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Карантин с понедельника ужесточат в Одессе

Карантин с понедельника ужесточат в Одессе

С 22 июня в Одессе ужесточат меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

На одесских пляжах запрещают стихийную торговлю и требуют обеспечить расстояние между шезлонгами не менее 1,5 метров.

В общественный транспорт пассажиров следует брать не больше, чем есть мест для сидения. Водители должны быть обеспечены средствами защиты.

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Детские учреждения оздоровления и отдыха работать не будут, во время массовых мероприятий на одного человека должно приходиться не меньше 5 квадратных метров площади.

Предприятиям горсовет рекомендует начинать работу в 9, 10 утра или позже.

Полиция сможет проводить рейды в транспорте, на пляжах и местах торговли, чтобы проверить соблюдение гражданами карантинных ограничений.

А граждане обязаны носить в общественных местах и в транспорте маски и, выходят на улицу, брать с собой документы.

Также на Цензор.НЕТ: Киевская область в шаге от ужесточения карантина, - глава ОГА Володин

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Топ комментарии
+8
Йода Мастер заголовка автор
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21.06.2020 18:13
+8
истерика коронобесов зашкаливает
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21.06.2020 18:13
+8
Звиздец. Допрыгались без масок на рынках и в супермаркетах . Эта зараза не оставит нас в покое, похоже
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21.06.2020 18:15
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Идиоты....
Без вакцины и сыворотки эпидемия кончится, когда переболеет 70-80% населения. Вопрос только в том, за месяц или за три года - важно для вместительности больниц.
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21.06.2020 19:37 Ответить
При реальной угрозе и реальных смертях, кипишь будет такой, что ни у кого сомнений вообще не останется. Куда сложнее, убедить общество что вирус действительно есть, треть мира уже обмануто и никто не даст заднюю. Все кто входит в большую 7рку, сознательно приняли это решение.
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21.06.2020 20:24 Ответить
Ангела Меркель ще на початку зими сказала"Перехворіє 90% населення".Вірю.Чомусь вірю.Отже перехворіють майже всі.Хтось в легкій формі а комусь доведеться лягати в лікарню.Лікарні не резинові ,місць для всіх одномоментно не вистачить.Вихід один.Розтягнути в часі пік захворювання.Так що носіть маски.Інакше може саме тобі не вистачить койкомісця(не дай Боже).
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21.06.2020 21:47 Ответить
молодцы. догулялись.. что за тупые люди. не за горой по всей стране возвращение у самому началу.. Ну что же сами виноваты.
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21.06.2020 22:19 Ответить
Краткие итоги коронабесия в Европе.
- экономика Британии упала на 20%.
- British Airways, EasyJet et Ryanair собираются подавать в суд на правительство Британии, в связи с карантином для пребывающих, который слишком ограничен и не основан на каких-либо консультациях или научных доказательствах. Либо придется уволнять тысячи работников.
- Германия упала на 21,2%, экспорт упал на 75 млрд.
- Lufthansa планирует сократить 22000 человек
- Франция "убила" 500 000 рабочих мест в первом триместре.
- 40 % ресторанов во Франции могут уже не открыться - ZARA закроет 1200 магазинов и уйдет в интернет.
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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что Соединенные Штаты не будут снова закрывать свою экономику в случае второй волны Covid-19, хотя в нескольких южных штатах количество таких случаев увеличивается. « Мы не можем снова закрыть экономику. Я думаю, мы выучили, что если вы закроете экономику, вы нанесете больше ущерба », - сказал он (перевод гугл).
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22.06.2020 02:56 Ответить
Цитата: Франция "убила" 500 000 рабочих мест в первом триместре.

А у на по всех СМИ прошла новость о 500 тыс. новых рабочих мест
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22.06.2020 09:50 Ответить
что-то мне кажется, что это "ужесточение" останется на бумаге...
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21.06.2020 23:42 Ответить
По закону дарвина дебили умрут первими и тогда єпидемия пойдет на спад.
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21.06.2020 23:59 Ответить
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