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Зеленський прибув із робочою поїздкою на постраждалу від повені Івано-Франківщину (оновлено). ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою в Івано-Франківську область. Глава держави особисто огляне території регіону, які постраждали від повеней.

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

Також Зеленський поспілкується з жителями одного з сіл, яке опинилося в зоні стихійного лиха і проведе нараду з питань ліквідації наслідків стихії на території західних областей.

Нагадаємо, що червневий паводок у 2020 році, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, перевищив за масштабами паводок 2008 року, який вважався найсильнішим за півстоліття. На піку паводка 28 липня 2008 року, було підтоплено понад 40 тисяч будинків і 33 тисячі га сільгоспугідь. Було пошкоджено сотні мостів, розмито 680 км доріг. Збитки оцінювалися в 3-4 млрд гривень.

Внаслідок нинішньої повені було підтоплено 10 тисяч будинків, зруйновано 117 км автодоріг, 64 мости. Частково пошкоджено 500 км автодоріг і 135 мостів. Сума збитків поки не підрахована.

Читайте також: За дві доби на Івано-Франківщині випало до 2,5 місячної норми дощу, такого не спостерігалося 20 років, - Укргідрометцентр

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) паводок (233) Івано-Франківська область (952) Офіс Президента (2024)


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Топ коментарі
+20
Звіздец селу..........
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25.06.2020 20:20
+18
После визита зебила там засуха начнётся.
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25.06.2020 20:22
+18
Зеленський прибув із робочою поїздкою на постраждалу від повені Івано-Франківщину - Цензор.НЕТ 9044
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25.06.2020 20:59
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Звіздец селу..........
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25.06.2020 20:20 Відповісти
Хочу нагадати Зеленському що керівником виконавчої гілки влади є прем'єр-міністр, а Президент як чиновника має здійснювати свої повноваження виключно в межах і у спосіб визначений Конституцією України та законодавством України! Конституція України не дає права Президенту керувати урядом в ручному режимі без введення особливого правового режиму Воєнного стану! Потрібно вводити Воєнний стан!
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25.06.2020 20:34 Відповісти
Зеленський прибув із робочою поїздкою на постраждалу від повені Івано-Франківщину - Цензор.НЕТ 9044
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25.06.2020 20:59 Відповісти
Я звичайно не сприймаю Зеленського як професіонала та суперфахівця і мій кандидат взагалі інша людина і не порошенко! Але брудні карикатури Президента України мене особисто - ображають! Хочу нагадати дописувачам що Президент це національний символ, такий як прапор, герб та гімн і поливати помиями Президента заборонено законом України!
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25.06.2020 21:12 Відповісти
https://censor.net/user/347491, Україна- не рашка. У нас деякі ;президенти; в Ростові спиваються.
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25.06.2020 21:16 Відповісти
Хай зеленое чмо за свое бабло восстанавливает города и села, раз допускает вырубку лесов и вред экосистеме страны. За год хоть одно дерево посадил? А преступная вырубка идет каждый день. Нет уже леса в Украине, а этим скотам все равно, какая разница. Тьфу!
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25.06.2020 21:46 Відповісти
А хто ти таке, що береш на себе право "нагадувати Зеленському"?
Зеленський - Президент України, а ти звідки випнулось?

До речі - поливати помиями Президента заборонено законом України!
ти диви - моська - мабуть вона сильна, що лає на слона...
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25.06.2020 21:20 Відповісти
Помиями це круто, краще яйце кинути. Деякі прєзєдєнти від цього свідомість втрачали, а сини авторитетів української нації заявляли: Я точно бачив, як тупий, важкий предмет летів в імярек, аід чого ще важчий і ще тупіший предмет обісцявся і втратив свідомість.
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25.06.2020 21:44 Відповісти
то я https://censor.net/user/347491 ткнув носом у його ж гівно його попереднього посту...
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25.06.2020 21:58 Відповісти
а чого йому заборонено?
має право "поливати".
давай як Мусоліні фашист робив - хто критикує вождіка = підсудний, так як вождік образився....

...

