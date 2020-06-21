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Карантин із понеділка посилять в Одесі

Карантин із понеділка посилять в Одесі

З 22 червня в Одесі посилять заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусної інфекції.

Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради, інформує Цензор.НЕТ.

На одеських пляжах забороняють стихійну торгівлю і вимагають забезпечити відстань між шезлонгами не менше 1,5 м.

У громадський транспорт пасажирів слід брати не більше, ніж є місць для сидіння. Водії мають бути забезпечені засобами захисту.

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Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку не працюватимуть, під час масових заходів на одну людину має припадати не менше 5 квадратних метрів площі.

Підприємствам міськрада рекомендує починати роботу о 9, 10 ранку або пізніше.

Поліція зможе проводити рейди в транспорті, на пляжах і місцях торгівлі, щоб перевірити дотримання громадянами карантинних обмежень.

А громадяни зобов'язані носити в громадських місцях і в транспорті маски і, виходячи на вулицю, брати з собою документи.

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Топ коментарі
+8
Йода Мастер заголовка автор
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21.06.2020 18:13
+8
истерика коронобесов зашкаливает
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21.06.2020 18:13
+8
Звиздец. Допрыгались без масок на рынках и в супермаркетах . Эта зараза не оставит нас в покое, похоже
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21.06.2020 18:15
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Идиоты....
Без вакцины и сыворотки эпидемия кончится, когда переболеет 70-80% населения. Вопрос только в том, за месяц или за три года - важно для вместительности больниц.
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21.06.2020 19:37 Відповісти
При реальной угрозе и реальных смертях, кипишь будет такой, что ни у кого сомнений вообще не останется. Куда сложнее, убедить общество что вирус действительно есть, треть мира уже обмануто и никто не даст заднюю. Все кто входит в большую 7рку, сознательно приняли это решение.
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21.06.2020 20:24 Відповісти
Ангела Меркель ще на початку зими сказала"Перехворіє 90% населення".Вірю.Чомусь вірю.Отже перехворіють майже всі.Хтось в легкій формі а комусь доведеться лягати в лікарню.Лікарні не резинові ,місць для всіх одномоментно не вистачить.Вихід один.Розтягнути в часі пік захворювання.Так що носіть маски.Інакше може саме тобі не вистачить койкомісця(не дай Боже).
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21.06.2020 21:47 Відповісти
молодцы. догулялись.. что за тупые люди. не за горой по всей стране возвращение у самому началу.. Ну что же сами виноваты.
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21.06.2020 22:19 Відповісти
Краткие итоги коронабесия в Европе.
- экономика Британии упала на 20%.
- British Airways, EasyJet et Ryanair собираются подавать в суд на правительство Британии, в связи с карантином для пребывающих, который слишком ограничен и не основан на каких-либо консультациях или научных доказательствах. Либо придется уволнять тысячи работников.
- Германия упала на 21,2%, экспорт упал на 75 млрд.
- Lufthansa планирует сократить 22000 человек
- Франция "убила" 500 000 рабочих мест в первом триместре.
- 40 % ресторанов во Франции могут уже не открыться - ZARA закроет 1200 магазинов и уйдет в интернет.
====
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что Соединенные Штаты не будут снова закрывать свою экономику в случае второй волны Covid-19, хотя в нескольких южных штатах количество таких случаев увеличивается. « Мы не можем снова закрыть экономику. Я думаю, мы выучили, что если вы закроете экономику, вы нанесете больше ущерба », - сказал он (перевод гугл).
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22.06.2020 02:56 Відповісти
Цитата: Франция "убила" 500 000 рабочих мест в первом триместре.

А у на по всех СМИ прошла новость о 500 тыс. новых рабочих мест
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22.06.2020 09:50 Відповісти
что-то мне кажется, что это "ужесточение" останется на бумаге...
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21.06.2020 23:42 Відповісти
По закону дарвина дебили умрут первими и тогда єпидемия пойдет на спад.
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21.06.2020 23:59 Відповісти
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