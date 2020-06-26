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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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розвідка (3804) снайпери (345) Скібіцький (285)

На окупованому Донбасі збільшилася кількість російських снайперів, - Скібіцький

На окупованому Донбасі збільшилася кількість російських снайперів, - Скібіцький

На території тимчасово окупованого Донбасу збільшилася кількість російських снайперських груп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Ми зазначаємо збільшення кількості снайперського озброєння і снайперських груп. І тут йдеться не тільки про снайперський підрозділ ФСБ, інформація про яку є у відкритих джерелах, а й інших підрозділах спецпризначення - вони проходять навчання на нашій території", - повідомив він.

За словами Скібіцького, українська розвідка продовжує фіксувати застосування російських систем радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, які взяті на озброєння РФ з 2012 року.

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"Бачимо, як росіяни заходять на нашу територію, проводять випробування і використання в бойових умовах нових систем озброєння і техніки. Після цього повертаються на територію РФ для модернізації", - зазначив представник ГУР Міноборони.

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Топ коментарі
+6
Год, или полтора назад на Цензоре была инфа,что, американцы нам поставили свои Barrett-самозарядная сверхмощная крупнокалиберная снайперская винтовка калибра 12"7,прицельная дальность 1800 метров.. За год снайперские пары подготовили,или где? А может вместе с джавелинами схоронили на яворивском полигоне от греха подальше,а наших бойцов оставили с СВД, разработанной в 57-63-гг. минулого столетья?
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26.06.2020 09:30
+6
Минометами их кройте. И пох. что начальство говорит. Лучше остаться живым и уволенным из армии чем выполнить преступный приказ не стрелять и умереть
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26.06.2020 09:36
+5
Іпашити і ще раз іпашити кацапську скотиняку !
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26.06.2020 09:23
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Іпашити і ще раз іпашити кацапську скотиняку !
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26.06.2020 09:23 Відповісти
это те которые через КПП переходят каждый день?
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26.06.2020 09:25 Відповісти
Год, или полтора назад на Цензоре была инфа,что, американцы нам поставили свои Barrett-самозарядная сверхмощная крупнокалиберная снайперская винтовка калибра 12"7,прицельная дальность 1800 метров.. За год снайперские пары подготовили,или где? А может вместе с джавелинами схоронили на яворивском полигоне от греха подальше,а наших бойцов оставили с СВД, разработанной в 57-63-гг. минулого столетья?
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26.06.2020 09:30 Відповісти
Я, конечно, дико извиняюсь, но какова цель данного опуса? Что разумного ты хотел сказать? Да и что ты разумного можешь сказать?
Barrett - действительно крупнокалиберная, но скорее антиматериальная винтовка, для "снайперской" не достаточно точная, как и все самозарядки. И прицельная дальность у нее 1500 метров. Так что учи мат.часть.

Теперь о СВД и армии. На Цензоре, в рубрике "Резонанс" опубликован материал Богдана Буткевича "Кіборг-беркут" та снайпер "Азова" Хват", с фотографиями. Так вот, на пятой и шестой фотке, в руках у снайпера винтовка. Знаешь что это? Уверен что нет! А это Savage 110 FCP HSP 26" кал. 338 Lapua Mag. А вот это уже действительно высокоточная винтовка для снайперской системы, с прицельной дальностью до 1800 метров. И заметь, она уже давно в войсках, как и подобные винтовки от Пороха ( ищи "Снайперские винтовки от Рошен").

