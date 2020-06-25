Одещина почала підготовку до можливого паводка, - голова ОДА Куций

Цими вихідними жителям Одеської області і туристам краще пропустити відпочинок на річці або лимані. Це може бути смертельно небезпечно.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

"Мобілізували керівників Біляївського та Білгород-Дністровського районів, Маяківської та Яськівської ОТГ – саме вони можуть бути уражені негодою в першу чергу, а тому вже зараз разом із працівниками ДСНС, національною поліцією та прикордонниками працюємо, щоб вжити всіх необхідних заходів безпеки та обмежити доступ людей у найближчі дні до потенційно небезпечних місць", - йдеться в повідомленні.

ОДА разом з Басейновим управлінням водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю в посиленому режимі здійснюють моніторинг і контроль обстановки на водних об'єктах.

Також читайте: Карантин із понеділка посилять в Одесі

"Ми добре знаємо, що з природою краще не жартувати. У ці вихідні мешканцям Одещини та туристам краще пропустити відпочинок на річці чи лимані. Це може бути смертельно небезпечно. Попередьте близьких, які живуть у можливих районах підтоплення, та бережіть себе", - підкреслив Куций.