Успіх України залежить від інвестицій в електромережі, - Крістіан Рубі
Для того, щоб Україна досягла успіху - вона має вирішити питання стимулювання інвестицій в електричні мережі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у рамках Еnergy Сommunity Forum Крістіан Рубі, генеральний секретар EURELECTRIC, галузевої асоціації, яка представляє спільні інтереси електроенергетичної галузі на європейському рівні.
Крістіан Рубі підкреслив пряму залежність між інвестуванням в електромережі і розвитком країни. При цьому він наголосив на необхідності вирішення проблеми стимулів для інвесторів вкладати в електромережі.
"Питання про те, як правильно інвестувати, зараз стоїть на порядку денному, і тут абсолютно ясно, що Україна має переосмислити свої інвестиції щодо операторів системи розподілу, якщо хоче домогтися успіху!" - зазначає Крістіан Рубі.
Нагадаємо, українські та міжнародні експерти висловилися про необхідність впровадження в Україні стимулюючого тарифоутворення за європейською моделлю, яка зрозуміла інвесторам.
На думку Едварда Чоу головного наукового співробітника Центру стратегічних і міжнародних досліджень, вкладатимуть в електромережі тільки тоді, коли бачитимуть прозорі і зрозумілі умови повернення капіталу.
Аудитори E&Y заявляють, що інвестиційно привабливим і зрозумілим для будь-якого інвестора буде встановлення ставки прибутковості на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC).
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А по сути уже понятно, что несчастному ахметке не хватает на новую виллу, и будут задирать тарифы
Беднеет Украина, беднеет и гудок. Бизнесмен куех
Украину в рейтинге Forbes в 2019 году представляют 7 человек с общим состоянием $13,7 млрд. Ринат Ахметов стал лидером локального рейтинга и занял 272-ю строчку в глобальном, сильно оторвавшись от земляков.
https://file.liga.net/persons/rinat-ahmetov Ринат Ахметов (272) - $6 млрд
https://file.liga.net/persons/konstantin-jevago Константин Жеваго (1511) - $1,5 млрд;
https://file.liga.net/persons/urii-kosuk Юрий Косюк (1605) - $1,4 млрд;
https://file.liga.net/persons/viktor-pinchyk Виктор Пинчук (1605) - $1,4 млрд;
https://file.liga.net/persons/gennadii-bogolubov Геннадий Боголюбов (1818) - $1,2 млрд;
https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Игорь Коломойский (1941) - $1,1 млрд;
https://file.liga.net/persons/vadim-novinskii Вадим Новинский (2057) - $1 млрд.
И тщательное расследование каким образом НАШЕ стало в руках ахметок-мухаметок.
Долбаный Кучмар.