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Испания отменяет чрезвычайное положение и открывает границы

Испания отменяет чрезвычайное положение и открывает границы

Власти Испании с сегодняшнего дня отменили чрезвычайное положение, введенное в стране 14 марта в связи с пандемией COVID-19. В страну опять начнут пускать туристов из Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Мы сильно пострадали, но мы сопротивлялись. Мы сгладили кривую, и мы сделали это вместе", - заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

"Никто не знал, что мы были в самом начале крупнейшего кризиса в области здравоохранения за последние 100 лет. Более 28 000 сограждан погибло в нашей стране. Девяносто девять дней назад приоритетом было спасение жизни, поэтому 14 марта я объявил об активизации чрезвычайного положения", - напомнил глава правительства.

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Санчес также напомнил об угрозе второй волны, которой Испания должна "избежать любой ценой".

Испания открыла границы для туристов, отменив ограничения на поездки для иностранных гостей из стран Европейского союза, стран Шенгенской зоны и Великобритании.

Всем прибывающим в страну будут измерять температуру. Они также обязаны будут оставить свои контактные данные.

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В Испании с начала пандемии было зафиксировано 293 018 случаев коронавируса, 28 322 человека умерли от COVID-19.

В мире на 21 июня зафиксировано 8 932 413 случаев коронавируса, в том числе 467 024 летальных, выздоровели 4 749 743 человека.

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Топ комментарии
+7
То есть Европа для украинцев опять закрыта ? Были визы теперь ковид .Очень хитромудро кто то закручивает гайки со свободой передвижения в Европе . И вот ведь интересный нюанс -Англия и США лидеры по распространению вируса, но им милости просим . А Украина даже не в первой десятке .
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21.06.2020 16:34
+5
Ото вместе сделали. Зелина Протва маски туда загнала и хорошо. Испанцам и братве.
Зебилы, вас Испания благодарит.
Это и вы сделали.
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21.06.2020 15:59
+5
Понеслось говно по трубам))) Вам же сказали что на осень запланирована новая волна КОВИД, более жестокая и беспощадная...Заказывали? Будет!
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21.06.2020 16:10
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Когда кто-то говорит, что он должен был сделать что-то любой ценой, он тебя дурит. Этого ***** ещё ждёт суд тюрьма.
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21.06.2020 15:46 Ответить
В спам, козломордый
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21.06.2020 16:01 Ответить
где логика? зачем "козломордым" мешать уничтожать обороноспособность Украины? головочка под маской перегрелась?
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21.06.2020 16:08 Ответить
Просто в Украине слово "Педро" у некоторых может вызывать болевой синдром. Об этом важно помнить, чтоб не палиться лишний раз. 😁
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21.06.2020 17:25 Ответить
"мало ли в Бразилии педров??! И не сосчитаешь!" (с)
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21.06.2020 17:28 Ответить
В Советском Союзе это называлось "фига в кармане".
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21.06.2020 17:39 Ответить
это не то.
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21.06.2020 17:48 Ответить
Как скажешь
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21.06.2020 21:59 Ответить
Ото вместе сделали. Зелина Протва маски туда загнала и хорошо. Испанцам и братве.
Зебилы, вас Испания благодарит.
Это и вы сделали.
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21.06.2020 15:59 Ответить
Понеслось говно по трубам))) Вам же сказали что на осень запланирована новая волна КОВИД, более жестокая и беспощадная...Заказывали? Будет!
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21.06.2020 16:10 Ответить
То есть Европа для украинцев опять закрыта ? Были визы теперь ковид .Очень хитромудро кто то закручивает гайки со свободой передвижения в Европе . И вот ведь интересный нюанс -Англия и США лидеры по распространению вируса, но им милости просим . А Украина даже не в первой десятке .
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21.06.2020 16:34 Ответить
Потому что у власти в Украине зебилы.
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21.06.2020 19:38 Ответить
Для США границы никто не открывал.
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21.06.2020 19:55 Ответить
Оказывается пандемия очень страшна.Ведь ее создатели и раскручивают.Теперь новую вешь придумали мировые правители (вот что значит вовремя их не долбанули позубам).Новая телефон.программа будет фиксировать-болел ли вирусом рядом стоящий в магазине.И если да ,то и тебя на проверку( или 14дней? в карантин насильо!).Хитро придумали.Да так пол -мира можно засадить.
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21.06.2020 17:39 Ответить
Сейчас ищут повод,чтоб запустить врачей домой ковсем и вакцинировать,непроверенными в течении 6 лет наспех созданными вакцинами.Молодым они вообще не нужны.Тем более как и все предыдущие вирусы и этот выдыхается.Тогда и вакцины готовые не применяли уже.Идет война мировых прпвителей и народа на всей планете.У нас уже 5мес.карантин.
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21.06.2020 19:09 Ответить
В Испании был очень серьезный карантин. Возможно, это и помогло. А, возможно, просто они решили, что без туристов Испания долго не протянет.
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21.06.2020 17:59 Ответить
Сто лет назад Европа была более защищена, так как не было такого массового передвижения людей и границы были закрыты. Сейчас же, если будет вирус серьезнее этого, то как показывает практика, этот "прогрессивный" мир быстро накроется медным тазом.
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21.06.2020 18:26 Ответить
И это, по сути, в одном из самых больших очагов эпидемии. То есть испанцы уже поняли, что не коронавирус их добьет, а безработица. Поэтому и отменили ЧП.
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21.06.2020 19:13 Ответить
рано. пока нет вакцины отменять нельзя.
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21.06.2020 22:20 Ответить
 
 