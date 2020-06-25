Из-за паводков на Западной Украине существует риск повреждения объектов ГТС
На территории Западной Украины из-за масштабных наводнений существует риск повреждения объектов газотранспортной системы.
Об этом говорится в сообщении оператора ГТС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате наводнения был поврежден воздушный переход газопровода-отвода к газораспределительной станции "Брусника" через реку Черемош возле села Завалье (Ивано-Франковская область). Это стало причиной остановки газоснабжения для 9 населенных пунктов в Черновицкой области. Также остаются риски подтопления ГРС "Могилев-Подольский" (Винницкая область).
"На сегодня транзит газа в страны ЕС и транспортировки к потребителям во всех других населенных пунктах Украины осуществляется бесперебойно в запланированных объемах. Объекты ГТС, участвующих в обеспечении транзита, находятся под особым контролем - сейчас специалисты компании оценивают риски как приемлемые", - сообщил оператор.
Восстановление газопровода через реку Черемош планируется сразу, как только стихнет непогода.
Кроме этого сообщается, что оператор ГТС перешел на особый режим работы из-за паводков на западе Украины.
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