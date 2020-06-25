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дети (6331) Запорожская область (2826) ГСЧС (4846)

Две 11-летние девочки утонули в Запорожской области, - ГСЧС. ФОТО

Две 11-летние девочки утонули в Запорожской области, - ГСЧС. ФОТО

В Розовском районе Запорожской области утонули две 11-летние девочки.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям региона, передает Цензор.НЕТ.

По данным пресс-службы ведомства, сообщение о гибели детей в районе с. Первомайское Розовского района поступило в Службу спасения "101" 25 июня в 13:07.

В ходе предварительного расследования установлено, что в четверг две 11-летние подруги поехали на велосипедах к сельскому водоему без разрешения родителей. Вещи детей обнаружил местный житель. Он и достал из воды тело одной девочки. Позже, спасатели и местные жители разыскали и вытащили из водоема тело второго ребенка.

Обстоятельства трагедии устанавливаются следствием.

Две 11-летние девочки утонули в Запорожской области, - ГСЧС 01
Две 11-летние девочки утонули в Запорожской области, - ГСЧС 02

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..та ну мрак...(((((((((((
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25.06.2020 16:51 Ответить
Лютый пздц...
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25.06.2020 17:29 Ответить
Жах.
Царство небесне цим дітям...
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25.06.2020 18:28 Ответить
а чем пожарный расчет занят на таком выезде?
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25.06.2020 19:42 Ответить
 
 