Ситуація з безробіттям стабілізувалася, - міністр економіки Петрашко
В Україні за останні 2 тижні немає зростання кількості безробітних, ситуація стабілізувалася. Від початку карантину працевлаштували понад 150 тис. безробітних.
Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас вже за останні два тижні не відбувається зростання кількості безробітних ... Від початку коронавірусу, це з 13 березня, наскільки я пам'ятаю, вже працевлаштовано через фонди зайнятості, я не кажу про супутні речі, які також є і через державні компанії... понад 150 тис. осіб", - сказав він.
За словами міністра, люди реєструються як безробітні, але їх працевлаштовують.
Пресслужба міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства повідомляє, що з середини березня через фонди зайнятості вдалося працевлаштувати 156 тисяч українців. Ще майже 216 тисяч працівників (із них понад 71 тис. - фізичні особи-підприємці) отримують фінансову допомогу в рамках програми з часткового безробіття.
Будь ласка, зачекайте...
Ой дурак...!
Поверніть клоунів назад у шапіто...
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Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становила 1,5 мільйона осіб.
Уж стабилизировалась так стабилизировалась... Еще пару месяцев назад было 500 тысяч. Т.е. стабилизировалась в 3 раза за пару месяцев.
https://www.objectiv.tv/objectively/2020/06/25/mozhno-konstatirovat-chto-stranu-nakryvaet-sereznaya-volna-epidemii-premer-ministr-ukrainy/ https://www.objectiv.tv/objectively/2020/06/25/mozhno-konstatirovat-chto-stranu-nakryvaet-sereznaya-volna-epidemii-premer-ministr-ukrainy/ "Можно констатировать, что страну накрывает серьезная волна эпидемии", - премьер-министр Украины