На оккупированном Донбассе увеличилось количество российских снайперов, - Скибицкий
На территории временно оккупированного Донбасса увеличилось количество российских снайперских групп.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
"Мы отмечаем увеличение количества снайперского вооружения и снайперских групп. И здесь речь идет не только о снайперском подразделении ФСБ, информация о котором имеется в открытых источниках, но и других подразделениях спецназначения – они проходят обучение на нашей территории", - сообщил он.
По словам Скибицкого, украинская разведка продолжает фиксировать применение российских систем радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, которые взяты на вооружение РФ с 2012 года.
"Видим, как россияне заходят на нашу территорию, проводят испытания и использование в боевых условиях новых систем вооружения и техники. После этого возвращаются на территорию РФ для модернизации", - отметил представитель ГУР Миобороны.
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Barrett - действительно крупнокалиберная, но скорее антиматериальная винтовка, для "снайперской" не достаточно точная, как и все самозарядки. И прицельная дальность у нее 1500 метров. Так что учи мат.часть.
Теперь о СВД и армии. На Цензоре, в рубрике "Резонанс" опубликован материал Богдана Буткевича "Кіборг-беркут" та снайпер "Азова" Хват", с фотографиями. Так вот, на пятой и шестой фотке, в руках у снайпера винтовка. Знаешь что это? Уверен что нет! А это Savage 110 FCP HSP 26" кал. 338 Lapua Mag. А вот это уже действительно высокоточная винтовка для снайперской системы, с прицельной дальностью до 1800 метров. И заметь, она уже давно в войсках, как и подобные винтовки от Пороха ( ищи "Снайперские винтовки от Рошен").
Помогает ли это в борьбе с кацапскими снайперами? Помогает. Отстреливают их потихонечку. Является панацеей против снайперов? Нет.
Для цього мають бути створені мобільні, антиснайперські групи, що будуть працювати комплексно. Має бути задіяна агентура на тому боці, підрозділи БПЛА, наші снайперські групи і мобільні міномети.
При усіх плюсах снайпера, в нього є великий недолік - відстань для ураження. Він змушений підходити до наших позицій.
Ні наша взагалі не працює, бо у нас дебіл Президент. А дебіл Президент завжди програє Худобі президенту (вашому)
это чмо может только айкосики курить и баба да делать )))))