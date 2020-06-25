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інвестиції (1994) Електрика (2040)

Успіх України залежить від інвестицій в електромережі, - Крістіан Рубі

Успіх України залежить від інвестицій в електромережі, - Крістіан Рубі

Для того, щоб Україна досягла успіху - вона має вирішити питання стимулювання інвестицій в електричні мережі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у рамках Еnergy Сommunity Forum Крістіан Рубі, генеральний секретар EURELECTRIC, галузевої асоціації, яка представляє спільні інтереси електроенергетичної галузі на європейському рівні.

Крістіан Рубі підкреслив пряму залежність між інвестуванням в електромережі і розвитком країни. При цьому він наголосив на необхідності вирішення проблеми стимулів для інвесторів вкладати в електромережі.

"Питання про те, як правильно інвестувати, зараз стоїть на порядку денному, і тут абсолютно ясно, що Україна має переосмислити свої інвестиції щодо операторів системи розподілу, якщо хоче домогтися успіху!" - зазначає Крістіан Рубі.

Нагадаємо, українські та міжнародні експерти висловилися про необхідність впровадження в Україні стимулюючого тарифоутворення за європейською моделлю, яка зрозуміла інвесторам.

На думку Едварда Чоу головного наукового співробітника Центру стратегічних і міжнародних досліджень, вкладатимуть в електромережі тільки тоді, коли бачитимуть прозорі і зрозумілі умови повернення капіталу.

Аудитори E&Y заявляють, що інвестиційно привабливим і зрозумілим для будь-якого інвестора буде встановлення ставки прибутковості на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC).

