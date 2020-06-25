Ситуация с безработицей стабилизировалась, - министр экономики Петрашко

В Украине в последние 2 недели нет роста числа безработных, ситуация стабилизировалась. С начала карантина трудоустроили более 150 тыс. безработных.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас уже в последние две недели не происходит роста количества безработных... С начала коронавируса, это с 13 марта, насколько я помню, уже трудоустроено через фонды занятости, я не говорю о сопутствующих вещах, которые также есть и через государственные компании... более 150 тыс. человек", - сказал он.

По словам министра, люди регистрируются как безработные, но их трудоустраивают.

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Пресс-служба министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщает, что с середины марта через фонды занятости удалось трудоустроить 156 тысяч украинцев. Еще почти 216 тысяч работников (из них более 71 тыс. - физлица-предприниматели) получают финансовую помощь в рамках программы по частичной безработице.