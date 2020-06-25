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Трасу Одеса-Рені може затопити через паводок на Дністрі, - ДСНС

Трасу Одеса-Рені може затопити через паводок на Дністрі, - ДСНС

В Одеській області оголошено штормове попередження у зв'язку з можливим підйомом води на річці Дністер, який може підтопити трасу Одеса-Рені 27-29 червня.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"27-29 червня, внаслідок проходження дощового паводку на р. Дністер біля с. Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 м, через це можливий вихід води заплави, затоплення траси Одеса-Рені", - сказано в повідомленні.

Також під загрозою підтоплення перебувають городи, присадибні ділянки і господарські об'єкти в с. Яськи, м. Біляївка.

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Трасу Одеса-Рені може затопити через паводок на Дністрі, - ДСНС 01
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Я переживаю, не затопит ли футбольное поле, которое будет открывать презердент.
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25.06.2020 17:23 Відповісти
Трасу на ділянці Маяки-Паланка, яка проходить по території Молдови, взагалі потрібно знести бо дамба по якій йде дорога перекриває зброс води в дністровських плавнях! Дамбу потрібно замінити мостом, але мост потрібно побудувати в іншому місці між Овідіополем та Білгород-Дністровським, бо міст має бути повністю на території України, в самому вузькому місці лиману - 4км водного зеркала, і по мосту мають пройти не тільки автошляхи, а й залізниця, газогони, ЛЕП, і кабелі зв'язку в Бесарабію. Зараз все це йде в Бесарабію через Молдову та Придністров'я, що загрожує національній безпеці!
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25.06.2020 17:43 Відповісти
Это та, которую михуил "строил"?
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25.06.2020 17:27 Відповісти
Михуил там только палатку построил. А трассу строил Грося.
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25.06.2020 18:17 Відповісти
Кто проектировал? Каждому проектанту по мешку с цементом на пузо и на дорогу положить. Пусть несут груз ответственности!
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25.06.2020 17:44 Відповісти
Ну и чего панику поднимать!! тоже бабок хочется срубить как на западенщине!! Слава богу на Рени есть ещё одна дорога, через Б-Днестровск!!
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25.06.2020 18:53 Відповісти
 
 