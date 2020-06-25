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безработица (433) Петрашко (84) Министерство развития экономики (77)

Ситуация с безработицей стабилизировалась, - министр экономики Петрашко

Ситуация с безработицей стабилизировалась, - министр экономики Петрашко

В Украине в последние 2 недели нет роста числа безработных, ситуация стабилизировалась. С начала карантина трудоустроили более 150 тыс. безработных.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас уже в последние две недели не происходит роста количества безработных... С начала коронавируса, это с 13 марта, насколько я помню, уже трудоустроено через фонды занятости, я не говорю о сопутствующих вещах, которые также есть и через государственные компании... более 150 тыс. человек", - сказал он.

По словам министра, люди регистрируются как безработные, но их трудоустраивают.

Читайте на Цензор.НЕТ: Максимальный размер пособия по безработице с 1 июля вырастет до 8788 гривен

Пресс-служба министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщает, что с середины марта через фонды занятости удалось трудоустроить 156 тысяч украинцев. Еще почти 216 тысяч работников (из них более 71 тыс. - физлица-предприниматели) получают финансовую помощь в рамках программы по частичной безработице.

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Топ комментарии
+9
Количество безработных стабильно растет!

Ой дурак...!
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25.06.2020 22:55
+9
Как тут вставить смайлик "ржунимагу"? ))))
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25.06.2020 22:56
+8
"Ситуация с безработицей стабилизировалась"

Ситуация с безработицей стабилизировалась, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 4744
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25.06.2020 22:56
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Количество безработных стабильно растет!

Ой дурак...!
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25.06.2020 22:55 Ответить
Как тут вставить смайлик "ржунимагу"? ))))
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25.06.2020 22:56 Ответить
на такие заявы нужен рыгающий смайлик
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26.06.2020 06:51 Ответить
"Ситуация с безработицей стабилизировалась"

Ситуация с безработицей стабилизировалась, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 4744
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25.06.2020 22:56 Ответить
Уже не актуально. На сейчас безработных уже 1,5 миллиона.
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26.06.2020 02:21 Ответить
В Украине в последние 2 недели нет роста числа безработных, ситуация стабилизировалась.
Поверніть клоунів назад у шапіто...
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25.06.2020 22:56 Ответить
И не за горами стабилизец
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25.06.2020 22:56 Ответить
Ситуация с безработицей стабилизировалась, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 9001
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25.06.2020 22:56 Ответить
І тому керівникам наказали звільняти тільки за власним бажанням, або ж по статті, але не по скороченню?
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25.06.2020 22:57 Ответить
тюшо всех разогнали??? Или 150 тыщ трудоустроили мыть селедку и перебирать пряники по всем 500 тыщ рабочим местам?
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25.06.2020 22:58 Ответить
Продувають макарони.
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25.06.2020 23:04 Ответить
Я б ниппель установил. В каждую макаронину
(С)All rights reserved. The copyright belongs to Al Be
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25.06.2020 23:08 Ответить
)))) тогда надо воткнуть каждую макаронину в корабельную сосну. для тюнинга. (на патент не претендую)
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25.06.2020 23:22 Ответить
Та по-разному можно, аакая разница... главное, безработица остановлена
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25.06.2020 23:27 Ответить
Поляки границу открыли...народец ломанулся в Польшу..
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25.06.2020 23:01 Ответить
Стабилизировалось? Да? Что зебилы срочно поехали строить дороги для нелоха? Они начали работать?
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25.06.2020 23:02 Ответить
за 9000тыс грн ЗП??? Там отправились криворукие и бомжи. Инженеров и специалистов катастрофически не хватает!
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25.06.2020 23:08 Ответить
На бормотуху им хватило бы. А больше не надо. Они и так "уставшие".
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25.06.2020 23:17 Ответить
безработицу "стабилизировали", только бубочка никак себе дело не найдет - в прикарптье поехал. наверное, воду вычерпывать...
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25.06.2020 23:04 Ответить
Закарпатцы еще не знают, шо ему 42 и он не лох... рассказывать поехал... очень важно, чтоб он понимал их вопросы, бо вони там фрюйштукають крумплею с кіндерицей и лопатками, сидають на біциглю, расркивають амбрели та їдуть в чехі або в модьяри... а... ще там в них є банош і пацкани
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25.06.2020 23:15 Ответить
ситуации стабилизируются и пипец блиЗЕнько...
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25.06.2020 23:07 Ответить
Люди мрут стабильно от Шмаркаля, ЗЕлебоба. Стабильность наступила.
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25.06.2020 23:16 Ответить
только вышли на плато по безработице, как тут же выезжающие за границу безработные, своими дополнительными самовольными тестированиями устремили показатель инфицированных к пику.
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25.06.2020 23:18 Ответить
У Зеленского нет денег выплачивать зарплаты. Значит будут требовать отставки главы НБУ, чтобы печатать гривны.
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25.06.2020 23:23 Ответить
А на какие зарплаты трудоустроили 150 000 счастливчиков? На минималку? Или на 20 000 грн. которые никто не собирается платить....Знаем такие схемы - испытательный срок и никакой потом оплаты....
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26.06.2020 00:12 Ответить
Ситуація з безробіттям стабілізувалася, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 7989

Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становила 1,5 мільйона осіб.



Уж стабилизировалась так стабилизировалась... Еще пару месяцев назад было 500 тысяч. Т.е. стабилизировалась в 3 раза за пару месяцев.
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26.06.2020 02:19 Ответить
Знову лунає оте - Ми б здобули... Кому потрібні роітники, у бобрів є кошти від хабарів, МВФ, ****, США і є товари які виготовляють в Німеччині, Японії, США, вони все можуть купти собі від голки до космічних супутників, для чого їм якісь заводи, фабрики, зайнятість. Легше все розвалити і захапати. Від достатка голова не болить, а власна кишеня і власний гаманець не потребує підтримки робітників.Тому маємо еліти, які живуть там, а крадут тут.
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26.06.2020 07:25 Ответить
Разумеется стабилизировалась! по-клоунски!
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/06/25/mozhno-konstatirovat-chto-stranu-nakryvaet-sereznaya-volna-epidemii-premer-ministr-ukrainy/ https://www.objectiv.tv/objectively/2020/06/25/mozhno-konstatirovat-chto-stranu-nakryvaet-sereznaya-volna-epidemii-premer-ministr-ukrainy/ "Можно констатировать, что страну накрывает серьезная волна эпидемии", - премьер-министр Украины
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26.06.2020 07:50 Ответить
 
 