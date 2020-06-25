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Новини Паводки на Західній Україні
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газ (10259) ГТС (585) паводок (233)

Через паводки на Західній Україні існує ризик пошкодження об'єктів ГТС

Через паводки на Західній Україні існує ризик пошкодження об'єктів ГТС

На території Західної України через масштабні повені існує ризик пошкодження об'єктів газотранспортної системи.

Про це йдеться в повідомленні оператора ГТС України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в результаті повені було пошкоджено повітряний перехід газопроводу-відводу до газорозподільної станції "Брусниця" через річку Черемош біля села Завалля (Івано-Франківська область). Це стало причиною зупинки газопостачання для 9 населених пунктів в Чернівецькій області. Також залишаються ризики підтоплення ГРС "Могилів-Подільський" (Вінницька область).

"На сьогодні транзит газу до країн ЄС та транспортування до споживачів у всіх інших населених пунктах України здійснюється безперебійно в запланованих обсягах. Об’єкти ГТС, що беруть участь в забезпеченні транзиту, знаходяться під особливим контролем – наразі фахівці компанії оцінюють ризики як прийнятні", - повідомив оператор.

Також дивіться: Для подолання наслідків повені в Карпатах залучено п'ять вертольотів і літак, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відновлення газопроводу через річку Черемош планується відразу, як тільки вщухне негода.

Крім цього, повідомляється, що оператор ГТС перейшов на особливий режим роботи через паводки на заході України.

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Топ коментарі
+4
так она уже ж вроде как и не нужна особо. Не? https://korrespondent.net/business/economics/4241011-hazprom-demontyruet-truby-po-kotorym-haz-ydet-v-ukraynu?fbclid=IwAR2fYRmpH9dhfOkUY3GEes-WoBRV3yMqQz635sP1GpTCuioUzANHUOFaU2E Газпром демонтирует трубы, по которым газ идет в Украину
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25.06.2020 16:45
+2
Зеленских, прекрати рубать деревья. Видишь, что ты натворил?!!!
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25.06.2020 16:42
+1
Скажи, лучше, "Дякую" Петру Алексеевичу за то, что он уже не рубит.
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25.06.2020 16:51
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Зеленских, прекрати рубать деревья. Видишь, что ты натворил?!!!
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25.06.2020 16:42 Відповісти
Уже шесть лет сволочь рубит по ночам.
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25.06.2020 16:47 Відповісти
Скажи, лучше, "Дякую" Петру Алексеевичу за то, что он уже не рубит.
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25.06.2020 16:51 Відповісти
так она уже ж вроде как и не нужна особо. Не? https://korrespondent.net/business/economics/4241011-hazprom-demontyruet-truby-po-kotorym-haz-ydet-v-ukraynu?fbclid=IwAR2fYRmpH9dhfOkUY3GEes-WoBRV3yMqQz635sP1GpTCuioUzANHUOFaU2E Газпром демонтирует трубы, по которым газ идет в Украину
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25.06.2020 16:45 Відповісти
Дороги разрушены.
Металлолом вывозить сложно.
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25.06.2020 16:52 Відповісти
Касапы на понт берут, уже все видели, как они корабль отправили СП-2 достраивать, концерт прошел на ура, поржали все.
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25.06.2020 17:01 Відповісти
Ну, за этим дело не станет.
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25.06.2020 17:53 Відповісти
Нарешті, хоч хтось зменшить залежність від російського газу. ******* керівництво Газпрому це економічні генії, так угробити ледь не європейського монополіста не кожен зможе.
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25.06.2020 17:01 Відповісти
ди и ветряки могут не работать
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25.06.2020 18:52 Відповісти
Що за імбіцил пише в статті "Западная Украіна"? Такої держави не існує. Є тільки запад України. ЦЕНЗОР ретельніше слідкуй за освітою своїх "пісак"!
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25.06.2020 19:54 Відповісти
 
 