Читайте також: США наголошують на необхідності додержання Україною прав інвесторів у зелену енергетику, – Міненерго
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Топ коментарі
+9
Сплошные манипуляции в попытках сформировать позитивное общественное мнение.
А по сути уже понятно, что несчастному ахметке не хватает на новую виллу, и будут задирать тарифы
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25.06.2020 19:34
+6
А кто ж Ринатке и Бене мешал и мешает инвестировать в их собственность, энергосети, а не инвестировать оффшоры?
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25.06.2020 19:42
+5
значит электрика подорожает)))
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25.06.2020 19:44
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Сплошные манипуляции в попытках сформировать позитивное общественное мнение.
А по сути уже понятно, что несчастному ахметке не хватает на новую виллу, и будут задирать тарифы
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25.06.2020 19:34 Відповісти
обоенерго мають бути націоналізовані і Укртелеком з мобільними операторами також
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25.06.2020 19:44 Відповісти
Мобильных не трогать, они на свои бабки строили.
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25.06.2020 19:52 Відповісти
На які свої бабки вони будували? Кучмастар будував без дозволів та проектів, тупо де хотіли там і будували і на цьому економили мільярди доларів! Досі більшість мобільних веж не оформлено згідно з законом! Так само і пізній УМЗ-МТС будував де хотіли і як хотіли без дозволів та проектів, все без оформлення! Так само робив Астеліт-Лайф, а про дрібних Інтертелекомів я взагалі мовчу, їх давно потрібно націоналізувати і зробити державний корпоративних зв'язок!
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25.06.2020 20:30 Відповісти
Беня-президент правит балом, Ахметка так сбоку-припеку слегка.
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25.06.2020 20:14 Відповісти
А кто ж Ринатке и Бене мешал и мешает инвестировать в их собственность, энергосети, а не инвестировать оффшоры?
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25.06.2020 19:42 Відповісти
Забавно. До войны гудок имел 14млрд $, сейчас 3.
Беднеет Украина, беднеет и гудок. Бизнесмен куех
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25.06.2020 19:49 Відповісти
///
Украину в рейтинге Forbes в 2019 году представляют 7 человек с общим состоянием $13,7 млрд. Ринат Ахметов стал лидером локального рейтинга и занял 272-ю строчку в глобальном, сильно оторвавшись от земляков.
https://file.liga.net/persons/rinat-ahmetov Ринат Ахметов (272) - $6 млрд
https://file.liga.net/persons/konstantin-jevago Константин Жеваго (1511) - $1,5 млрд;
https://file.liga.net/persons/urii-kosuk Юрий Косюк (1605) - $1,4 млрд;
https://file.liga.net/persons/viktor-pinchyk Виктор Пинчук (1605) - $1,4 млрд;
https://file.liga.net/persons/gennadii-bogolubov Геннадий Боголюбов (1818) - $1,2 млрд;
https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Игорь Коломойский (1941) - $1,1 млрд;
https://file.liga.net/persons/vadim-novinskii Вадим Новинский (2057) - $1 млрд.
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25.06.2020 20:12 Відповісти
значит электрика подорожает)))
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25.06.2020 19:44 Відповісти
Чему радуешься, дубина? Из кацапстана пишешь?
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25.06.2020 19:53 Відповісти
Появится еще одна платежка- за сети. И платить ее надо будет не зависимо потребляешь тв эл энергию или нет, я так думаю. При этом, цена самой эл. энергии, конечно же не упадет
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25.06.2020 19:54 Відповісти
А другие ведомства несогласны и свято веруют, что успех Украины зависит от инвестиций в их сети (теплосети, водосети, газосети, нефтесети и др.) и даже Управление Филармонии считает, что они главные на очереди по целям инвестирования и без них все пропало!
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25.06.2020 19:48 Відповісти
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ!!!
И тщательное расследование каким образом НАШЕ стало в руках ахметок-мухаметок.
Долбаный Кучмар.
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25.06.2020 19:49 Відповісти
А кто до банкротства довел центоенерго? Ахметка разве? Ахметкиной вины максимум 10%
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25.06.2020 20:10 Відповісти
Руби - катись нах! вместе с упырями-олигархами! Во пассскуда...
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25.06.2020 19:51 Відповісти
Ну если это приводит к снижению стоимости электроэнергии и развитию конкуренции и рынка, то тогда успех коснется всей Украины, а если только инвесторы будут хорошо зарабатывать за счет других, типа как с зеленой энергетикой, то это не вся Украина.
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25.06.2020 19:54 Відповісти
Кто там у нас грабит центроенерго на миллионы? Бубочка случаем не знает? Вот пусть и инвестирует награбленное. Дураков ищут: кто-то будет инвестировать, а кто-то следом выгребать.
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25.06.2020 20:08 Відповісти
Для того, чтобы Украина добилась успеха - она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети,,,,, в государственные сети ,иначе частные електрические лавочи, вместо того,что бы инвестировать в електрические сети ,деньги украинского потребителя занимаются инвестициями в "бразильские ноги" и сепаратистские угли,,,,
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25.06.2020 20:29 Відповісти
интересно зачем кукурузному придатку европы инвестировать в электросети...при феодализме электричество вещь совершенно излишняя..
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25.06.2020 21:33 Відповісти
Старо как мир: "Дэнги довай!"
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25.06.2020 22:39 Відповісти
Прозорі правила звісно необхідні. Але міжнародні аудитори поводять себе як останні жуліки. І це зрозуміло, тому що Ернст і .Янг вже багато років обслуговують корпорації Ахметова. Те, що вони пропонують (WACC - середньозважена вартість капіталу ) в якості міри доходності, в Україні визначити обєктивно не є можливим за браком ринкової інформації. Вартість ані запозиченого ані власного капіталу для обленерго наразі не відома, бо вони не випускають облігацій, а їх акції не торгуються на фондовому ринку. Більше того, алгоритм визначення цієї міри доходності в світі для країн з відсутнім фондовим ринком не є однозначним. Одже він буде завжди субєктивним, якщо не затвердити методику та алгоритм його визначення на рівні НКРЕКП або КМУ. Це буде прозоро та всім зрозуміло. Замість цього вони сперечаються с приводу конкретних цифр доходності, що є дурістю та безграмотністтю. Крім цього, методика стимулючих тарифів допускає економічно невиправдані капіталовкладення. Наприклад, вона дозволяє повісити інвестору золоті дроти, а потім вимагати компенсації їх вартості та ще й доходність на них в тарифі. Звичайно золото краще проводить струм, тому золоті дроти дадуть економію втрат, але якою ціною? Розумні економічні обмеження на капіталовкладення містить справедлива ціна, яка застосовується в фінансовій звітності, де всі капітальні витрати та вартість основних засобів перевіряється на економічну доцільність, але це чомусь не влаштовує НКРЕКП, яка видумала спеціальну вартість основних засобів для розрахунку тарифів. На сьогодні ця вартість в 3-5 разів перевищує справедливу та не підлягає перевірки на економічну доцільність. Всі ці хітрощи говорять про нераціональну жадібність їх авторів, які не можуть зробити по-людські і жодні ернст і янги в українському виконанні їм не допоможуть.
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30.06.2020 19:18 Відповісти
 
 