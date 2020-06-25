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инвестиции (1155) электроэнергия (770)

Успех Украины зависит от инвестиций в электросети, - Кристиан Руби

Успех Украины зависит от инвестиций в электросети, - Кристиан Руби

Для того, чтобы Украина добилась успеха – она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в рамках Еnergy Сommunity Forum Кристиан Руби, генеральный секретарь EURELECTRIC, отраслевой ассоциации, которая представляет общие интересы электроэнергетической отрасли на европейском уровне.

Кристиан Руби подчеркнул прямую зависимость между инвестированием в электросети и развитием страны. При этом он отметил необходимость решения проблемы стимулов для инвесторов вкладывать в электросети.

"Вопрос о том, как правильно инвестировать сейчас стоит на повестке дня, и здесь совершенно ясно, что Украина должна переосмыслить свои инвестиции в отношении операторов системы распределения, если хочет добиться успеха!" - отмечает Кристиан Руби.

Напомним, украинские и международные эксперты высказались о необходимости внедрения в Украине стимулирующего тарифообразования по европейской модели, которая понятна инвесторам.

По мнению Эдварда Чоу главного научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований, будут вкладывать в электросети только если будут видеть прозрачные и понятные условия возврата капитала.

Аудиторы E&Y заявляют, что инвестиционно привлекательным и понятным для любого инвестора будет установление ставки доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC).

