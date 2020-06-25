Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё". ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский, который вечером 25 июня прибыл в Ивано-Франковскую область, поражен масштабом и последствиями наводнения в регионе. Глава государства высоко выразил надежду, что спустя несколько дней местным жителям удастся вернуться к привычной жизни.
Об этом Зеленский заявил в эфире 1+1, информирует Цензор.НЕТ.
"Я нахожусь сейчас в Ланчине на Франковщине. Действительно поражает масштаб этой трагедии и то, что мы видели с высоты вертолета, и тут видим, общаясь с людьми. Видим, что затопленный регион, разрушено более 8 тысяч зданий, затоплено около 10 тысяч га сельского хозяйственных земель. Разрушены дороги, дамбы, несколько старых мостов", - сказал президент.
Зеленский сообщил, что уже восстановлено движение по всем дорогам государственного значения на Западной Украине. На месте сейчас работают специалисты ГСЧС, Нацгвардия, полиция, "Укравтодор". Глава государства отметил, что для полной ликвидации потребуется определенное время.
"Люди впечатлены работой всех наших служб. Это правда. И я хотел это увидеть и услышать от людей - и действительно это подтверждаю. Я думаю, что полностью нормальная жизнь в течение ближайших дней будет восстановлена", - сказал Зеленский.
Президент также отметил, что Кабмин сегодня выделил около 750 миллионов гривен на восстановление разрушенной инфраструктуры. По его словам, те люди, дома которых полностью разрушены, получат финансовую помощь.
"Что важно, прежде всего, восстановление не только жилья для людей. Потому что некоторые дома нельзя вернуть, скажем так, к жизни. Поэтому люди будут переселены и будет обязательно еще и финансовая помощь. Не хочу входить в детали - топливо нужно, резиновые лодки, сейчас для людей, и питание. Все это - питание, вода. Потому что затоплено почти все", - добавил Зеленский.
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у тебе, зе, ещё самомастурбация не кончилась. забыло?
Никто не ответил за маски,которые вывезли накануне пандемии,хотя хорошо известно кто и почём! А потом ЗЕ встречал самолут с ЯКОБЫ ГУМАНИТАРНЫМИ МАСКАМИ И ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДОЙ,которые окезались коммерчиским грузом и продавались в тридорога в "ЕПИЦЕНТРЕ",который торговал всем ,когда остальные магазины были закрыты.
ТАК ДЕЛАЕТСЯ БИЗНЕС НА ЛЮДСКИХ СМЕРТЯХ!!!
Никто не ответил за отгруженное ,по шумок пандемии, зерно..
ТАКЖЕ НИКТО НЕ ОТВЕТИТ ЗА ВЫРУБКУ ЛЕСОВ!!
Сейчас видно, что его запугали и фактически отстранили от дел. Он - просто говорящая голова. Имеет ли он возможность предпринять чего-то? Имеет. Но прекрасно осознаёт, что ставка - его жизнь. А жить ему хочется...
Поэтому он как парус... Ну, приехал, посмотрел, распорядился расследовать, всё. Кому поручил расследование? Тому, кто крышевал вырубки. Занавес...
"Зеленский сообщил, что уже восстановлено движение по всем дорогам государственного значения на Западной Украине.Источник: https://censor.net/v3204476"
Або "на западе Украиньі" або " в Западной Украине", а не те що ви надрукували.