. Щеголев, А. И. Шевчук и В. И. Вишневский.
Дорожные организации выполнили весь пакет проектных проработок, Одесским областным комитетом по охране природы была проведена экологическая экспертиза проекта, и на участке 47 км уже началась реконструкция. Однако распался СССР, и все остановилось.
Однако практическая работа по частичному улучшению экологической ситуации на пойменных лугах и в прилиманных плавнях, в результате многолетней последовательной работы Фонда «Природное наследие», все-таки была выполнена. При поддержке голландского фонда экстренной помощи нарушенным землям - EECONET Action Fund - фонд «Природное наследие» в 1999-2001 гг. осуществил два проекта - «Экомост» и «Птичий оазис», которые частично восстановили водообмен в прилиманных плавнях дельты Днестра в зоне 52-54 км автотрассы и способствовали частичному отведению паводковых вод в обход автотрассы. Однако этого было крайне мало.
А что реально было сделано чиновниками за почти 35 лет века, с тех пор, как газета «Вечерняя Одесса» в 1987 году впервые подняла эту важную проблему - запрета строительства в прибрежной зоне, сокращающего емкость «природной губки», способной разгрузить паводковые воды, и реконструкции автотрассы Маяки - Паланка? Да ровным счетом ничего. Чиновники разных уровней - облводхоз, облсанэпидстанция, управление экологии и другие областные службы, наоборот, способствовали тому, чтобы эта «природная губка» еще больше сокращалась в размерах, и фактически именно они провоцировали дальнейшие риски в паводковый период. Сегодня же эта задача лежит на администрации Нижнеднестровского национального природного парка, но дирекция ничего реально не предпринимает с тем, чтобы остановить дальнейшее изъятие «природной губки».
Особая вина лежит на департаменте экологии Одесской ОДА, который уже более 20 лет не выдает охранного обязательства Б-Днестровской райадминистрации на охрану заповедного урочища «Днестровские плавни». Из-за этого стремительно преступно застраиваются заповедные берега реки в виде коттеджных поселков "Хатки", "Первая Днестровская рыбная заводь" и др., о чем я много раз писал.
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/344083752444390
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/344490369070395
А в сердце заповедного урочища из-за бездействия и попустительства чиновников департамента экологии ОДА даже создан туркомплекс "Майями", где здесь вам могут предложить даже охоту в Нижнеднестровском национальном природном парке и экскурсии на вездеходах по заповедной его зоне https://www.facebook.com/rusevivan/posts/889255484593878 https://www.facebook.com/rusevivan/posts/889255484593878?__xts__[0]=68 .
После аномального летнего паводка 1998 г., а потом и паводков 2008 и 2010 годов, и разрушения дамбы автотрассы Маяки - Паланка, чиновники вновь вспомнили о необходимости сооружения водопропускных сооружений под ней. Причем было принято специальное распоряжение Кабинета Министров. Но после прохождения паводка (с существенными негативными последствиями для автотрассы Маяки - Паланка) все действия по реконструкции автотрассы снова были забыты.
Судя по результатам последних экстремальных паводков в дельте Днестра, а также по сообщениям со всех концов планеты о катастрофических наводнениях, природа ошибок не прощает. Она, как писал известный великий философ, за это нам жестоко мстит. Сегодня гидрологическая обстановка на реке Днестр и в его бассейне почти критическая. Вся эта масса воды может хлынуть и привести к подтоплению населенных пунктов в низовьях Днестра, в том числе и незаконно построенных в береговой зоне дачных коттеджей в границах Нижнеднестровского национального природного парка и заповедного урочища «Днестровские плавни».
Но кроме угрозы подтопления автотрассы и части селений в дельте реки, существует еще и угроза возможного прорыва ядовитых отходов хвостохранилища Калушского завода калийных удобрений. Немало и других загрязнителей, которые бурная вода будет нести в дельту реки и к Одесскому питьевому водопроводу.
В таких кризисных ситуациях чиновники всех рангов должны извлекать уроки из случившегося и использовать весь арсенал законодательной базы, чтобы навести порядок в дельте реки Днестр, которая тысячелетиями кормила и радовала людей. Навести порядок с тем, чтобы эта удивительная дельта, чудом сохранившая дикую природу возле Одессы, была общим достоянием нынешних и будущих поколений. И чтобы любое строительство, планируемое на ее территории, не стало источником беды как для тех, кто живет на ее берегах, так и для тех, кто живет за ее пределами, но пользуется единственным источником питьевого водоснабжения. Если этого не произойдет, если ж
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1459736514212436&set=a.220703931449040&type=3&eid=ARD8ot8y-4AC5yaTBS0_AB__R1tKjR9xmCv1ekbjz54tNFkinkLlcYObBYDbfVzzKZv9K_P3iYxsNm07
При чем здесь Поскот?
Пострадать может объездная, если таки сдохнет дамба на Хаджибее(((