(Товаришу майор, вибачте більше не буду)

я просто сказав шо Ігор погано сказав і ось так вийшло.....
ггггг
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26.06.2020 12:15 Відповісти

мужик, ещё раз пишу. Тот пост был в морду местного дебила https://censor.net/user/347491 на его фразу:

" Але брудні карикатури Президента України мене особисто - ображають! Хочу нагадати дописувачам що Президент це національний символ, такий як прапор, герб та гімн і поливати помиями Президента заборонено законом України! "
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26.06.2020 12:31 Відповісти
Тоді ж не буде за що судити Порошенка.
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25.06.2020 22:14 Відповісти
Хтось може поцілить яйцем в цю морду.
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25.06.2020 20:21 Відповісти
свинцевим .....?
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25.06.2020 20:28 Відповісти
- дурное быдло, -
МОЛЧАЛО, КОГДА ИХ ОБВОРОВЫВАЛИ ПАПЕРЕДНИКИ, ПРОТИВ КОТОРЫХ СЦЯЛО ВЫСТУПИТЬ, а теперь получив гарантии свободомыслия хаит ЗЕ.
(сейчас в спам засунет, чмо...)
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25.06.2020 20:50 Відповісти
Ты,быдляк,с людьми общаться у арахамии и корниенко учился?
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25.06.2020 21:04 Відповісти
так и знал, что эти дифективные в спам засунут ибосцыкуны общаться...
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26.06.2020 00:20 Відповісти
єк тебя КАПСОМ торкнуло, бедолагу) Боисся шо стерилизуют?
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25.06.2020 21:10 Відповісти
так и знал, что эти дифективные в спам засунут ибо сцыкуны общаться...
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26.06.2020 00:21 Відповісти
Та можна просто втопити. Води ж вдосталь.
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25.06.2020 20:56 Відповісти
После визита зебила там засуха начнётся.
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25.06.2020 20:22 Відповісти
Він діє, як затемнення))
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25.06.2020 20:37 Відповісти
Зеленський прибув із робочою поїздкою на постраждалу від повені Івано-Франківщину - Цензор.НЕТ 1683
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25.06.2020 21:11 Відповісти
І в цмьому Зе винний? Капець, чото це всевишній йому не підкоряється?
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25.06.2020 21:39 Відповісти
Я волни розведу руками!
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25.06.2020 21:43 Відповісти
Чорний лебідь?
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25.06.2020 22:22 Відповісти
Он не хочет стать сосной.
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25.06.2020 22:35 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на пострадавшую от наводнения Ивано-Франковщину - Цензор.НЕТ 1959
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25.06.2020 20:22 Відповісти
Такая себе рабочая поездка,корабельно-айкосная..
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25.06.2020 20:25 Відповісти
Вова, нах...я ты туда попхався ?
Омелян
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25.06.2020 20:26 Відповісти
Для чего? Мордой поторговать??
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25.06.2020 20:28 Відповісти
Треба ж "вигуляти" після бункера.
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25.06.2020 22:16 Відповісти
ну гад Зеленский!
А ведь мог ливень остановить. Порох вон как резво по лужам бегал. а этот ничего не может.
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25.06.2020 20:28 Відповісти
этот по лужам, а хряк по пеньками...
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25.06.2020 20:46 Відповісти
Мешканці Івано-Франковщини! Тримайтесь! Пережили негоду, переживете й це!
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25.06.2020 20:33 Відповісти
https://site.ua/kirill.sazonov/29274-posle-vas-hot-potop/
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26.06.2020 08:56 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на пострадавшую от наводнения Ивано-Франковщину. Методичка рекомендует два вида ответов:
а) не прибыл - тварь, насрать на людей;
б) прибыл - пиар на горе.
Сегодня в деле второй вариант от Рошен.
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25.06.2020 20:38 Відповісти
Ты ошибаешься, оба варианта верны. Причем ежесекундно, всю его жалкую жизнь.
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25.06.2020 22:28 Відповісти
Ще й на Закарпаття хоче...
Біда приходить не одна.....
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25.06.2020 20:40 Відповісти
землетрус - або торнадо.... ггг. нє, ну не смішно, шкода не бачив статистики - куди прибував наш і що там робилось - порахувати шанс - думаю шанс такий шо його не будуть запрошувати нікуди вже. нє, ну як згадати - куди не прилетить - звідтіля хоч тікай.те
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25.06.2020 20:46 Відповісти
Ванга?... Землетрус був в двох місцях на Закарпатті)))
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26.06.2020 08:43 Відповісти
ну.... певно не "на ЗК", а в Румуніїї. а по-друге - я й написав шо статистично це якийсь паранормал - майже всюди де наш бував, так якийсь трафунок. Навіть в Японії.... згорів старовинний палац і ще й ніби цунамі був.....
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26.06.2020 08:55 Відповісти
Роботун...
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25.06.2020 20:40 Відповісти
мда... не везет ЗЕ.
Попередники вырубали леса Закарпатья, которые предотвращали наводнения, и это привело к паводкам,
а этот ЗЕ теперь за них в ответе.
Интересно то , как ЗЕ поступит?
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25.06.2020 20:45 Відповісти
Садитесь друзья поудобней и слушайте леденящую душу историю!

