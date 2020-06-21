Испания отменяет чрезвычайное положение и открывает границы

Власти Испании с сегодняшнего дня отменили чрезвычайное положение, введенное в стране 14 марта в связи с пандемией COVID-19. В страну опять начнут пускать туристов из Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Мы сильно пострадали, но мы сопротивлялись. Мы сгладили кривую, и мы сделали это вместе", - заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

"Никто не знал, что мы были в самом начале крупнейшего кризиса в области здравоохранения за последние 100 лет. Более 28 000 сограждан погибло в нашей стране. Девяносто девять дней назад приоритетом было спасение жизни, поэтому 14 марта я объявил об активизации чрезвычайного положения", - напомнил глава правительства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Киев и 9 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Санчес также напомнил об угрозе второй волны, которой Испания должна "избежать любой ценой".

Испания открыла границы для туристов, отменив ограничения на поездки для иностранных гостей из стран Европейского союза, стран Шенгенской зоны и Великобритании.

Всем прибывающим в страну будут измерять температуру. Они также обязаны будут оставить свои контактные данные.

Также на Цензор.НЕТ: Число болеющих COVID-19 за сутки уменьшилось только на Хмельнитчине, не изменилось в двух областях, в остальных - растет, - СНБО

В Испании с начала пандемии было зафиксировано 293 018 случаев коронавируса, 28 322 человека умерли от COVID-19.

В мире на 21 июня зафиксировано 8 932 413 случаев коронавируса, в том числе 467 024 летальных, выздоровели 4 749 743 человека.