Карантин із понеділка посилять в Одесі

З 22 червня в Одесі посилять заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусної інфекції.

Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

На одеських пляжах забороняють стихійну торгівлю і вимагають забезпечити відстань між шезлонгами не менше 1,5 м.

У громадський транспорт пасажирів слід брати не більше, ніж є місць для сидіння. Водії мають бути забезпечені засобами захисту.

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Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку не працюватимуть, під час масових заходів на одну людину має припадати не менше 5 квадратних метрів площі.

Підприємствам міськрада рекомендує починати роботу о 9, 10 ранку або пізніше.

Поліція зможе проводити рейди в транспорті, на пляжах і місцях торгівлі, щоб перевірити дотримання громадянами карантинних обмежень.

А громадяни зобов'язані носити в громадських місцях і в транспорті маски і, виходячи на вулицю, брати з собою документи.

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