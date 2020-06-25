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наводнение (443) Одесская область (3372) ГСЧС (4846)

Трассу Одесса-Рени может затопить из-за паводка на Днестре, - ГСЧС

Трассу Одесса-Рени может затопить из-за паводка на Днестре, - ГСЧС

В Одесской области объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным подъемом воды на реке Днестр, который может подтопить трассу Одесса-Рени 27-29 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"27-29 июня, в результате прохождения дождевого паводка на р. Днестр возле с. Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 м, в результате этого возможен выход воды поймы, затопление трассы Одесса-Рени", - говорится в сообщении.

Также под угрозой подтопления находятся огороды, приусадебные участки и хозяйственные объекты в с. Яськи, г. Беляевка.

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Трассу Одесса-Рени может затопить из-за паводка на Днестре, - ГСЧС 01
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Я переживаю, не затопит ли футбольное поле, которое будет открывать презердент.
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25.06.2020 17:23 Ответить
Трасу на ділянці Маяки-Паланка, яка проходить по території Молдови, взагалі потрібно знести бо дамба по якій йде дорога перекриває зброс води в дністровських плавнях! Дамбу потрібно замінити мостом, але мост потрібно побудувати в іншому місці між Овідіополем та Білгород-Дністровським, бо міст має бути повністю на території України, в самому вузькому місці лиману - 4км водного зеркала, і по мосту мають пройти не тільки автошляхи, а й залізниця, газогони, ЛЕП, і кабелі зв'язку в Бесарабію. Зараз все це йде в Бесарабію через Молдову та Придністров'я, що загрожує національній безпеці!
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25.06.2020 17:43 Ответить
Это та, которую михуил "строил"?
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25.06.2020 17:27 Ответить
Михуил там только палатку построил. А трассу строил Грося.
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25.06.2020 18:17 Ответить
Кто проектировал? Каждому проектанту по мешку с цементом на пузо и на дорогу положить. Пусть несут груз ответственности!
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25.06.2020 17:44 Ответить
Ну и чего панику поднимать!! тоже бабок хочется срубить как на западенщине!! Слава богу на Рени есть ещё одна дорога, через Б-Днестровск!!
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25.06.2020 18:53 Ответить
 
 