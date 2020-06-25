Зеленский прибыл с рабочей поездкой на пострадавшую от наводнения Ивано-Франковщину (обновлено). ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область. Глава государства лично осмотрит территории региона, пострадавшие от наводнений.

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

Также Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия и проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

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Напомним, что июньский паводок в 2020 году, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, превысил по масштабам паводок 2008 года, который считался сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.

В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов, разрушены 117 км автодорог, 64 моста. Частично повреждены 500 км автодорог и 135 мостов. Сумма убытков пока не подсчитана.

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