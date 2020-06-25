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Новости Паводки на Западной Украине
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Газ (9402) ГТС (987) паводок (294)

Из-за паводков на Западной Украине существует риск повреждения объектов ГТС

Из-за паводков на Западной Украине существует риск повреждения объектов ГТС

На территории Западной Украины из-за масштабных наводнений существует риск повреждения объектов газотранспортной системы.

Об этом говорится в сообщении оператора ГТС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате наводнения был поврежден воздушный переход газопровода-отвода к газораспределительной станции "Брусника" через реку Черемош возле села Завалье (Ивано-Франковская область). Это стало причиной остановки газоснабжения для 9 населенных пунктов в Черновицкой области. Также остаются риски подтопления ГРС "Могилев-Подольский" (Винницкая область).

"На сегодня транзит газа в страны ЕС и транспортировки к потребителям во всех других населенных пунктах Украины осуществляется бесперебойно в запланированных объемах. Объекты ГТС, участвующих в обеспечении транзита, находятся под особым контролем - сейчас специалисты компании оценивают риски как приемлемые", - сообщил оператор.

Восстановление газопровода через реку Черемош планируется сразу, как только стихнет непогода.

Кроме этого сообщается, что оператор ГТС перешел на особый режим работы из-за паводков на западе Украины.

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Топ комментарии
+4
так она уже ж вроде как и не нужна особо. Не? https://korrespondent.net/business/economics/4241011-hazprom-demontyruet-truby-po-kotorym-haz-ydet-v-ukraynu?fbclid=IwAR2fYRmpH9dhfOkUY3GEes-WoBRV3yMqQz635sP1GpTCuioUzANHUOFaU2E Газпром демонтирует трубы, по которым газ идет в Украину
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25.06.2020 16:45
+2
Зеленских, прекрати рубать деревья. Видишь, что ты натворил?!!!
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25.06.2020 16:42
+1
Скажи, лучше, "Дякую" Петру Алексеевичу за то, что он уже не рубит.
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25.06.2020 16:51
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Зеленских, прекрати рубать деревья. Видишь, что ты натворил?!!!
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25.06.2020 16:42 Ответить
Уже шесть лет сволочь рубит по ночам.
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25.06.2020 16:47 Ответить
Скажи, лучше, "Дякую" Петру Алексеевичу за то, что он уже не рубит.
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25.06.2020 16:51 Ответить
так она уже ж вроде как и не нужна особо. Не? https://korrespondent.net/business/economics/4241011-hazprom-demontyruet-truby-po-kotorym-haz-ydet-v-ukraynu?fbclid=IwAR2fYRmpH9dhfOkUY3GEes-WoBRV3yMqQz635sP1GpTCuioUzANHUOFaU2E Газпром демонтирует трубы, по которым газ идет в Украину
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25.06.2020 16:45 Ответить
Дороги разрушены.
Металлолом вывозить сложно.
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25.06.2020 16:52 Ответить
Касапы на понт берут, уже все видели, как они корабль отправили СП-2 достраивать, концерт прошел на ура, поржали все.
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25.06.2020 17:01 Ответить
Ну, за этим дело не станет.
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25.06.2020 17:53 Ответить
Нарешті, хоч хтось зменшить залежність від російського газу. ******* керівництво Газпрому це економічні генії, так угробити ледь не європейського монополіста не кожен зможе.
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25.06.2020 17:01 Ответить
ди и ветряки могут не работать
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25.06.2020 18:52 Ответить
Що за імбіцил пише в статті "Западная Украіна"? Такої держави не існує. Є тільки запад України. ЦЕНЗОР ретельніше слідкуй за освітою своїх "пісак"!
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25.06.2020 19:54 Ответить
 
 