Зеленский прибыл с рабочей поездкой на пострадавшую от наводнения Ивано-Франковщину (обновлено). ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область. Глава государства лично осмотрит территории региона, пострадавшие от наводнений.
Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
Также Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.
Напомним, что июньский паводок в 2020 году, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, превысил по масштабам паводок 2008 года, который считался сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.
В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов, разрушены 117 км автодорог, 64 моста. Частично повреждены 500 км автодорог и 135 мостов. Сумма убытков пока не подсчитана.
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Зеленський - Президент України, а ти звідки випнулось?
До речі - поливати помиями Президента заборонено законом України!
ти диви - моська - мабуть вона сильна, що лає на слона...
має право "поливати".
давай як Мусоліні фашист робив - хто критикує вождіка = підсудний, так як вождік образився....
...
(Товаришу майор, вибачте більше не буду)
я просто сказав шо Ігор погано сказав і ось так вийшло.....
ггггг
мужик, ещё раз пишу. Тот пост был в морду местного дебила https://censor.net/user/347491 на его фразу:
" Але брудні карикатури Президента України мене особисто - ображають! Хочу нагадати дописувачам що Президент це національний символ, такий як прапор, герб та гімн і поливати помиями Президента заборонено законом України! "
МОЛЧАЛО, КОГДА ИХ ОБВОРОВЫВАЛИ ПАПЕРЕДНИКИ, ПРОТИВ КОТОРЫХ СЦЯЛО ВЫСТУПИТЬ, а теперь получив гарантии свободомыслия хаит ЗЕ.
(сейчас в спам засунет, чмо...)
Омелян
А ведь мог ливень остановить. Порох вон как резво по лужам бегал. а этот ничего не может.
а) не прибыл - тварь, насрать на людей;
б) прибыл - пиар на горе.
Сегодня в деле второй вариант от Рошен.
Біда приходить не одна.....
Попередники вырубали леса Закарпатья, которые предотвращали наводнения, и это привело к паводкам,
а этот ЗЕ теперь за них в ответе.
Интересно то , как ЗЕ поступит?
На южном юге нашей страны, есть южный (а какой же ещё) город. Море, чайки, параходы и такое разное. В этом южном городе на юге Украины живет один ювелир. Их там конечно много тех ювелиров (стоматологов ещё больше), но речь сейчас про одного. И вот намедни ему принесли изделие. Из золотого золота. Дескать примите как лом и дайте хоть какие-то деньги. Бо надо купить хоть что-то, чтобы съесть как-то и протянуть сколько-то.
Страждущий достал золотое изделие и положил на весы. Ювелир посмотрел аб чем рэчь, и тихо сполз по креслу... Кінець єпохи бідності, в натуре!
P.S. Вес в граммах
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MzAyNjY3OTg1MDc2MTk5Ng%3D%3D&av=100013457791307
ну зачем эту красножопую гниль сюда?
"спаси"б*""
Бубачка баитсо
це хрипате чмо хоч розуміє де воно знаходиться, що відбувається?
Який сенс в перебуванні там шмарклі? віслюк "раз, раз і парєшаєт"?
такую туфту навешивают....