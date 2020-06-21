Карантин із понеділка посилять в Одесі
З 22 червня в Одесі посилять заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусної інфекції.
Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.
На одеських пляжах забороняють стихійну торгівлю і вимагають забезпечити відстань між шезлонгами не менше 1,5 м.
У громадський транспорт пасажирів слід брати не більше, ніж є місць для сидіння. Водії мають бути забезпечені засобами захисту.
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку не працюватимуть, під час масових заходів на одну людину має припадати не менше 5 квадратних метрів площі.
Підприємствам міськрада рекомендує починати роботу о 9, 10 ранку або пізніше.
Поліція зможе проводити рейди в транспорті, на пляжах і місцях торгівлі, щоб перевірити дотримання громадянами карантинних обмежень.
А громадяни зобов'язані носити в громадських місцях і в транспорті маски і, виходячи на вулицю, брати з собою документи.
Будь ласка, зачекайте...
Без вакцины и сыворотки эпидемия кончится, когда переболеет 70-80% населения. Вопрос только в том, за месяц или за три года - важно для вместительности больниц.
- экономика Британии упала на 20%.
- British Airways, EasyJet et Ryanair собираются подавать в суд на правительство Британии, в связи с карантином для пребывающих, который слишком ограничен и не основан на каких-либо консультациях или научных доказательствах. Либо придется уволнять тысячи работников.
- Германия упала на 21,2%, экспорт упал на 75 млрд.
- Lufthansa планирует сократить 22000 человек
- Франция "убила" 500 000 рабочих мест в первом триместре.
- 40 % ресторанов во Франции могут уже не открыться - ZARA закроет 1200 магазинов и уйдет в интернет.
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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что Соединенные Штаты не будут снова закрывать свою экономику в случае второй волны Covid-19, хотя в нескольких южных штатах количество таких случаев увеличивается. « Мы не можем снова закрыть экономику. Я думаю, мы выучили, что если вы закроете экономику, вы нанесете больше ущерба », - сказал он (перевод гугл).
А у на по всех СМИ прошла новость о 500 тыс. новых рабочих мест