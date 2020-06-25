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Новости Видео Паводки на Западной Украине
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Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский, который вечером 25 июня прибыл в Ивано-Франковскую область, поражен масштабом и последствиями наводнения в регионе. Глава государства высоко выразил надежду, что спустя несколько дней местным жителям удастся вернуться к привычной жизни.

Об этом Зеленский заявил в эфире 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Я нахожусь сейчас в Ланчине на Франковщине. Действительно поражает масштаб этой трагедии и то, что мы видели с высоты вертолета, и тут видим, общаясь с людьми. Видим, что затопленный регион, разрушено более 8 тысяч зданий, затоплено около 10 тысяч га сельского хозяйственных земель. Разрушены дороги, дамбы, несколько старых мостов", - сказал президент.

Зеленский сообщил, что уже восстановлено движение по всем дорогам государственного значения на Западной Украине. На месте сейчас работают специалисты ГСЧС, Нацгвардия, полиция, "Укравтодор". Глава государства отметил, что для полной ликвидации потребуется определенное время.

"Люди впечатлены работой всех наших служб. Это правда. И я хотел это увидеть и услышать от людей - и действительно это подтверждаю. Я думаю, что полностью нормальная жизнь в течение ближайших дней будет восстановлена", - сказал Зеленский.

Смотрите: Зеленский прибыл с рабочей поездкой на пострадавшую от наводнения Ивано-Франковщину (обновлено). ВИДЕО

Президент также отметил, что Кабмин сегодня выделил около 750 миллионов гривен на восстановление разрушенной инфраструктуры. По его словам, те люди, дома которых полностью разрушены, получат финансовую помощь.

"Что важно, прежде всего, восстановление не только жилья для людей. Потому что некоторые дома нельзя вернуть, скажем так, к жизни. Поэтому люди будут переселены и будет обязательно еще и финансовая помощь. Не хочу входить в детали - топливо нужно, резиновые лодки, сейчас для людей, и питание. Все это - питание, вода. Потому что затоплено почти все", - добавил Зеленский. 

Читайте также: Зеленский о паводках на западе Украины: Нужно укрепить берега рек, чтобы ежегодно не терять людей и деньги

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) паводок (294) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+18
Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё" - Цензор.НЕТ 6852
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25.06.2020 23:34
+17
Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё" - Цензор.НЕТ 7364
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25.06.2020 23:31
+13
Так ты ж ради пиара пообещал новые квартиры пострадавшим от взрыва газа. Теперь этим новые дома и машины покупай, только за свои, а не с наших налогов.
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25.06.2020 23:33
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Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё" - Цензор.НЕТ 7364
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25.06.2020 23:31 Ответить
Влада проспала паводок, більшості розливів річок можна було уникнути, якби вчасно почали будувати захисні дамби з мішків з піском та водоізоляційних матеріалів. Тепер маємо страшні збитки! Але я не почув в промові Зеленського головно висновку - зносити будинки та споруди в ливневих руслах річок і забороняти в подальшому будівництво будинків та будь яких споруд в небзпечній паводковій зоні!
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26.06.2020 12:09 Ответить
Ти колись в Прикарпатті-Закарпатті був? Там всі села прижимаються до річок, бо то єдине більш-меньш рівне місце. Мелеш шо попало
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26.06.2020 12:17 Ответить
Она утонула,!
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25.06.2020 23:31 Ответить
и это чмо сегдня блеяло о нежелании соблюдать дурантинные правила!
у тебе, зе, ещё самомастурбация не кончилась. забыло?
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25.06.2020 23:32 Ответить
Так ты ж ради пиара пообещал новые квартиры пострадавшим от взрыва газа. Теперь этим новые дома и машины покупай, только за свои, а не с наших налогов.
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25.06.2020 23:33 Ответить
Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё" - Цензор.НЕТ 6852
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25.06.2020 23:34 Ответить
А хіба ліс рубали якісь диверсанти чи сепари? Ні, - місцеві цим займались, на ковбасу заробляли. А та ковбаса попливла разом з хатами.
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26.06.2020 05:57 Ответить
А как лес может спасти от паводка и наводнения?
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26.06.2020 09:47 Ответить
Нада проста пиристать мокнуть .
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25.06.2020 23:37 Ответить
топить
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26.06.2020 07:31 Ответить
Хватит ли Духа разобраться с теми, благодаря кому єто произошло? С теми, кто резал лес, вывозил, продавал, крышевал...???
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25.06.2020 23:38 Ответить
Вопрс чисто риторичный!
Никто не ответил за маски,которые вывезли накануне пандемии,хотя хорошо известно кто и почём! А потом ЗЕ встречал самолут с ЯКОБЫ ГУМАНИТАРНЫМИ МАСКАМИ И ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДОЙ,которые окезались коммерчиским грузом и продавались в тридорога в "ЕПИЦЕНТРЕ",который торговал всем ,когда остальные магазины были закрыты.
ТАК ДЕЛАЕТСЯ БИЗНЕС НА ЛЮДСКИХ СМЕРТЯХ!!!
Никто не ответил за отгруженное ,по шумок пандемии, зерно..

