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Дві 11-річні дівчинки потонули в Запорізькій області, - ДСНС. ФОТО

Дві 11-річні дівчинки потонули в Запорізькій області, - ДСНС. ФОТО

У Розівському районі Запорізької області потонули дві 11-річні дівчинки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій регіону, передає Цензор.НЕТ.

За даними пресслужби відомства, повідомлення про загибель дітей у районі с. Первомайське Розівського району надійшло до Служби порятунку "101" 25 червня о 13:07.

Під час попереднього розслідування встановлено, що в четвер дві 11-річні подруги поїхали на велосипедах до сільської водойми без дозволу батьків. Речі дітей виявив місцевий житель. Він і дістав із води тіло однієї дівчинки. Пізніше, рятувальники і місцеві жителі розшукали і витягли з водойми тіло другої дитини.

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Обставини трагедії встановлюються слідством.

Дві 11-річні дівчинки потонули в Запорізькій області, - ДСНС 01
Дві 11-річні дівчинки потонули в Запорізькій області, - ДСНС 02

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..та ну мрак...(((((((((((
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25.06.2020 16:51 Відповісти
Лютый пздц...
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25.06.2020 17:29 Відповісти
Жах.
Царство небесне цим дітям...
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25.06.2020 18:28 Відповісти
а чем пожарный расчет занят на таком выезде?
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25.06.2020 19:42 Відповісти
 
 