На оккупированном Донбассе увеличилось количество российских снайперов, - Скибицкий

На территории временно оккупированного Донбасса увеличилось количество российских снайперских групп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Мы отмечаем увеличение количества снайперского вооружения и снайперских групп. И здесь речь идет не только о снайперском подразделении ФСБ, информация о котором имеется в открытых источниках, но и других подразделениях спецназначения – они проходят обучение на нашей территории", - сообщил он.

По словам Скибицкого, украинская разведка продолжает фиксировать применение российских систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, которые взяты на вооружение РФ с 2012 года.

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"Видим, как россияне заходят на нашу территорию, проводят испытания и использование в боевых условиях новых систем вооружения и техники. После этого возвращаются на территорию РФ для модернизации", - отметил представитель ГУР Миобороны.