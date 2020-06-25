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Одеса (5320) паводок (233) Куций Максим (56)

Одещина почала підготовку до можливого паводка, - голова ОДА Куций

Цими вихідними жителям Одеської області і туристам краще пропустити відпочинок на річці або лимані. Це може бути смертельно небезпечно.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

"Мобілізували керівників Біляївського та Білгород-Дністровського районів, Маяківської та Яськівської ОТГ – саме вони можуть бути уражені негодою в першу чергу, а тому вже зараз разом із працівниками ДСНС, національною поліцією та прикордонниками працюємо, щоб вжити всіх необхідних заходів безпеки та обмежити доступ людей у найближчі дні до потенційно небезпечних місць", - йдеться в повідомленні.

ОДА разом з Басейновим управлінням водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю в посиленому режимі здійснюють моніторинг і контроль обстановки на водних об'єктах.

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"Ми добре знаємо, що з природою краще не жартувати. У ці вихідні мешканцям Одещини та туристам краще пропустити відпочинок на річці чи лимані. Це може бути смертельно небезпечно. Попередьте близьких, які живуть у можливих районах підтоплення, та бережіть себе", - підкреслив Куций.

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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1459736514212436&set=a.220703931449040&type=3 10 год ·

НА НИЖНЕМ ДНЕСТРЕ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
ОЖИДАЮТСЯ СИЛЬНЫЕ НАВОДНЕНИЯ
В верховьях Днестра не утихают ливни и бури. Тысячи и тысячи га преступно оскальпированных карпатских лесов не удерживают сильнейшие потоки воды по малым рекам и они стремительно наполняют русло Днестра, которое в 700 км от дельты, сформировано в середине 80-х в виде огромного водохранилища Днестровской ГЭС. С сегодняшнего дня с плотины этой ГЭС в авральном режиме будут скидывать воды аномальных дождевых паводков, огромными расходами в объеме 2500 м.куб.в секунду. Такие расходы приведут в ближайшие дни к подтоплению ряда сел в дельте Днестра и возможно автотрассы Маяки-Паланка, которую могут перекрыть для проезда. Из-за дамбы автотрассы Маяки - Паланка ожидается резкое повышение уровня воды и возможно подтопление сел Ясски, Троицкое и г. Беляевка, прилегающих к плавням. Но затевать «сизифов труд» по латанию дыр, как иногда умеют чиновники, причем в экстренном исполнении, не стоит. Необходимо, как писал Козьма Прутков, «зреть в корень».
Паводки в дельте Днестре были всегда, но такие, как летний паводок 1980, 1998, 2008 или 2010 годов, которые на памяти современников - крайне редко. И тут в 2020 году - снова. И это связано не только с естественным процессами, но и с кардинально меняющимся миром окружающей природной среды, как в бассейне Днестра, так и на планете. Вырубка лесов в Карпатах, осушение плавней в дельте Днестра, строительство плотин и дамб без учета динамики воды и естественных ее возможностей. Наша человеческая беспечность все больше и больше заводит нас в тупик, создавая проблемы, решение которых требует огромных материальных, финансовых и людских затрат. И таких примеров, где люди сами создали и создают экологические проблемы, в Одесской области множество. Здесь вопрос не только в заблуждениях или в отсутствии экологических знаний у чиновников, принимающих решения. Самое главное - это вопрос нашей культуры, морали и ответственности за будущее. Ведь еще Цицерон писал: «...Каждому человеку свойственно заблуждаться, но упорствовать в заблуждениях свойственно только глупцу...». Не пора ли нам задуматься?
Об этом я писал и в 1998 и в 2008 и в 2010 годах, когда автотрасса Одесса - Рени, в связи с затоплением была закрыта, чиновники разных уровней, в том числе и главы обладминистраций, предпринимали экстренные меры к предотвращению массовых подтоплений. Причем на протяжении многих лет, в каждом из аналогичных репортажей я писал о необходимости реконструкции автотрассы Маяки - Паланка. С этим все абсолютно соглашались, но ничего существенного не предпринималось.
