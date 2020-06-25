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Зеленський про повінь на Івано-Франківщині: "Затоплено майже все". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський, який увечері 25 червня прибув в Івано-Франківську область, вражений масштабом і наслідками повені в регіоні. Глава держави висловив сподівання, що через кілька днів місцевим жителям вдасться повернутися до звичного життя.

Про це Зеленський заявив в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Я перебуваю зараз у Ланчині на Франківщині. Дійсно вражає масштаб цієї трагедії і те, що ми бачили з висоти гвинтокрила, і тут бачимо, спілкуючись із людьми. Бачимо, що затоплений регіон, зруйновано понад 8 тисяч будівель, затоплено близько 10 тисяч га сільськогосподарських земель. Зруйновано дороги, дамби, декілька старих мостів", - сказав президент.

Зеленський повідомив, що вже відновлено рух на всіх дорогах державного значення на Західній Україні. На місці зараз працюють фахівці ДСНС, Нацгвардія, поліція, "Укравтодор". Глава держави зазначив, що для повної ліквідації буде потрібно певний час.

"Люди вражені роботою всіх наших служб. Це правда. І я хотів це побачити і почути від людей - і дійсно це підтверджую. Я думаю, що повністю нормальне життя впродовж найближчих днів буде відновлено", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Кабмін сьогодні виділив близько 750 мільйонів гривень на відновлення зруйнованої інфраструктури. За його словами, ті люди, будинки яких повністю зруйновано, отримають фінансову допомогу.

"Що важливо, перш за все, відновлення не тільки житла для людей. Тому що деякі будівлі не можна повернути, скажімо так, до життя. Тому люди будуть переселені і буде обов'язково ще й фінансова допомога. Не хочу вдаватися в деталі - пальне потрібне, гумові човни, зараз для людей, і харчування. Все це є - харчування, вода. Тому що затоплено майже все", - додав Зеленський.

Дивіться також: Зеленський прибув із робочою поїздкою на постраждалу від повені Івано-Франківщину (оновлено). ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) паводок (233) Івано-Франківська область (952)


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Топ коментарі
+18
Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё" - Цензор.НЕТ 6852
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25.06.2020 23:34
+17
Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё" - Цензор.НЕТ 7364
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25.06.2020 23:31
+13
Так ты ж ради пиара пообещал новые квартиры пострадавшим от взрыва газа. Теперь этим новые дома и машины покупай, только за свои, а не с наших налогов.
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25.06.2020 23:33
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Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё" - Цензор.НЕТ 7364
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25.06.2020 23:31 Відповісти
Влада проспала паводок, більшості розливів річок можна було уникнути, якби вчасно почали будувати захисні дамби з мішків з піском та водоізоляційних матеріалів. Тепер маємо страшні збитки! Але я не почув в промові Зеленського головно висновку - зносити будинки та споруди в ливневих руслах річок і забороняти в подальшому будівництво будинків та будь яких споруд в небзпечній паводковій зоні!
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26.06.2020 12:09 Відповісти
Ти колись в Прикарпатті-Закарпатті був? Там всі села прижимаються до річок, бо то єдине більш-меньш рівне місце. Мелеш шо попало
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26.06.2020 12:17 Відповісти
Она утонула,!
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25.06.2020 23:31 Відповісти
и это чмо сегдня блеяло о нежелании соблюдать дурантинные правила!
у тебе, зе, ещё самомастурбация не кончилась. забыло?
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25.06.2020 23:32 Відповісти
Так ты ж ради пиара пообещал новые квартиры пострадавшим от взрыва газа. Теперь этим новые дома и машины покупай, только за свои, а не с наших налогов.
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25.06.2020 23:33 Відповісти
Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё" - Цензор.НЕТ 6852
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25.06.2020 23:34 Відповісти
А хіба ліс рубали якісь диверсанти чи сепари? Ні, - місцеві цим займались, на ковбасу заробляли. А та ковбаса попливла разом з хатами.
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26.06.2020 05:57 Відповісти
А как лес может спасти от паводка и наводнения?
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26.06.2020 09:47 Відповісти
Нада проста пиристать мокнуть .
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25.06.2020 23:37 Відповісти
топить
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26.06.2020 07:31 Відповісти
Хватит ли Духа разобраться с теми, благодаря кому єто произошло? С теми, кто резал лес, вывозил, продавал, крышевал...???
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25.06.2020 23:38 Відповісти
Вопрс чисто риторичный!
Никто не ответил за маски,которые вывезли накануне пандемии,хотя хорошо известно кто и почём! А потом ЗЕ встречал самолут с ЯКОБЫ ГУМАНИТАРНЫМИ МАСКАМИ И ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДОЙ,которые окезались коммерчиским грузом и продавались в тридорога в "ЕПИЦЕНТРЕ",который торговал всем ,когда остальные магазины были закрыты.
ТАК ДЕЛАЕТСЯ БИЗНЕС НА ЛЮДСКИХ СМЕРТЯХ!!!
Никто не ответил за отгруженное ,по шумок пандемии, зерно..

