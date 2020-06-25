Зеленський про повінь на Івано-Франківщині: "Затоплено майже все". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський, який увечері 25 червня прибув в Івано-Франківську область, вражений масштабом і наслідками повені в регіоні. Глава держави висловив сподівання, що через кілька днів місцевим жителям вдасться повернутися до звичного життя.

Про це Зеленський заявив в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Я перебуваю зараз у Ланчині на Франківщині. Дійсно вражає масштаб цієї трагедії і те, що ми бачили з висоти гвинтокрила, і тут бачимо, спілкуючись із людьми. Бачимо, що затоплений регіон, зруйновано понад 8 тисяч будівель, затоплено близько 10 тисяч га сільськогосподарських земель. Зруйновано дороги, дамби, декілька старих мостів", - сказав президент.

Зеленський повідомив, що вже відновлено рух на всіх дорогах державного значення на Західній Україні. На місці зараз працюють фахівці ДСНС, Нацгвардія, поліція, "Укравтодор". Глава держави зазначив, що для повної ліквідації буде потрібно певний час.

"Люди вражені роботою всіх наших служб. Це правда. І я хотів це побачити і почути від людей - і дійсно це підтверджую. Я думаю, що повністю нормальне життя впродовж найближчих днів буде відновлено", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Кабмін сьогодні виділив близько 750 мільйонів гривень на відновлення зруйнованої інфраструктури. За його словами, ті люди, будинки яких повністю зруйновано, отримають фінансову допомогу.

"Що важливо, перш за все, відновлення не тільки житла для людей. Тому що деякі будівлі не можна повернути, скажімо так, до життя. Тому люди будуть переселені і буде обов'язково ще й фінансова допомога. Не хочу вдаватися в деталі - пальне потрібне, гумові човни, зараз для людей, і харчування. Все це є - харчування, вода. Тому що затоплено майже все", - додав Зеленський.

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