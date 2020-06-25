Одесчина начала подготовку к возможному паводку, - глава ОГА Куцый

В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.

"Мобилизовали руководителей Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковской и Яськовской ОТГ - именно они могут быть поражены непогодой, в первую очередь, а потому уже сейчас вместе с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полицией и пограничниками работаем, чтобы принять все необходимые меры безопасности и ограничить доступ людей в ближайшие дни к потенциально опасным местам", - говорится в сообщении.

ОГА вместе с Бассейновым управлением водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная в усиленном режиме осуществляют мониторинг и контроль обстановки на водных объектах.

"Мы хорошо знаем, что с природой шутки плохи. В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно. Предупредите близких, живущих в возможных районах подтопления и берегите себя", - подчеркнул Куцый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одесчине зафиксирован резкий всплеск новых случаев COVID-19: за сутки заболели 95 человек