Карантин с понедельника ужесточат в Одессе

С 22 июня в Одессе ужесточат меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

На одесских пляжах запрещают стихийную торговлю и требуют обеспечить расстояние между шезлонгами не менее 1,5 метров.

В общественный транспорт пассажиров следует брать не больше, чем есть мест для сидения. Водители должны быть обеспечены средствами защиты.

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Детские учреждения оздоровления и отдыха работать не будут, во время массовых мероприятий на одного человека должно приходиться не меньше 5 квадратных метров площади.

Предприятиям горсовет рекомендует начинать работу в 9, 10 утра или позже.

Полиция сможет проводить рейды в транспорте, на пляжах и местах торговли, чтобы проверить соблюдение гражданами карантинных ограничений.

А граждане обязаны носить в общественных местах и в транспорте маски и, выходят на улицу, брать с собой документы.

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