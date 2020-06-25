Ситуация с безработицей стабилизировалась, - министр экономики Петрашко
В Украине в последние 2 недели нет роста числа безработных, ситуация стабилизировалась. С начала карантина трудоустроили более 150 тыс. безработных.
Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.
"У нас уже в последние две недели не происходит роста количества безработных... С начала коронавируса, это с 13 марта, насколько я помню, уже трудоустроено через фонды занятости, я не говорю о сопутствующих вещах, которые также есть и через государственные компании... более 150 тыс. человек", - сказал он.
По словам министра, люди регистрируются как безработные, но их трудоустраивают.
Читайте на Цензор.НЕТ: Максимальный размер пособия по безработице с 1 июля вырастет до 8788 гривен
Пресс-служба министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщает, что с середины марта через фонды занятости удалось трудоустроить 156 тысяч украинцев. Еще почти 216 тысяч работников (из них более 71 тыс. - физлица-предприниматели) получают финансовую помощь в рамках программы по частичной безработице.
Пожалуйста, подождите...
Ой дурак...!
Поверніть клоунів назад у шапіто...
(С)All rights reserved. The copyright belongs to Al Be
Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становила 1,5 мільйона осіб.
Уж стабилизировалась так стабилизировалась... Еще пару месяцев назад было 500 тысяч. Т.е. стабилизировалась в 3 раза за пару месяцев.
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/06/25/mozhno-konstatirovat-chto-stranu-nakryvaet-sereznaya-volna-epidemii-premer-ministr-ukrainy/ https://www.objectiv.tv/objectively/2020/06/25/mozhno-konstatirovat-chto-stranu-nakryvaet-sereznaya-volna-epidemii-premer-ministr-ukrainy/ "Можно констатировать, что страну накрывает серьезная волна эпидемии", - премьер-министр Украины