Трассу Одесса-Рени может затопить из-за паводка на Днестре, - ГСЧС
В Одесской области объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным подъемом воды на реке Днестр, который может подтопить трассу Одесса-Рени 27-29 июня.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"27-29 июня, в результате прохождения дождевого паводка на р. Днестр возле с. Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 м, в результате этого возможен выход воды поймы, затопление трассы Одесса-Рени", - говорится в сообщении.
Также под угрозой подтопления находятся огороды, приусадебные участки и хозяйственные объекты в с. Яськи, г. Беляевка.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Игорь 4397
показать весь комментарий25.06.2020 17:23 Ответить Мне нравится 1
Igor L
показать весь комментарий25.06.2020 17:43 Ответить Мне нравится 3
Manfred
показать весь комментарий25.06.2020 17:27 Ответить Мне нравится 0
Сергей Марикуца
показать весь комментарий25.06.2020 18:17 Ответить Мне нравится 2
Sergiy Dzysyak
показать весь комментарий25.06.2020 17:44 Ответить Мне нравится 0
Марк Муржи b709e416
показать весь комментарий25.06.2020 18:53 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...