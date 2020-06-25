Зеленський прибув із робочою поїздкою на постраждалу від повені Івано-Франківщину (оновлено). ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою в Івано-Франківську область. Глава держави особисто огляне території регіону, які постраждали від повеней.
Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
Також Зеленський поспілкується з жителями одного з сіл, яке опинилося в зоні стихійного лиха і проведе нараду з питань ліквідації наслідків стихії на території західних областей.
Нагадаємо, що червневий паводок у 2020 році, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, перевищив за масштабами паводок 2008 року, який вважався найсильнішим за півстоліття. На піку паводка 28 липня 2008 року, було підтоплено понад 40 тисяч будинків і 33 тисячі га сільгоспугідь. Було пошкоджено сотні мостів, розмито 680 км доріг. Збитки оцінювалися в 3-4 млрд гривень.
Внаслідок нинішньої повені було підтоплено 10 тисяч будинків, зруйновано 117 км автодоріг, 64 мости. Частково пошкоджено 500 км автодоріг і 135 мостів. Сума збитків поки не підрахована.
Будь ласка, зачекайте...
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Зеленський - Президент України, а ти звідки випнулось?
До речі - поливати помиями Президента заборонено законом України!
ти диви - моська - мабуть вона сильна, що лає на слона...
має право "поливати".
давай як Мусоліні фашист робив - хто критикує вождіка = підсудний, так як вождік образився....
...
(Товаришу майор, вибачте більше не буду)
я просто сказав шо Ігор погано сказав і ось так вийшло.....
ггггг
мужик, ещё раз пишу. Тот пост был в морду местного дебила https://censor.net/user/347491 на его фразу:
" Але брудні карикатури Президента України мене особисто - ображають! Хочу нагадати дописувачам що Президент це національний символ, такий як прапор, герб та гімн і поливати помиями Президента заборонено законом України! "
МОЛЧАЛО, КОГДА ИХ ОБВОРОВЫВАЛИ ПАПЕРЕДНИКИ, ПРОТИВ КОТОРЫХ СЦЯЛО ВЫСТУПИТЬ, а теперь получив гарантии свободомыслия хаит ЗЕ.
(сейчас в спам засунет, чмо...)
Омелян
А ведь мог ливень остановить. Порох вон как резво по лужам бегал. а этот ничего не может.
а) не прибыл - тварь, насрать на людей;
б) прибыл - пиар на горе.
Сегодня в деле второй вариант от Рошен.
Біда приходить не одна.....
Попередники вырубали леса Закарпатья, которые предотвращали наводнения, и это привело к паводкам,
а этот ЗЕ теперь за них в ответе.
Интересно то , как ЗЕ поступит?
На южном юге нашей страны, есть южный (а какой же ещё) город. Море, чайки, параходы и такое разное. В этом южном городе на юге Украины живет один ювелир. Их там конечно много тех ювелиров (стоматологов ещё больше), но речь сейчас про одного. И вот намедни ему принесли изделие. Из золотого золота. Дескать примите как лом и дайте хоть какие-то деньги. Бо надо купить хоть что-то, чтобы съесть как-то и протянуть сколько-то.
Страждущий достал золотое изделие и положил на весы. Ювелир посмотрел аб чем рэчь, и тихо сполз по креслу... Кінець єпохи бідності, в натуре!
P.S. Вес в граммах
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MzAyNjY3OTg1MDc2MTk5Ng%3D%3D&av=100013457791307
ну зачем эту красножопую гниль сюда?
"спаси"б*""
Бубачка баитсо
це хрипате чмо хоч розуміє де воно знаходиться, що відбувається?
Який сенс в перебуванні там шмарклі? віслюк "раз, раз і парєшаєт"?
такую туфту навешивают....