Еще в 1987 г. мы с орнитологом Игорем Щеголевым посетили плотину Днестровской ГЭС, что в 700 км от дельты Днестра, в Черновицкой области, и информировали общественность на заседании экологического клуба при редакции газеты «Вечерняя Одесса» о серьезной угрозе этого объекта для дельты Днестра в газете "Вечерняя Одесса" https://www.facebook.com/photo.php?fbid=917563571763069&set=a.455151204670977&type=3&fref=mentions https://www.facebook.com/photo.php?fbid=917563571763069&set=a.455151204670977&type=3&theater . Первая на тот период общественная экологическая организация региона приняла важнейшее принципиальное решение: «Обсудив выступление И. Русева, статью А. Бефани и В. Гонтаренко, совет Одесского городского экологического клуба предлагает параллельно с решением главного вопроса - увеличением нормы пропусков в нижнем бьефе Днестровской ГЭС - обязать соответствующие организации провести следующие мероприятия по улучшению гидродинамического, гидротермического режима, качества воды и санитарно-экологического состояния прилегающей к руслу реки территории, охраны территориальной целостности ландшафта, поддержания экологического равновесия и сохранения редких видов животных и растений: категорически запретить дальнейшее изъятие плавневых земель под сельхозугодья и хозяйственные объекты (дороги, дамбы, дачные участки и др.); произвести реконструкцию дороги на участке Маяки - Паланка для восстановления функционирования прилиманных плавней, проложить трубы под дорогой и тем самым обеспечить поступление воды во время паводка».
Документы были направлены в Одесский облисполком, обком партии с просьбой незамедлительно приступить к нормализации экологической обстановки в дельте Днестра.
Время шло. В начале 90-х годов наша ежегодная экспедиция «Днестр» совместно с экологическим клубом при редакции газеты «Вечерняя Одесса» инициировали реконструкцию автотрассы. При этом было подготовлено научное экологическое обоснование, в котором активное участие принимали истинный хранитель Днестра - В. Н. Гонтаренко, а также автор этих строк, И. В. Щеголев, А. И. Шевчук и В. И. Вишневский.
Дорожные организации выполнили весь пакет проектных проработок, Одесским областным комитетом по охране природы была проведена экологическая экспертиза проекта, и на участке 47 км уже началась реконструкция. Однако распался СССР, и все остановилось.
Однако практическая работа по частичному улучшению экологической ситуации на пойменных лугах и в прилиманных плавнях, в результате многолетней последовательной работы Фонда «Природное наследие», все-таки была выполнена. При поддержке голландского фонда экстренной помощи нарушенным землям - EECONET Action Fund - фонд «Природное наследие» в 1999-2001 гг. осуществил два проекта - «Экомост» и «Птичий оазис», которые частично восстановили водообмен в прилиманных плавнях дельты Днестра в зоне 52-54 км автотрассы и способствовали частичному отведению паводковых вод в обход автотрассы. Однако этого было крайне мало.
А что реально было сделано чиновниками за почти 35 лет века, с тех пор, как газета «Вечерняя Одесса» в 1987 году впервые подняла эту важную проблему - запрета строительства в прибрежной зоне, сокращающего емкость «природной губки», способной разгрузить паводковые воды, и реконструкции автотрассы Маяки - Паланка? Да ровным счетом ничего. Чиновники разных уровней - облводхоз, облсанэпидстанция, управление экологии и другие областные службы, наоборот, способствовали тому, чтобы эта «природная губка» еще больше сокращалась в размерах, и фактически именно они провоцировали дальнейшие риски в паводковый период. Сегодня же эта задача лежит на администрации Нижнеднестровского национального природного парка, но дирекция ничего реально не предпринимает с тем, чтобы остановить дальнейшее изъятие «природной губки».
Особая вина лежит на департаменте экологии Одесской ОДА, который уже более 20 лет не выдает охранного обязательства Б-Днестровской райадминистрации на охрану заповедного урочища «Днестровские плавни». Из-за этого стремительно преступно застраиваются заповедные берега реки в виде коттеджных поселков "Хатки", "Первая Днестровская рыбная заводь" и др., о чем я много раз писал.
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/344083752444390
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/344490369070395
А в сердце заповедного урочища из-за бездействия и попустительства чиновников департамента экологии ОДА даже создан туркомплекс "Майями", где здесь вам могут предложить даже охоту в Нижнеднестровском национальном природном парке и экскурсии на вездеходах по заповедной его зоне https://www.facebook.com/rusevivan/posts/889255484593878 https://www.facebook.com/rusevivan/posts/889255484593878?__xts__[0]=68 .
