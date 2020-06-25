ЦВК визнала обраним народного депутата від "Батьківщини" Сергія Євтушка

Центральна виборча комісія визнала обраним від "Батьківщини" і зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 25 червня, повідомляє пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України на зазначених виборах (позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року. - Ред.) в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Євтушка Сергія Миколайовича, 1973 року народження, проживає в місті Сарни Сарненського району Рівненської області, члена політичної партії "Батьківщина", включеного до її виборчого списку під № 25", - вказується в повідомленні.

Євтушок був призначений депутатом замість Ольги Бєлькової, яка 18 червня з власної ініціативи достроково склала мандат народного депутата і очолила напрямок з міжнародної діяльності та роботі з державними органами ТОВ "Оператор ГТС України".

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