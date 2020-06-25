Через паводки на Західній Україні існує ризик пошкодження об'єктів ГТС

На території Західної України через масштабні повені існує ризик пошкодження об'єктів газотранспортної системи.

Про це йдеться в повідомленні оператора ГТС України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в результаті повені було пошкоджено повітряний перехід газопроводу-відводу до газорозподільної станції "Брусниця" через річку Черемош біля села Завалля (Івано-Франківська область). Це стало причиною зупинки газопостачання для 9 населених пунктів в Чернівецькій області. Також залишаються ризики підтоплення ГРС "Могилів-Подільський" (Вінницька область).

"На сьогодні транзит газу до країн ЄС та транспортування до споживачів у всіх інших населених пунктах України здійснюється безперебійно в запланованих обсягах. Об’єкти ГТС, що беруть участь в забезпеченні транзиту, знаходяться під особливим контролем – наразі фахівці компанії оцінюють ризики як прийнятні", - повідомив оператор.

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Відновлення газопроводу через річку Черемош планується відразу, як тільки вщухне негода.

Крім цього, повідомляється, що оператор ГТС перейшов на особливий режим роботи через паводки на заході України.