После аномального летнего паводка 1998 г., а потом и паводков 2008 и 2010 годов, и разрушения дамбы автотрассы Маяки - Паланка, чиновники вновь вспомнили о необходимости сооружения водопропускных сооружений под ней. Причем было принято специальное распоряжение Кабинета Министров. Но после прохождения паводка (с существенными негативными последствиями для автотрассы Маяки - Паланка) все действия по реконструкции автотрассы снова были забыты.
Судя по результатам последних экстремальных паводков в дельте Днестра, а также по сообщениям со всех концов планеты о катастрофических наводнениях, природа ошибок не прощает. Она, как писал известный великий философ, за это нам жестоко мстит. Сегодня гидрологическая обстановка на реке Днестр и в его бассейне почти критическая. Вся эта масса воды может хлынуть и привести к подтоплению населенных пунктов в низовьях Днестра, в том числе и незаконно построенных в береговой зоне дачных коттеджей в границах Нижнеднестровского национального природного парка и заповедного урочища «Днестровские плавни».
Но кроме угрозы подтопления автотрассы и части селений в дельте реки, существует еще и угроза возможного прорыва ядовитых отходов хвостохранилища Калушского завода калийных удобрений. Немало и других загрязнителей, которые бурная вода будет нести в дельту реки и к Одесскому питьевому водопроводу.
В таких кризисных ситуациях чиновники всех рангов должны извлекать уроки из случившегося и использовать весь арсенал законодательной базы, чтобы навести порядок в дельте реки Днестр, которая тысячелетиями кормила и радовала людей. Навести порядок с тем, чтобы эта удивительная дельта, чудом сохранившая дикую природу возле Одессы, была общим достоянием нынешних и будущих поколений. И чтобы любое строительство, планируемое на ее территории, не стало источником беды как для тех, кто живет на ее берегах, так и для тех, кто живет за ее пределами, но пользуется единственным источником питьевого водоснабжения. Если этого не произойдет, если ж
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25.06.2020 16:40 Відповісти
В таких кризисных ситуациях чиновники всех рангов должны извлекать уроки из случившегося и использовать весь арсенал законодательной базы, чтобы навести порядок в дельте реки Днестр, которая тысячелетиями кормила и радовала людей. Навести порядок с тем, чтобы эта удивительная дельта, чудом сохранившая дикую природу возле Одессы, была общим достоянием нынешних и будущих поколений. И чтобы любое строительство, планируемое на ее территории, не стало источником беды как для тех, кто живет на ее берегах, так и для тех, кто живет за ее пределами, но пользуется единственным источником питьевого водоснабжения. Если этого не произойдет, если жажда ненасытности ведомств (энергетики, водники, рыбники), паразитирующих на водохранилище Днестровской ГЭС, то уроки паводка будут забыты. Но нам всем не следует забывать, что очередной паводок ошибок современников уже может и не простить.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1459736514212436&set=a.220703931449040&type=3&eid=ARD8ot8y-4AC5yaTBS0_AB__R1tKjR9xmCv1ekbjz54tNFkinkLlcYObBYDbfVzzKZv9K_P3iYxsNm07
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25.06.2020 16:41 Відповісти
Якщо на повну відкриють греблю в Новодністровську, знесе пів Вінницької та Одеської областей. Ніхто на це не піде.
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25.06.2020 16:52 Відповісти
Питання не в тому щоб відкривати греблю, питання в тім щоб знести дамбу по якій йде дорога Маяки-Паланка, щоб вода вільно проходила через Дельту Дністра і не гальмувала у дороги і не переливалась через дорогу! А замість дороги Маяки-Паланка потрібно побудувати міст через Дністровський лиман між Овідіополем та Білгород-Дністровським.
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25.06.2020 17:32 Відповісти
Короче опять эту самую Пэрэсыпь затопит. Или Котовского.
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25.06.2020 16:45 Відповісти
Где Кура и где мой дом?
При чем здесь Поскот?
Пострадать может объездная, если таки сдохнет дамба на Хаджибее(((
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25.06.2020 16:59 Відповісти
Да, в общем то пофиг, я своим сказал давно, что ноги моей в той их Одессе не будет, и свято держу обещание.
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25.06.2020 17:08 Відповісти
Одесса просто рыдает от горя
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25.06.2020 17:33 Відповісти
Шо мене, шо Адэссе...)))
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25.06.2020 17:46 Відповісти
 
 