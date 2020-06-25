Зеленський прибув із робочою поїздкою на постраждалу від повені Івано-Франківщину (оновлено). ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою в Івано-Франківську область. Глава держави особисто огляне території регіону, які постраждали від повеней.

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Також Зеленський поспілкується з жителями одного з сіл, яке опинилося в зоні стихійного лиха і проведе нараду з питань ліквідації наслідків стихії на території західних областей.

Нагадаємо, що червневий паводок у 2020 році, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, перевищив за масштабами паводок 2008 року, який вважався найсильнішим за півстоліття. На піку паводка 28 липня 2008 року, було підтоплено понад 40 тисяч будинків і 33 тисячі га сільгоспугідь. Було пошкоджено сотні мостів, розмито 680 км доріг. Збитки оцінювалися в 3-4 млрд гривень.

Внаслідок нинішньої повені було підтоплено 10 тисяч будинків, зруйновано 117 км автодоріг, 64 мости. Частково пошкоджено 500 км автодоріг і 135 мостів. Сума збитків поки не підрахована.

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