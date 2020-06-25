Зеленський про повінь на Івано-Франківщині: "Затоплено майже все". ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський, який увечері 25 червня прибув в Івано-Франківську область, вражений масштабом і наслідками повені в регіоні. Глава держави висловив сподівання, що через кілька днів місцевим жителям вдасться повернутися до звичного життя.
Про це Зеленський заявив в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.
"Я перебуваю зараз у Ланчині на Франківщині. Дійсно вражає масштаб цієї трагедії і те, що ми бачили з висоти гвинтокрила, і тут бачимо, спілкуючись із людьми. Бачимо, що затоплений регіон, зруйновано понад 8 тисяч будівель, затоплено близько 10 тисяч га сільськогосподарських земель. Зруйновано дороги, дамби, декілька старих мостів", - сказав президент.
Зеленський повідомив, що вже відновлено рух на всіх дорогах державного значення на Західній Україні. На місці зараз працюють фахівці ДСНС, Нацгвардія, поліція, "Укравтодор". Глава держави зазначив, що для повної ліквідації буде потрібно певний час.
"Люди вражені роботою всіх наших служб. Це правда. І я хотів це побачити і почути від людей - і дійсно це підтверджую. Я думаю, що повністю нормальне життя впродовж найближчих днів буде відновлено", - сказав Зеленський.
Президент також зазначив, що Кабмін сьогодні виділив близько 750 мільйонів гривень на відновлення зруйнованої інфраструктури. За його словами, ті люди, будинки яких повністю зруйновано, отримають фінансову допомогу.
"Що важливо, перш за все, відновлення не тільки житла для людей. Тому що деякі будівлі не можна повернути, скажімо так, до життя. Тому люди будуть переселені і буде обов'язково ще й фінансова допомога. Не хочу вдаватися в деталі - пальне потрібне, гумові човни, зараз для людей, і харчування. Все це є - харчування, вода. Тому що затоплено майже все", - додав Зеленський.
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у тебе, зе, ещё самомастурбация не кончилась. забыло?
Никто не ответил за маски,которые вывезли накануне пандемии,хотя хорошо известно кто и почём! А потом ЗЕ встречал самолут с ЯКОБЫ ГУМАНИТАРНЫМИ МАСКАМИ И ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДОЙ,которые окезались коммерчиским грузом и продавались в тридорога в "ЕПИЦЕНТРЕ",который торговал всем ,когда остальные магазины были закрыты.
ТАК ДЕЛАЕТСЯ БИЗНЕС НА ЛЮДСКИХ СМЕРТЯХ!!!
Никто не ответил за отгруженное ,по шумок пандемии, зерно..
ТАКЖЕ НИКТО НЕ ОТВЕТИТ ЗА ВЫРУБКУ ЛЕСОВ!!
Сейчас видно, что его запугали и фактически отстранили от дел. Он - просто говорящая голова. Имеет ли он возможность предпринять чего-то? Имеет. Но прекрасно осознаёт, что ставка - его жизнь. А жить ему хочется...
Поэтому он как парус... Ну, приехал, посмотрел, распорядился расследовать, всё. Кому поручил расследование? Тому, кто крышевал вырубки. Занавес...
"Зеленский сообщил, что уже восстановлено движение по всем дорогам государственного значения на Западной Украине.Источник: https://censor.net/v3204476"
Або "на западе Украиньі" або " в Западной Украине", а не те що ви надрукували.