ТАКЖЕ НИКТО НЕ ОТВЕТИТ ЗА ВЫРУБКУ ЛЕСОВ!!
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26.06.2020 06:49 Ответить
ВЫ тут не правы. Зеленский на видео подтвердил, что за всё, что происходит ответственность несёт он лично.
Сейчас видно, что его запугали и фактически отстранили от дел. Он - просто говорящая голова. Имеет ли он возможность предпринять чего-то? Имеет. Но прекрасно осознаёт, что ставка - его жизнь. А жить ему хочется...
Поэтому он как парус... Ну, приехал, посмотрел, распорядился расследовать, всё. Кому поручил расследование? Тому, кто крышевал вырубки. Занавес...
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26.06.2020 07:41 Ответить
почему зеленый гидрант без намордника?
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25.06.2020 23:41 Ответить
Зараза к зарезе не пристаёт!! Не знали?
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26.06.2020 06:53 Ответить
бубочка сам будет воду откачивать, или "бабу рабочую" с собой привез?
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25.06.2020 23:44 Ответить
Воно БУХЕ?
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25.06.2020 23:44 Ответить
Да ти шо. Воно не пье! Тілки нюхає та колить!
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25.06.2020 23:52 Ответить
Тарас Чорновіл каже, що під героїном...
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25.06.2020 23:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4
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25.06.2020 23:55 Ответить
Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё" - Цензор.НЕТ 5316
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25.06.2020 23:48 Ответить
Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё" - Цензор.НЕТ 7341
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25.06.2020 23:49 Ответить
"затоплено почти всё. видос пилю из горящей подводной лодки"
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25.06.2020 23:54 Ответить
Это дебилище не выглядело бы так позорно, после Кучмы или Яныка, но после Порошенка это днище...
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25.06.2020 23:58 Ответить
«Каждую пятницу он в гавно». (с)
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26.06.2020 00:07 Ответить
Пускай строят ковчеги и на них плавают. Ах, да, они же леса вырезали и в Польшу вывезли. Ну то пускай теперь на лысых горах сидят и за камни держатся
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26.06.2020 00:10 Ответить
жители Черновцов ездили в горы лес рубить?....узколобое повторение кацапских мантр про"биндеры леса повырубали"...уровень мышления просто поражает
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26.06.2020 08:06 Ответить
Дуже шкода постраждалих. Дійсно БІДА! Тільки хочу звернути увагу на декілька моментів. Вас 2008 рік не навчив, що ніякої суттєвої допомоги від держави ви не отримаєте? Ні на покриття збитків, ні на реконструкцію. Чого ви чекали? У вас такі чудові маєтки, все так по-господарські: надійно, красиво, розумно влаштовано. Чого громадами не вирішити проблеми місцевих мостів, дамб, укріплень, вирубщиків лісу? Ви ж знали в якій країні живете. Тепер у кожного збитків набагато більше ніж якщо б скинулись і зробили максимум для свого захисту від стихій. Так, все це повинна робити Держава. Тільки відбудовуватись приходиться самим.
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26.06.2020 00:13 Ответить
Вы к кому обращаетесь? К народу Украины ,который выбрал шута? Пусть теперь хохочут.
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26.06.2020 07:13 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, которая пострадала от наводнений. ФОТО. ВИДЕО https://www.obozrevatel.com/society/zelenskij-priletel-na-zatoplennoe-prikarpate-foto-i-video.htm
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26.06.2020 00:16 Ответить
Результати виборів Закарпатская обл. (100.00%)80.67%16.69%Недействительные бюллетени: %Природа учит идиотов! Что посеешь, то и пожнешь! Бачили очі , що вибирали, а тепер хоч повилазьте!
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26.06.2020 00:25 Ответить
