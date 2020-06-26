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Новости Паводки на Западной Украине
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паводок (294) ГСЧС (4846)

Непогода на западе Украины: разрушены 154 км автодорог и 57 мостов, подтоплены 262 населенных пункта, - ГСЧС

Непогода на западе Украины: разрушены 154 км автодорог и 57 мостов, подтоплены 262 населенных пункта, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) по состоянию на утро пятницы обесточены 7 населенных пунктов в двух областях Украины, подтопленными остаются 262 населенных пункта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 7 утра 26 июня остаются обесточенными 7 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Ивано-Франковская - 6 и Черновицкая - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

Всего на территории области погибло - 3 человека (Ивано-Франковская область).

Всего подтопдлено 262 (было 342) населенных пункта (Ивано-Франковская (202), Черновицкая (45), Львовская (11), Тернопольской (4), подтоплено 7 тыс. 731 дом (было 14 тыс. 471) (Ивано-Франковская (6 тыс. 653), Черновицкая (1 тыс. 49), Львовская (1), Тернопольской (118), 13 объектов социальной и бытовой сферы (было 17), затоплены 4 тыс. 553 подвала (было 7 тыс. 100), (Ивано-Франковская (3 тыс. 694), Черновицкая (763), Тернопольская (60), Львовская (36), 12 тыс. 411 приусадебных участков (было 22 тыс. 25) (Ивано-Франковская (8 тыс. 579), Черновицкая (3 тыс. 543), Тернопольская (262), Львовская (27), разрушены 154 км автодорог (было 342) (Ивано-Франковская (152), Черновицкая (1,4), Львовская (0,2) и 57 мостов (было 123) в Ивано-Франковской 122 и Львовской - 1; повреждено 598 км автодорог (было 655) и 172 моста (было 215) (Ивано-Франковская (550 км дорог и 148 мостов), Львовская (0,2 км автодорог), Черновицкая (47,8 км автодорог и 17 мостов), 280 м дамб (№ 15б - 150 м; № 21А - 60 м; №5 - 70 м; № 9 - 370 м) в Черновицкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё". ВИДЕО

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 1 тыс. 225 чел. и 403 ед. техники, из них от ДСНС 570 чел. в / с, 225 ед. техники и 2 вертолета.
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Топ комментарии
+9
Продовжуйте в тому ж дусі.
Непогода на западе Украины: разрушены 154 км автодорог и 57 мостов, подтоплены 262 населенных пункта, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7474
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26.06.2020 08:25
+7
Пишите мне что хотите но Я скажу может вы сами єтого хотели ? Просто то что твориться с лесом просто писец -- все гребут кто в промышленных масштабах кто в небольших !!!
Все вокруг колхозное все вокруг мое -- теперь выгребайте
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26.06.2020 08:37
+4
Негода на заході України: зруйновано 154 км автодоріг та 57 мостів, підтоплено 262 населені пункти, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5072
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26.06.2020 08:40
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Правила форума Совет форумчан
Продовжуйте в тому ж дусі.
Непогода на западе Украины: разрушены 154 км автодорог и 57 мостов, подтоплены 262 населенных пункта, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7474
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26.06.2020 08:25 Ответить
Пишите мне что хотите но Я скажу может вы сами єтого хотели ? Просто то что твориться с лесом просто писец -- все гребут кто в промышленных масштабах кто в небольших !!!
Все вокруг колхозное все вокруг мое -- теперь выгребайте
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26.06.2020 08:37 Ответить
Негода на заході України: зруйновано 154 км автодоріг та 57 мостів, підтоплено 262 населені пункти, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5072
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26.06.2020 08:40 Ответить
У Латвії бурштину теж багато, тільки його майже не розробляють, а чому?
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26.06.2020 09:16 Ответить
Мы нация недоумков.
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26.06.2020 08:29 Ответить
Правильно говориш кацапе про себе. Ви кацапи нація недоумків
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26.06.2020 08:32 Ответить
виправлю- нарід. і то 73%
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26.06.2020 08:34 Ответить
тупий комент недоумка..
тоді касяпи навпаки -нація геніїв..

хоча там просто лісу більше :

Негода на заході України: зруйновано 154 км автодоріг та 57 мостів, підтоплено 262 населені пункти, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1644
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26.06.2020 08:47 Ответить
Аваков все вирішіть.🥴
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26.06.2020 08:30 Ответить
Почему не построить каналы в которые при наводнении будет вода распределяться и не подыматься и не топить людей. Это ж повторяется там каждый год. Почему власти не построят эти каналы отводящие воду???
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26.06.2020 08:34 Ответить
Тому, що зевладі не вистачає грошей на себе.
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26.06.2020 08:36 Ответить
нк так..
пороховладі навпаки ,вистачало.