ТАКЖЕ НИКТО НЕ ОТВЕТИТ ЗА ВЫРУБКУ ЛЕСОВ!!
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26.06.2020 06:49 Відповісти
ВЫ тут не правы. Зеленский на видео подтвердил, что за всё, что происходит ответственность несёт он лично.
Сейчас видно, что его запугали и фактически отстранили от дел. Он - просто говорящая голова. Имеет ли он возможность предпринять чего-то? Имеет. Но прекрасно осознаёт, что ставка - его жизнь. А жить ему хочется...
Поэтому он как парус... Ну, приехал, посмотрел, распорядился расследовать, всё. Кому поручил расследование? Тому, кто крышевал вырубки. Занавес...
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26.06.2020 07:41 Відповісти
почему зеленый гидрант без намордника?
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25.06.2020 23:41 Відповісти
Зараза к зарезе не пристаёт!! Не знали?
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26.06.2020 06:53 Відповісти
бубочка сам будет воду откачивать, или "бабу рабочую" с собой привез?
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25.06.2020 23:44 Відповісти
Воно БУХЕ?
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25.06.2020 23:44 Відповісти
Да ти шо. Воно не пье! Тілки нюхає та колить!
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25.06.2020 23:52 Відповісти
Тарас Чорновіл каже, що під героїном...
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25.06.2020 23:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4
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25.06.2020 23:55 Відповісти
Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё" - Цензор.НЕТ 5316
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25.06.2020 23:48 Відповісти
Зеленский о паводке на Ивано-Франковщине: "Затоплено почти всё" - Цензор.НЕТ 7341
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25.06.2020 23:49 Відповісти
"затоплено почти всё. видос пилю из горящей подводной лодки"
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25.06.2020 23:54 Відповісти
Это дебилище не выглядело бы так позорно, после Кучмы или Яныка, но после Порошенка это днище...
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25.06.2020 23:58 Відповісти
«Каждую пятницу он в гавно». (с)
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26.06.2020 00:07 Відповісти
Пускай строят ковчеги и на них плавают. Ах, да, они же леса вырезали и в Польшу вывезли. Ну то пускай теперь на лысых горах сидят и за камни держатся
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26.06.2020 00:10 Відповісти
жители Черновцов ездили в горы лес рубить?....узколобое повторение кацапских мантр про"биндеры леса повырубали"...уровень мышления просто поражает
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26.06.2020 08:06 Відповісти
Дуже шкода постраждалих. Дійсно БІДА! Тільки хочу звернути увагу на декілька моментів. Вас 2008 рік не навчив, що ніякої суттєвої допомоги від держави ви не отримаєте? Ні на покриття збитків, ні на реконструкцію. Чого ви чекали? У вас такі чудові маєтки, все так по-господарські: надійно, красиво, розумно влаштовано. Чого громадами не вирішити проблеми місцевих мостів, дамб, укріплень, вирубщиків лісу? Ви ж знали в якій країні живете. Тепер у кожного збитків набагато більше ніж якщо б скинулись і зробили максимум для свого захисту від стихій. Так, все це повинна робити Держава. Тільки відбудовуватись приходиться самим.
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26.06.2020 00:13 Відповісти
Вы к кому обращаетесь? К народу Украины ,который выбрал шута? Пусть теперь хохочут.
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26.06.2020 07:13 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, которая пострадала от наводнений. ФОТО. ВИДЕО https://www.obozrevatel.com/society/zelenskij-priletel-na-zatoplennoe-prikarpate-foto-i-video.htm
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26.06.2020 00:16 Відповісти
Результати виборів Закарпатская обл. (100.00%)80.67%16.69%Недействительные бюллетени: %Природа учит идиотов! Что посеешь, то и пожнешь! Бачили очі , що вибирали, а тепер хоч повилазьте!
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26.06.2020 00:25 Відповісти
