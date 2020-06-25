Дві 11-річні дівчинки потонули в Запорізькій області, - ДСНС. ФОТО

У Розівському районі Запорізької області потонули дві 11-річні дівчинки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій регіону, передає Цензор.НЕТ.

За даними пресслужби відомства, повідомлення про загибель дітей у районі с. Первомайське Розівського району надійшло до Служби порятунку "101" 25 червня о 13:07.

Під час попереднього розслідування встановлено, що в четвер дві 11-річні подруги поїхали на велосипедах до сільської водойми без дозволу батьків. Речі дітей виявив місцевий житель. Він і дістав із води тіло однієї дівчинки. Пізніше, рятувальники і місцеві жителі розшукали і витягли з водойми тіло другої дитини.

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Обставини трагедії встановлюються слідством.





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