в вибори вони прої..али не з цієї причини, а тому що тупий нарід не зрозумів СВоЄ ЩАСТЯ..
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26.06.2020 08:42 Ответить
А вам вистачає.🥴 Дивися на те, що робить твій вибір - зелений бубочка.
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26.06.2020 08:51 Ответить
канали НІЯК не впливають на ерозію грунту гір,що втрачають лісове покриття внаслідок вирубки...
не відразу..
процес розтягнтий в часі на час відмирання кореневої системи..
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26.06.2020 08:39 Ответить
Ви говорите тому, хто проголосував за владу зелених корупціонерів.🧐
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26.06.2020 09:01 Ответить
Что деревья нужно прикратить вырубать и нужно сажать новые - это само собой понятно, а каналы построить, как дополнительное сооружение и вода будет туда впадать и уводить по каналу воду в сторону середины Украины. Возможно нужно там проводить какие то работы с ландшафтом и снизу. Нужно собрать там людей - экспертов разных и чтобы они набросали кучу предложений, как беду побороть, чтобы она больше никогда не повторялась. Может построить там плотину мощную и новое водохранилище где то и ГЭС или еще что.
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26.06.2020 09:04 Ответить
Ти в Карпатах був, хоч раз? По полонинах, по лісах, ходив? Які "канали"? Де їх будувать? У граніті? Хоч-би головою подумав, чи що... Дощові та снігові води завжди затримувалися гумусним шаром лісів, які всотували вологу, і віддавали її поступово. Крім того, темнохвойні ліси прикривали схили гір від нагрівання, що теж зменшувало випаровування... А зараз лісів нема, гумус змивається водою, вода просто моментом стікає з гір... Скоро будем мать те саме, що і на Тянь-Шані, де вирубали ялівцеві ліси... Селі будуть звичним явищем...
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26.06.2020 08:55 Ответить
бетонные конструкции можно строить и на граните. Но лучше наверное снизу каналы строить. Это как вспомогательный фактор имею ввиду. А на счет лесов это понятно само собой! Власти и местные на лесах бабки варили и вот пожинают плоды и ущерб за свою тупость!
https://censor.net/comments/locate/3204494/019214dd-d871-70a3-8dbb-7d6d7ff8f84e
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26.06.2020 09:03 Ответить
Які "бетонні конструкції"? Ти "з головою дружиш"?!!! Та простіше побудувать каскад гребель, по руслу, які створять "накопичувальні водойми" - місцеві ГЕС створить, що дадуть додаткову електрику, забезпечать рівень грунтових вод, щоб криниці не пересихали, влітку... Навіть риба заведеться, у масовому масштабі... От ці греблі і будуть затримувать паводки, поки не відновляться ліси в горах... Однак, це - робота десятків років... А ти хочеш "все, і зразу...". І чим ти відрізняєшся від "дурних комуняк"?
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26.06.2020 09:59 Ответить
бо на глобусі України, складно розгледіти об'єм робіт з малими потічками, що стають бурхливими потоками, мовчу про ріки.
річка Прут- довжина 967 км (на території України - 272 км)
річка Дністер- довжина річки 1 362 км (в Україні - 705 км)
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26.06.2020 12:33 Ответить
думаю,уряд швидко відновить дороги..
Хоча б для вантажівок...

ліс якось возити треба..
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26.06.2020 08:36 Ответить
Там можно построить великий канал, как в Китае!
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26.06.2020 09:06 Ответить
Раніше проблемою паводків займалися науковці, а зараз "самі розумні". Підрахуємо збитки)
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26.06.2020 09:09 Ответить
так главный же ********** в Одессе сидит, вот ты даешь
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26.06.2020 09:17 Ответить
Главное - дабы мозга народная с подтоплением у народов не тонула, как корабли, и не рушилась. А в Комарово всё же приедем, хоть на недельку, до 2-го.
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26.06.2020 09:27 Ответить
Подтоплены не только дороги и шляхи, а реноме наших властей. И там - и там грозит грозным паводком природным и народным.
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26.06.2020 09:34 Ответить
Результат вырубки леса. И невыполнение работ по укреплению склонов, наращиванию высоты берегов, очистки рек. И ни одна падла не понесет наказания. Как всегда, власть повозмущается на камеру, а потом с наших налогов будет все это восстанавливать.
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26.06.2020 10:29 Ответить
пилите, дядьку, пилите! И рубите! мне их не жалко.
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26.06.2020 11:44 Ответить
По моим данным,не 154км.а 152км.35см.17мм.
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26.06.2020 12:08 Ответить
довирубалися лісів, виродкі
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26.06.2020 13:27 Ответить
Ой, а за кого голосував захід України? За Зеленського? Він вам допоможе, з пустої кишені.
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26.06.2020 14:12 Ответить
при потужном леса повырубали.
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26.06.2020 17:10 Ответить
ДАЖЕ ПРИ ТАКОЙ ТРАГЕДИИ ЛЮДЕЙ НЕ ЗОВУТ НА ПОМОЩЬ !!! БОЯТЬСЯ НАРОД ОБЪЕДИНЯТЬ !!! СВОЛОЧИ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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27.06.2020 00:36 Ответить
Все подтоплено , потому , что не строят новые нувориши котеджи на возвышеннастях.
А ближе к речкам в долинах .
Удобно .И сколько раз бюджет Украины будет восстанавливать смытое .
Этот беспредел будет продолжаться , пока плательщики налохов будут безропотно отдавать заработанное тяжелым трудом для погашения
чьи - хто забубонов !.Земляные Дамбы не спасут Буковину..Закарпатье и т.д. Большая вода размоет их , как всегда.
И опять давайте спасать! Тяжелая техника МЧС, миллионы по СМС...
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27.06.2020 01:07 Ответить
Негода на заході України: зруйновано 154 км автодоріг та 57 мостів, підтоплено 262 населені пункти, - ДСНС - Цензор.НЕТ 198
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27.06.2020 01:10 Ответить
Риторический вопрос: а Слуги Народа воду питьевую, бутылированную жителям затопленных районов подвозят?
Или все СЛуги народа заняты дележкой доходов от продажи 500 тонн(!) медицинских масок зарубеж пред эпидемией?
Хотите эпидемию желудочно-кишечных заболеваний на Западной Украине?
Получите.
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27.06.2020 10:07 Ответить
 
 