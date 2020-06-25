Трасу Одеса-Рені може затопити через паводок на Дністрі, - ДСНС

В Одеській області оголошено штормове попередження у зв'язку з можливим підйомом води на річці Дністер, який може підтопити трасу Одеса-Рені 27-29 червня.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"27-29 червня, внаслідок проходження дощового паводку на р. Дністер біля с. Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 м, через це можливий вихід води заплави, затоплення траси Одеса-Рені", - сказано в повідомленні.

Також під загрозою підтоплення перебувають городи, присадибні ділянки і господарські об'єкти в с. Яськи, м. Біляївка.

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