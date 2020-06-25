Успех Украины зависит от инвестиций в электросети, - Кристиан Руби
Для того, чтобы Украина добилась успеха – она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в рамках Еnergy Сommunity Forum Кристиан Руби, генеральный секретарь EURELECTRIC, отраслевой ассоциации, которая представляет общие интересы электроэнергетической отрасли на европейском уровне.
Кристиан Руби подчеркнул прямую зависимость между инвестированием в электросети и развитием страны. При этом он отметил необходимость решения проблемы стимулов для инвесторов вкладывать в электросети.
"Вопрос о том, как правильно инвестировать сейчас стоит на повестке дня, и здесь совершенно ясно, что Украина должна переосмыслить свои инвестиции в отношении операторов системы распределения, если хочет добиться успеха!" - отмечает Кристиан Руби.
Напомним, украинские и международные эксперты высказались о необходимости внедрения в Украине стимулирующего тарифообразования по европейской модели, которая понятна инвесторам.
По мнению Эдварда Чоу главного научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований, будут вкладывать в электросети только если будут видеть прозрачные и понятные условия возврата капитала.
Аудиторы E&Y заявляют, что инвестиционно привлекательным и понятным для любого инвестора будет установление ставки доходности на уровне средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
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А по сути уже понятно, что несчастному ахметке не хватает на новую виллу, и будут задирать тарифы
Беднеет Украина, беднеет и гудок. Бизнесмен куех
Украину в рейтинге Forbes в 2019 году представляют 7 человек с общим состоянием $13,7 млрд. Ринат Ахметов стал лидером локального рейтинга и занял 272-ю строчку в глобальном, сильно оторвавшись от земляков.
https://file.liga.net/persons/rinat-ahmetov Ринат Ахметов (272) - $6 млрд
https://file.liga.net/persons/konstantin-jevago Константин Жеваго (1511) - $1,5 млрд;
https://file.liga.net/persons/urii-kosuk Юрий Косюк (1605) - $1,4 млрд;
https://file.liga.net/persons/viktor-pinchyk Виктор Пинчук (1605) - $1,4 млрд;
https://file.liga.net/persons/gennadii-bogolubov Геннадий Боголюбов (1818) - $1,2 млрд;
https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Игорь Коломойский (1941) - $1,1 млрд;
https://file.liga.net/persons/vadim-novinskii Вадим Новинский (2057) - $1 млрд.
И тщательное расследование каким образом НАШЕ стало в руках ахметок-мухаметок.
Долбаный Кучмар.