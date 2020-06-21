Карантин с понедельника ужесточат в Одессе
С 22 июня в Одессе ужесточат меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции.
Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета, информирует Цензор.НЕТ.
На одесских пляжах запрещают стихийную торговлю и требуют обеспечить расстояние между шезлонгами не менее 1,5 метров.
В общественный транспорт пассажиров следует брать не больше, чем есть мест для сидения. Водители должны быть обеспечены средствами защиты.
Читайте на Цензор.НЕТ: Число болеющих COVID-19 за сутки уменьшилось только на Хмельнитчине, не изменилось в двух областях, в остальных - растет, - СНБО
Детские учреждения оздоровления и отдыха работать не будут, во время массовых мероприятий на одного человека должно приходиться не меньше 5 квадратных метров площади.
Предприятиям горсовет рекомендует начинать работу в 9, 10 утра или позже.
Полиция сможет проводить рейды в транспорте, на пляжах и местах торговли, чтобы проверить соблюдение гражданами карантинных ограничений.
А граждане обязаны носить в общественных местах и в транспорте маски и, выходят на улицу, брать с собой документы.
Также на Цензор.НЕТ: Киевская область в шаге от ужесточения карантина, - глава ОГА Володин
Пожалуйста, подождите...
Без вакцины и сыворотки эпидемия кончится, когда переболеет 70-80% населения. Вопрос только в том, за месяц или за три года - важно для вместительности больниц.
- экономика Британии упала на 20%.
- British Airways, EasyJet et Ryanair собираются подавать в суд на правительство Британии, в связи с карантином для пребывающих, который слишком ограничен и не основан на каких-либо консультациях или научных доказательствах. Либо придется уволнять тысячи работников.
- Германия упала на 21,2%, экспорт упал на 75 млрд.
- Lufthansa планирует сократить 22000 человек
- Франция "убила" 500 000 рабочих мест в первом триместре.
- 40 % ресторанов во Франции могут уже не открыться - ZARA закроет 1200 магазинов и уйдет в интернет.
====
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что Соединенные Штаты не будут снова закрывать свою экономику в случае второй волны Covid-19, хотя в нескольких южных штатах количество таких случаев увеличивается. « Мы не можем снова закрыть экономику. Я думаю, мы выучили, что если вы закроете экономику, вы нанесете больше ущерба », - сказал он (перевод гугл).
А у на по всех СМИ прошла новость о 500 тыс. новых рабочих мест