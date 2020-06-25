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ЦВК визнала обраним народного депутата від "Батьківщини" Сергія Євтушка

ЦВК визнала обраним народного депутата від

Центральна виборча комісія визнала обраним від "Батьківщини" і зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 25 червня, повідомляє пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України на зазначених виборах (позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року. - Ред.) в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Євтушка Сергія Миколайовича, 1973 року народження, проживає в місті Сарни Сарненського району Рівненської області, члена політичної партії "Батьківщина", включеного до її виборчого списку під № 25", - вказується в повідомленні.

Євтушок був призначений депутатом замість Ольги Бєлькової, яка 18 червня з власної ініціативи достроково склала мандат народного депутата і очолила напрямок з міжнародної діяльності та роботі з державними органами ТОВ "Оператор ГТС України".

Читайте: Бєлькова, яка склала повноваження нардепа "Батьківщини", очолила міжнародний відділ Оператора ГТС

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25.06.2020 17:01 Відповісти
Оно, попрацювало цвк, можна далі околачівать грушки, яблука, сидіти на удальонці або на дачі...((( Нагоа воно тре...
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25.06.2020 17:49 Відповісти
Это тот, который вел к трибуне в Раде полуслепого Шухевича, чтобы он по заданию Жульки объявил импичмент Порошенке 3 года назад? после чего Ляшко поругался с Жулькой, назвав ее лисой драной и кремлевской кукушкой. а теперь Жулька с ним кофеек пьет,
и слились в экстазе , орали в Раде: выборы, выборы, Порошенко-Порошенко, и ни слова о захваченных моряках, агрессии России.
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25.06.2020 20:41 Відповісти
 
 