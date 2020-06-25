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ЦИК (3324) Батькивщина (2010) Белькова (9) Евтушок Сергей (18)

ЦИК признал избранным народного депутата от "Батькивщины" Сергея Евтушка

ЦИК признал избранным народного депутата от

Центральная избирательная комиссия признала избранным от "Батькивщины" и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка.

Соответствующее решение было принято на заседании 25 июня, сообщает пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины на указанных выборах (внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года. - Ред.) в общегосударственном многомандатном избирательном округе Евтушка Сергея Николаевича, 1973 года рождения, проживает в городе Сарны Сарненского района Ровенской области, члена политической партии "Батькивщина", включенного в ее избирательный список под № 25", - указывается в сообщении.

Евтушок был назначен депутатом вместо Ольги Бельковой, которая 18 июня по собственной инициативе досрочно сложила мандат народного депутата и возглавила направление по международной деятельности и работе с государственными органами ООО "Оператор ГТС Украины".

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Нео, ты что-ли? Так себе Избранный
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25.06.2020 17:01 Ответить
Оно, попрацювало цвк, можна далі околачівать грушки, яблука, сидіти на удальонці або на дачі...((( Нагоа воно тре...
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25.06.2020 17:49 Ответить
Это тот, который вел к трибуне в Раде полуслепого Шухевича, чтобы он по заданию Жульки объявил импичмент Порошенке 3 года назад? после чего Ляшко поругался с Жулькой, назвав ее лисой драной и кремлевской кукушкой. а теперь Жулька с ним кофеек пьет,
и слились в экстазе , орали в Раде: выборы, выборы, Порошенко-Порошенко, и ни слова о захваченных моряках, агрессии России.
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25.06.2020 20:41 Ответить
 
 