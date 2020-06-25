Трассу Одесса-Рени может затопить из-за паводка на Днестре, - ГСЧС

В Одесской области объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным подъемом воды на реке Днестр, который может подтопить трассу Одесса-Рени 27-29 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"27-29 июня, в результате прохождения дождевого паводка на р. Днестр возле с. Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 м, в результате этого возможен выход воды поймы, затопление трассы Одесса-Рени", - говорится в сообщении.

Также под угрозой подтопления находятся огороды, приусадебные участки и хозяйственные объекты в с. Яськи, г. Беляевка.

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