Предлагаю арестовать всех Шариев-Петушариев и отправить их в кандалах позорным гоном разбирать обрушившиеся каменоломни и что там еще и штоп с бендерами-надсмотрщиками.
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26.06.2020 00:27 Ответить
Ну походу,если Зеля,способен говорить,то **.ло ему не затогпило
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26.06.2020 00:46 Ответить
Зеля выдыхай бобёр вже можно.Будь собой ты Президент.Шо ты как лох,из под юбки,щось мурчишь с подачи Ермаки?
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26.06.2020 00:53 Ответить
Памятаєте як пожартував Березовець про Вирока - Взагалі Макрону пощастило, що після приїзду Зеленського згорів усього лише Собор Паризької Богоматері. А міг і Єлисейський палац спалахнути", так, Макрону пощастило...
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26.06.2020 00:54 Ответить
Чесные люди выстрели в затылок.Паводок не отменяется.Будете лёгкие Украине рубать,в сауне вас и положим в паре дымящем
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26.06.2020 00:58 Ответить
Кому не понятно,объясняю"На поражение".Тобто,есть приказ.Не исполнение трибунал.Тому,кто копает янтарь без разрешения и не в законной артелли,расстрел на месте.Как вам такое?
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26.06.2020 01:04 Ответить
Зеле так хочется отвлечся от этих мелких проблем куда нить на океан...сказать всем "вы тут как хотите, все равно дело с паводком не быстрое, а я жену отвезу на юга подлечить йодистыми парами легкие по совету врача..."
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26.06.2020 01:04 Ответить
Ну,шо янтарные?Готовы угомонить свою лихорадку?Или вас с калаша подлечивать надо до полного спокойствия?
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26.06.2020 01:12 Ответить
В Карпатах нема бурштину.
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26.06.2020 07:11 Ответить
ему что Карпаты ...что бурштын -понятие далекое...все гавкают и я тоже
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26.06.2020 08:44 Ответить
Вырублено почти все, потом уже затоплено. Пора так казать.
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26.06.2020 04:01 Ответить
Місцеві самі ліси вирубують, а потім проклинають невідомо кого.
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26.06.2020 05:59 Ответить
Опять сеанс психотерапии вместо дела! Опять лапша и видосики!
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26.06.2020 06:33 Ответить
Та нам хліба не треба, відосики давай!
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26.06.2020 08:22 Ответить
ИДИВОТСТАВКУИДИОТ!
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26.06.2020 06:59 Ответить
Зеленський про повінь на Івано-Франківщині: "Затоплено майже все" - Цензор.НЕТ 3315
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26.06.2020 07:14 Ответить
Зеленський як Брежнев, той коли дивився виставу в театрі то голосно повторював - О, Ленін!
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26.06.2020 07:16 Ответить
Ворует тезисы Юли Владимировны - " Все пропало !!! "
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26.06.2020 07:38 Ответить
Зеленський про повінь на Івано-Франківщині: "Затоплено майже все" - Цензор.НЕТ 1434
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26.06.2020 07:48 Ответить
А хто б сумнівався?
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26.06.2020 08:20 Ответить
Надо не дома им строить (они знали,что их смывает каждые три года),а систему отводных водоёмов создавать.
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26.06.2020 08:59 Ответить
Пиарится бубочка
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26.06.2020 09:28 Ответить
Ау редактори Цензора? Це шо за фігня?
"Зеленский сообщил, что уже восстановлено движение по всем дорогам государственного значения на Западной Украине.Источник: https://censor.net/v3204476"

Або "на западе Украиньі" або " в Западной Украине", а не те що ви надрукували.
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26.06.2020 12:21 Ответить
 
 