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Іспанія скасовує надзвичайний стан і відкриває кордони

Іспанія скасовує надзвичайний стан і відкриває кордони

Влада Іспанії відсьогодні скасувала надзвичайний стан, запроваджений у країні 14 березня через пандемію COVID-19. У країну знову почнуть пускати туристів із Євросоюзу, Шенгенської зони та Великої Британії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Ми дуже постраждали, але ми опиралися. Ми згладили криву, і ми зробили це разом", - заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес.

"Ніхто не знав, що ми були на самому початку найбільшої кризи в галузі охорони здоров'я за останні 100 років. Понад 28 000 співгромадян померло в нашій країні. Дев'яносто дев'ять днів тому пріоритетом був порятунок життя, тому 14 березня я оголосив про активізацію надзвичайного стану", - нагадав глава уряду.

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Санчес також нагадав про загрозу другої хвилі, якої Іспанія має "уникнути будь-якою ціною".

Іспанія відкрила кордони для туристів, скасувавши обмеження на поїздки для іноземних гостей із країн Європейського Союзу, країн Шенгенської зони та Великої Британії.

Всім пасажирам, які прибуватимуть, будуть вимірювати температуру. Вони також зобов'язані будуть залишати свої контактні дані.

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В Іспанії від початку пандемії було зафіксовано 293 018 випадків коронавірусу, 28 322 особи померли від COVID-19.

У світі на 21 червня зафіксовано 8 932 413 випадків коронавірусу, зокрема 467 024 летальні випадки, одужали 4 749 743 людини.
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Топ коментарі
+7
То есть Европа для украинцев опять закрыта ? Были визы теперь ковид .Очень хитромудро кто то закручивает гайки со свободой передвижения в Европе . И вот ведь интересный нюанс -Англия и США лидеры по распространению вируса, но им милости просим . А Украина даже не в первой десятке .
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21.06.2020 16:34
+5
Ото вместе сделали. Зелина Протва маски туда загнала и хорошо. Испанцам и братве.
Зебилы, вас Испания благодарит.
Это и вы сделали.
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21.06.2020 15:59
+5
Понеслось говно по трубам))) Вам же сказали что на осень запланирована новая волна КОВИД, более жестокая и беспощадная...Заказывали? Будет!
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21.06.2020 16:10
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Когда кто-то говорит, что он должен был сделать что-то любой ценой, он тебя дурит. Этого ***** ещё ждёт суд тюрьма.
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21.06.2020 15:46 Відповісти
В спам, козломордый
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21.06.2020 16:01 Відповісти
где логика? зачем "козломордым" мешать уничтожать обороноспособность Украины? головочка под маской перегрелась?
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21.06.2020 16:08 Відповісти
Просто в Украине слово "Педро" у некоторых может вызывать болевой синдром. Об этом важно помнить, чтоб не палиться лишний раз. 😁
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21.06.2020 17:25 Відповісти
"мало ли в Бразилии педров??! И не сосчитаешь!" (с)
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21.06.2020 17:28 Відповісти
В Советском Союзе это называлось "фига в кармане".
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21.06.2020 17:39 Відповісти
это не то.
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21.06.2020 17:48 Відповісти
Как скажешь
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21.06.2020 21:59 Відповісти
Ото вместе сделали. Зелина Протва маски туда загнала и хорошо. Испанцам и братве.
Зебилы, вас Испания благодарит.
Это и вы сделали.
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21.06.2020 15:59 Відповісти
Понеслось говно по трубам))) Вам же сказали что на осень запланирована новая волна КОВИД, более жестокая и беспощадная...Заказывали? Будет!
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21.06.2020 16:10 Відповісти
То есть Европа для украинцев опять закрыта ? Были визы теперь ковид .Очень хитромудро кто то закручивает гайки со свободой передвижения в Европе . И вот ведь интересный нюанс -Англия и США лидеры по распространению вируса, но им милости просим . А Украина даже не в первой десятке .
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21.06.2020 16:34 Відповісти
Потому что у власти в Украине зебилы.
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21.06.2020 19:38 Відповісти
Для США границы никто не открывал.
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21.06.2020 19:55 Відповісти
Оказывается пандемия очень страшна.Ведь ее создатели и раскручивают.Теперь новую вешь придумали мировые правители (вот что значит вовремя их не долбанули позубам).Новая телефон.программа будет фиксировать-болел ли вирусом рядом стоящий в магазине.И если да ,то и тебя на проверку( или 14дней? в карантин насильо!).Хитро придумали.Да так пол -мира можно засадить.
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21.06.2020 17:39 Відповісти
Сейчас ищут повод,чтоб запустить врачей домой ковсем и вакцинировать,непроверенными в течении 6 лет наспех созданными вакцинами.Молодым они вообще не нужны.Тем более как и все предыдущие вирусы и этот выдыхается.Тогда и вакцины готовые не применяли уже.Идет война мировых прпвителей и народа на всей планете.У нас уже 5мес.карантин.
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21.06.2020 19:09 Відповісти
В Испании был очень серьезный карантин. Возможно, это и помогло. А, возможно, просто они решили, что без туристов Испания долго не протянет.
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21.06.2020 17:59 Відповісти
Сто лет назад Европа была более защищена, так как не было такого массового передвижения людей и границы были закрыты. Сейчас же, если будет вирус серьезнее этого, то как показывает практика, этот "прогрессивный" мир быстро накроется медным тазом.
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21.06.2020 18:26 Відповісти
И это, по сути, в одном из самых больших очагов эпидемии. То есть испанцы уже поняли, что не коронавирус их добьет, а безработица. Поэтому и отменили ЧП.
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21.06.2020 19:13 Відповісти
рано. пока нет вакцины отменять нельзя.
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21.06.2020 22:20 Відповісти
 
 