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Топ комментарии
+9
Сплошные манипуляции в попытках сформировать позитивное общественное мнение.
А по сути уже понятно, что несчастному ахметке не хватает на новую виллу, и будут задирать тарифы
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25.06.2020 19:34
+6
А кто ж Ринатке и Бене мешал и мешает инвестировать в их собственность, энергосети, а не инвестировать оффшоры?
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25.06.2020 19:42
+5
значит электрика подорожает)))
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25.06.2020 19:44
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Сплошные манипуляции в попытках сформировать позитивное общественное мнение.
А по сути уже понятно, что несчастному ахметке не хватает на новую виллу, и будут задирать тарифы
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25.06.2020 19:34 Ответить
обоенерго мають бути націоналізовані і Укртелеком з мобільними операторами також
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25.06.2020 19:44 Ответить
Мобильных не трогать, они на свои бабки строили.
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25.06.2020 19:52 Ответить
На які свої бабки вони будували? Кучмастар будував без дозволів та проектів, тупо де хотіли там і будували і на цьому економили мільярди доларів! Досі більшість мобільних веж не оформлено згідно з законом! Так само і пізній УМЗ-МТС будував де хотіли і як хотіли без дозволів та проектів, все без оформлення! Так само робив Астеліт-Лайф, а про дрібних Інтертелекомів я взагалі мовчу, їх давно потрібно націоналізувати і зробити державний корпоративних зв'язок!
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25.06.2020 20:30 Ответить
Беня-президент правит балом, Ахметка так сбоку-припеку слегка.
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25.06.2020 20:14 Ответить
А кто ж Ринатке и Бене мешал и мешает инвестировать в их собственность, энергосети, а не инвестировать оффшоры?
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25.06.2020 19:42 Ответить
Забавно. До войны гудок имел 14млрд $, сейчас 3.
Беднеет Украина, беднеет и гудок. Бизнесмен куех
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25.06.2020 19:49 Ответить
///
Украину в рейтинге Forbes в 2019 году представляют 7 человек с общим состоянием $13,7 млрд. Ринат Ахметов стал лидером локального рейтинга и занял 272-ю строчку в глобальном, сильно оторвавшись от земляков.
https://file.liga.net/persons/rinat-ahmetov Ринат Ахметов (272) - $6 млрд
https://file.liga.net/persons/konstantin-jevago Константин Жеваго (1511) - $1,5 млрд;
https://file.liga.net/persons/urii-kosuk Юрий Косюк (1605) - $1,4 млрд;
https://file.liga.net/persons/viktor-pinchyk Виктор Пинчук (1605) - $1,4 млрд;
https://file.liga.net/persons/gennadii-bogolubov Геннадий Боголюбов (1818) - $1,2 млрд;
https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Игорь Коломойский (1941) - $1,1 млрд;
https://file.liga.net/persons/vadim-novinskii Вадим Новинский (2057) - $1 млрд.
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25.06.2020 20:12 Ответить
значит электрика подорожает)))
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25.06.2020 19:44 Ответить
Чему радуешься, дубина? Из кацапстана пишешь?
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25.06.2020 19:53 Ответить
Появится еще одна платежка- за сети. И платить ее надо будет не зависимо потребляешь тв эл энергию или нет, я так думаю. При этом, цена самой эл. энергии, конечно же не упадет
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25.06.2020 19:54 Ответить
А другие ведомства несогласны и свято веруют, что успех Украины зависит от инвестиций в их сети (теплосети, водосети, газосети, нефтесети и др.) и даже Управление Филармонии считает, что они главные на очереди по целям инвестирования и без них все пропало!
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25.06.2020 19:48 Ответить
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ!!!
И тщательное расследование каким образом НАШЕ стало в руках ахметок-мухаметок.
Долбаный Кучмар.
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25.06.2020 19:49 Ответить
А кто до банкротства довел центоенерго? Ахметка разве? Ахметкиной вины максимум 10%
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25.06.2020 20:10 Ответить
Руби - катись нах! вместе с упырями-олигархами! Во пассскуда...
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25.06.2020 19:51 Ответить
Ну если это приводит к снижению стоимости электроэнергии и развитию конкуренции и рынка, то тогда успех коснется всей Украины, а если только инвесторы будут хорошо зарабатывать за счет других, типа как с зеленой энергетикой, то это не вся Украина.
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25.06.2020 19:54 Ответить
Кто там у нас грабит центроенерго на миллионы? Бубочка случаем не знает? Вот пусть и инвестирует награбленное. Дураков ищут: кто-то будет инвестировать, а кто-то следом выгребать.
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25.06.2020 20:08 Ответить
Для того, чтобы Украина добилась успеха - она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети,,,,, в государственные сети ,иначе частные електрические лавочи, вместо того,что бы инвестировать в електрические сети ,деньги украинского потребителя занимаются инвестициями в "бразильские ноги" и сепаратистские угли,,,,
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25.06.2020 20:29 Ответить
интересно зачем кукурузному придатку европы инвестировать в электросети...при феодализме электричество вещь совершенно излишняя..
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25.06.2020 21:33 Ответить
Старо как мир: "Дэнги довай!"
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25.06.2020 22:39 Ответить
Прозорі правила звісно необхідні. Але міжнародні аудитори поводять себе як останні жуліки. І це зрозуміло, тому що Ернст і .Янг вже багато років обслуговують корпорації Ахметова. Те, що вони пропонують (WACC - середньозважена вартість капіталу ) в якості міри доходності, в Україні визначити обєктивно не є можливим за браком ринкової інформації. Вартість ані запозиченого ані власного капіталу для обленерго наразі не відома, бо вони не випускають облігацій, а їх акції не торгуються на фондовому ринку. Більше того, алгоритм визначення цієї міри доходності в світі для країн з відсутнім фондовим ринком не є однозначним. Одже він буде завжди субєктивним, якщо не затвердити методику та алгоритм його визначення на рівні НКРЕКП або КМУ. Це буде прозоро та всім зрозуміло. Замість цього вони сперечаються с приводу конкретних цифр доходності, що є дурістю та безграмотністтю. Крім цього, методика стимулючих тарифів допускає економічно невиправдані капіталовкладення. Наприклад, вона дозволяє повісити інвестору золоті дроти, а потім вимагати компенсації їх вартості та ще й доходність на них в тарифі. Звичайно золото краще проводить струм, тому золоті дроти дадуть економію втрат, але якою ціною? Розумні економічні обмеження на капіталовкладення містить справедлива ціна, яка застосовується в фінансовій звітності, де всі капітальні витрати та вартість основних засобів перевіряється на економічну доцільність, але це чомусь не влаштовує НКРЕКП, яка видумала спеціальну вартість основних засобів для розрахунку тарифів. На сьогодні ця вартість в 3-5 разів перевищує справедливу та не підлягає перевірки на економічну доцільність. Всі ці хітрощи говорять про нераціональну жадібність їх авторів, які не можуть зробити по-людські і жодні ернст і янги в українському виконанні їм не допоможуть.
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30.06.2020 19:18 Ответить
 
 