Предлагаю арестовать всех Шариев-Петушариев и отправить их в кандалах позорным гоном разбирать обрушившиеся каменоломни и что там еще и штоп с бендерами-надсмотрщиками.
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26.06.2020 00:27 Відповісти
Ну походу,если Зеля,способен говорить,то **.ло ему не затогпило
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26.06.2020 00:46 Відповісти
Зеля выдыхай бобёр вже можно.Будь собой ты Президент.Шо ты как лох,из под юбки,щось мурчишь с подачи Ермаки?
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26.06.2020 00:53 Відповісти
Памятаєте як пожартував Березовець про Вирока - Взагалі Макрону пощастило, що після приїзду Зеленського згорів усього лише Собор Паризької Богоматері. А міг і Єлисейський палац спалахнути", так, Макрону пощастило...
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26.06.2020 00:54 Відповісти
Чесные люди выстрели в затылок.Паводок не отменяется.Будете лёгкие Украине рубать,в сауне вас и положим в паре дымящем
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26.06.2020 00:58 Відповісти
Кому не понятно,объясняю"На поражение".Тобто,есть приказ.Не исполнение трибунал.Тому,кто копает янтарь без разрешения и не в законной артелли,расстрел на месте.Как вам такое?
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26.06.2020 01:04 Відповісти
Зеле так хочется отвлечся от этих мелких проблем куда нить на океан...сказать всем "вы тут как хотите, все равно дело с паводком не быстрое, а я жену отвезу на юга подлечить йодистыми парами легкие по совету врача..."
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26.06.2020 01:04 Відповісти
Ну,шо янтарные?Готовы угомонить свою лихорадку?Или вас с калаша подлечивать надо до полного спокойствия?
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26.06.2020 01:12 Відповісти
В Карпатах нема бурштину.
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26.06.2020 07:11 Відповісти
ему что Карпаты ...что бурштын -понятие далекое...все гавкают и я тоже
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26.06.2020 08:44 Відповісти
Вырублено почти все, потом уже затоплено. Пора так казать.
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26.06.2020 04:01 Відповісти
Місцеві самі ліси вирубують, а потім проклинають невідомо кого.
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26.06.2020 05:59 Відповісти
Опять сеанс психотерапии вместо дела! Опять лапша и видосики!
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26.06.2020 06:33 Відповісти
Та нам хліба не треба, відосики давай!
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26.06.2020 08:22 Відповісти
ИДИВОТСТАВКУИДИОТ!
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26.06.2020 06:59 Відповісти
Зеленський про повінь на Івано-Франківщині: "Затоплено майже все" - Цензор.НЕТ 3315
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26.06.2020 07:14 Відповісти
Зеленський як Брежнев, той коли дивився виставу в театрі то голосно повторював - О, Ленін!
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26.06.2020 07:16 Відповісти
Ворует тезисы Юли Владимировны - " Все пропало !!! "
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26.06.2020 07:38 Відповісти
Зеленський про повінь на Івано-Франківщині: "Затоплено майже все" - Цензор.НЕТ 1434
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26.06.2020 07:48 Відповісти
А хто б сумнівався?
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26.06.2020 08:20 Відповісти
Надо не дома им строить (они знали,что их смывает каждые три года),а систему отводных водоёмов создавать.
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26.06.2020 08:59 Відповісти
Пиарится бубочка
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26.06.2020 09:28 Відповісти
Ау редактори Цензора? Це шо за фігня?
"Зеленский сообщил, что уже восстановлено движение по всем дорогам государственного значения на Западной Украине.Источник: https://censor.net/v3204476"

Або "на западе Украиньі" або " в Западной Украине", а не те що ви надрукували.
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26.06.2020 12:21 Відповісти
 
 