Из-за паводков на Западной Украине существует риск повреждения объектов ГТС

На территории Западной Украины из-за масштабных наводнений существует риск повреждения объектов газотранспортной системы.

Об этом говорится в сообщении оператора ГТС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате наводнения был поврежден воздушный переход газопровода-отвода к газораспределительной станции "Брусника" через реку Черемош возле села Завалье (Ивано-Франковская область). Это стало причиной остановки газоснабжения для 9 населенных пунктов в Черновицкой области. Также остаются риски подтопления ГРС "Могилев-Подольский" (Винницкая область).

"На сегодня транзит газа в страны ЕС и транспортировки к потребителям во всех других населенных пунктах Украины осуществляется бесперебойно в запланированных объемах. Объекты ГТС, участвующих в обеспечении транзита, находятся под особым контролем - сейчас специалисты компании оценивают риски как приемлемые", - сообщил оператор.

Восстановление газопровода через реку Черемош планируется сразу, как только стихнет непогода.

Кроме этого сообщается, что оператор ГТС перешел на особый режим работы из-за паводков на западе Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Паводок на Буковине: без газа остались несколько сел, переход, обеспечивающий газом г. Черновцы, отключен. ВИДЕО