На южном юге нашей страны, есть южный (а какой же ещё) город. Море, чайки, параходы и такое разное. В этом южном городе на юге Украины живет один ювелир. Их там конечно много тех ювелиров (стоматологов ещё больше), но речь сейчас про одного. И вот намедни ему принесли изделие. Из золотого золота. Дескать примите как лом и дайте хоть какие-то деньги. Бо надо купить хоть что-то, чтобы съесть как-то и протянуть сколько-то.

Страждущий достал золотое изделие и положил на весы. Ювелир посмотрел аб чем рэчь, и тихо сполз по креслу... Кінець єпохи бідності, в натуре!

P.S. Вес в граммах

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MzAyNjY3OTg1MDc2MTk5Ng%3D%3D&av=100013457791307
Зеленський прибув із робочою поїздкою на постраждалу від повені Івано-Франківщину - Цензор.НЕТ 3961
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25.06.2020 20:51 Відповісти
АСТАНАВИТЕ ЕГО КТО-ТО!!!! Куда не поедет там пздц... Изолируйте, подарите кубик Рубика, как раз до конца срока и соберет. Ну нельзя же так, чего теперь им ждать???
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25.06.2020 20:53 Відповісти
там и так неприятностей чемодан а еще и это поехало.....
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25.06.2020 21:23 Відповісти
Спасатели предупредили о вероятном смещении почвы... По ходу началось...
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25.06.2020 21:36 Відповісти
Возможного землетрясения.
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25.06.2020 22:20 Відповісти
О, попустило чувака после стольких дней.
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25.06.2020 20:54 Відповісти
*****! Сепарские личинки!
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25.06.2020 21:05 Відповісти
братан... если сам любишь поблевать, то я не люблю....
ну зачем эту красножопую гниль сюда?
"спаси"б*""
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26.06.2020 08:59 Відповісти
Обидно же.
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26.06.2020 10:28 Відповісти
наркоша приехал
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25.06.2020 21:01 Відповісти
Типа путана?
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25.06.2020 21:34 Відповісти
Type Zebil
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25.06.2020 22:29 Відповісти
Зеля воду уведет в Крым,мышибраттям Путлера....,Чувак казал нищета кончилась,значит 73 % быдлу надо сказать спасибо Донбассу за президэнта .....
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25.06.2020 21:11 Відповісти
C помощью айкоса и корабельной сосны преЗедент отсосёт всю лишнюю воду!
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25.06.2020 21:12 Відповісти
сына поехал проведать?
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25.06.2020 21:33 Відповісти
Хрещеника.
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25.06.2020 21:42 Відповісти
Атето наш парень, в доску, даже маска у него не крутая, а "народная"
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25.06.2020 21:33 Відповісти
Це його голограма!
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25.06.2020 21:41 Відповісти
почему мальчика в пупок не поцеловал? как твой кумир новообнуленный
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25.06.2020 22:08 Відповісти
Зеленський прибув із робочою поїздкою на постраждалу від повені Івано-Франківщину (оновлено) - Цензор.НЕТ 9529
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25.06.2020 22:09 Відповісти
У людей беда,а они ещё клоуна туда привезли."Ткіє варіанти їб@в я" (с).
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25.06.2020 22:14 Відповісти
Моніка в тупне концертне пішла
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25.06.2020 23:55 Відповісти
Так а с Ленкой кто остался?
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25.06.2020 22:18 Відповісти
цЫгана этого на контроль, слевой стороны от машины.
Бубачка баитсо
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25.06.2020 22:19 Відповісти
Там все на идиш общаются? Президент вижу на пределе.
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25.06.2020 22:26 Відповісти
дурне відпрвилось в турне...

це хрипате чмо хоч розуміє де воно знаходиться, що відбувається?

Який сенс в перебуванні там шмарклі? віслюк "раз, раз і парєшаєт"?
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25.06.2020 23:58 Відповісти
"скажем", "дякувати Боку" - я бы на месте Зели разогнал бы их.
такую туфту навешивают....
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26.06.2020 12:43 Відповісти
 
 