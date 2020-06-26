Непогода на западе Украины: разрушены 154 км автодорог и 57 мостов, подтоплены 262 населенных пункта, - ГСЧС
В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) по состоянию на утро пятницы обесточены 7 населенных пунктов в двух областях Украины, подтопленными остаются 262 населенных пункта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По состоянию на 7 утра 26 июня остаются обесточенными 7 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Ивано-Франковская - 6 и Черновицкая - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.
Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область).
Всего подтопдлено 262 (было 342) населенных пункта (Ивано-Франковская (202), Черновицкая (45), Львовская (11), Тернопольской (4), подтоплено 7 тыс. 731 дом (было 14 тыс. 471) (Ивано-Франковская (6 тыс. 653), Черновицкая (1 тыс. 49), Львовская (1), Тернопольской (118), 13 объектов социальной и бытовой сферы (было 17), затоплены 4 тыс. 553 подвала (было 7 тыс. 100), (Ивано-Франковская (3 тыс. 694), Черновицкая (763), Тернопольская (60), Львовская (36), 12 тыс. 411 приусадебных участков (было 22 тыс. 25) (Ивано-Франковская (8 тыс. 579), Черновицкая (3 тыс. 543), Тернопольская (262), Львовская (27), разрушены 154 км автодорог (было 342) (Ивано-Франковская (152), Черновицкая (1,4), Львовская (0,2) и 57 мостов (было 123) в Ивано-Франковской 122 и Львовской - 1; повреждено 598 км автодорог (было 655) и 172 моста (было 215) (Ивано-Франковская (550 км дорог и 148 мостов), Львовская (0,2 км автодорог), Черновицкая (47,8 км автодорог и 17 мостов), 280 м дамб (№ 15б - 150 м; № 21А - 60 м; №5 - 70 м; № 9 - 370 м) в Черновицкой области.
Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1 тыс. 225 чел. и 403 ед. техники, из них от ДСНС 570 чел. в / с, 225 ед. техники и 2 вертолета.
Пожалуйста, подождите...
Все вокруг колхозное все вокруг мое -- теперь выгребайте
тоді касяпи навпаки -нація геніїв..
хоча там просто лісу більше :
пороховладі навпаки ,вистачало.
в вибори вони прої..али не з цієї причини, а тому що тупий нарід не зрозумів СВоЄ ЩАСТЯ..
не відразу..
процес розтягнтий в часі на час відмирання кореневої системи..
https://censor.net/comments/locate/3204494/019214dd-d871-70a3-8dbb-7d6d7ff8f84e
річка Прут- довжина 967 км (на території України - 272 км)
річка Дністер- довжина річки 1 362 км (в Україні - 705 км)
Хоча б для вантажівок...
ліс якось возити треба..
А ближе к речкам в долинах .
Удобно .И сколько раз бюджет Украины будет восстанавливать смытое .
Этот беспредел будет продолжаться , пока плательщики налохов будут безропотно отдавать заработанное тяжелым трудом для погашения
чьи - хто забубонов !.Земляные Дамбы не спасут Буковину..Закарпатье и т.д. Большая вода размоет их , как всегда.
И опять давайте спасать! Тяжелая техника МЧС, миллионы по СМС...
Или все СЛуги народа заняты дележкой доходов от продажи 500 тонн(!) медицинских масок зарубеж пред эпидемией?
Хотите эпидемию желудочно-кишечных заболеваний на Западной Украине?
Получите.