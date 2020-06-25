ЦИК признал избранным народного депутата от "Батькивщины" Сергея Евтушка
Центральная избирательная комиссия признала избранным от "Батькивщины" и зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка.
Соответствующее решение было принято на заседании 25 июня, сообщает пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.
"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины на указанных выборах (внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года. - Ред.) в общегосударственном многомандатном избирательном округе Евтушка Сергея Николаевича, 1973 года рождения, проживает в городе Сарны Сарненского района Ровенской области, члена политической партии "Батькивщина", включенного в ее избирательный список под № 25", - указывается в сообщении.
Евтушок был назначен депутатом вместо Ольги Бельковой, которая 18 июня по собственной инициативе досрочно сложила мандат народного депутата и возглавила направление по международной деятельности и работе с государственными органами ООО "Оператор ГТС Украины".
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