Помогает ли это в борьбе с кацапскими снайперами? Помогает. Отстреливают их потихонечку. Является панацеей против снайперов? Нет.
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26.06.2020 12:09 Відповісти
Минометами их кройте. И пох. что начальство говорит. Лучше остаться живым и уволенным из армии чем выполнить преступный приказ не стрелять и умереть
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26.06.2020 09:36 Відповісти
Снайпер сидит на одном месте или меняет его после выстрела???
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26.06.2020 09:47 Відповісти
Міномет на СВД, нехай змінює, не перша та друга міна осколками накриє.
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26.06.2020 09:57 Відповісти
То есть снайпер будет ждать, когда минометный расчет приготовится для стрельбы по нему?
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26.06.2020 10:07 Відповісти
Ні, мінометний розрахунок має на них чекати і полювати.
Для цього мають бути створені мобільні, антиснайперські групи, що будуть працювати комплексно. Має бути задіяна агентура на тому боці, підрозділи БПЛА, наші снайперські групи і мобільні міномети.
При усіх плюсах снайпера, в нього є великий недолік - відстань для ураження. Він змушений підходити до наших позицій.
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26.06.2020 10:16 Відповісти
У них сейчас тоже есть снайперские винтовки бьющие на 1,5-2 км. Сейчас они их там и испытывают. Так что близко подходить, как во время ВОВ уже не надо. Так же у них есть и беспилотники, и мобильные минометные расчеты, и контрбатарейная аппаратура. Силы уравнены. Идет битва технологий.
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26.06.2020 10:25 Відповісти
2 км, це ніщо. До того ж 2 км, це гранична дальність, а постріли на таку дальність не вражають ефективністю. Є, і завдання Верховного головнокомандувача, не відосики з самоізоляції постити, а зранку до вечора працювати на тим, щоби на Московії, щодня могил додавалось.
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26.06.2020 10:31 Відповісти
С какой целью интересуешься?
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26.06.2020 10:07 Відповісти
Спрашиваю у диванного стратэга, как он "борется" со снайперами.
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26.06.2020 10:09 Відповісти
Принято
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26.06.2020 10:14 Відповісти
Есть такое понятие как беспокоящий постоянный огонь. Периодически из минометов обстреливаются все подозрительные места не выжидая пока снайпер проявит себя и уйдет. И обязательно рано или поздно его накроет. Потому что снайпера несколько часов сидят на одном месте и выжидают жертву. А так же в небе должны постоянно висеть беспилотники для наблюдения. Вряд ли вражеские снайпера в таком случае решатся пойти на задание. Они же в Украину приехали легкого бабла зарабатывать и охотиться на укров а не стать самими добычей.
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26.06.2020 10:13 Відповісти
"обстреливаются все подозрительные места" - что за бред? Снайпер в камуфляже может спрятаться в любом "не подозрительном" месте. И сколько надо минометных расчетов и мин для постоянного обстрела площади в 10-15 кв. км , если мина накрывает 20-30 кв. МЕТРОВ???
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26.06.2020 10:20 Відповісти
Снайпер якось туди приїхав, десь спить, їсть. Агентура наша де? Чому він взагалі доїжджає до передка і зранку просинається?
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26.06.2020 10:34 Відповісти
Значит их агентура работает лучше, а вашей скармливают дезу.
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26.06.2020 10:59 Відповісти
Не їх, а ваша. Не потрібно мені локшину на вуха вішати, я добре бачу, хто ти є.
Ні наша взагалі не працює, бо у нас дебіл Президент. А дебіл Президент завжди програє Худобі президенту (вашому)
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26.06.2020 13:10 Відповісти
При Порошенко тоже так же было. Гибли в ООС и по 10-15 человек в месяц уже далеко после 2015 года. Сейчас что поменялось?
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26.06.2020 13:14 Відповісти
Припинено реформування армії, розробку новітніх видів озброєння, на керівні посади призначені або невігласи, або відверті агенти ФСБ. Руками Зеленського повністю знищена світова підтримка України, ця війна вже нікого там не цікавить. При Порошенко ми постійно займали нові населені пункти у сірій зоні, а тепер постійно їх віддаємо. При Пеці, я знав, що коли (не якщо, а саме коли) кацапи полізуть у Хєрсонську область ми утопимо їх у крові, а тепер, я знаю, що завдяки Зеленському, це буде наша кров.
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26.06.2020 13:19 Відповісти
Припинена економічна війна (міжнародні суди, трибунали). Не відбуваються вдалі провокації цієї худоби із метою накладення на них нових санкцій. Та багато що погіршилось.
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26.06.2020 13:21 Відповісти
ну тогда можно просто уволиться из армии или вообще не идти . ещё больше шансов остаться живым .
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26.06.2020 09:55 Відповісти
Молодцы, продолжайте вести наблюдения и все фиксировать в большой тетрадке в клетку. Потом, может быть, Путин разрешит использовать ударные беспилотники, тогда и накроем все средства РЭБ.
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26.06.2020 09:36 Відповісти
Наверно это связано с прорубливанием коридора сухопутного
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26.06.2020 09:37 Відповісти
На том же Цензоре(лень гуглить) была инфа,что выпускников снайперских школ московии направляют на "обкатку в боевых условиях" в лугандон пострелять..Есть наши ребята в сводках убитых снайперами..Их немало. С помощью американских и канадских инструкторов и их оружия,освоенного нашими бойцами можно в разы уменьшить количество "московских выпускников" и их желание "пройти практику". Были бы яйца у тех,кто там наверху.
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26.06.2020 09:59 Відповісти
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ !
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26.06.2020 10:11 Відповісти
всех отправить "домой"
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26.06.2020 10:35 Відповісти
Що вони собі дозволяють? Була команді не стрілять "ніхт шисен". Передайте їм, а то вони мабуть не дивляться відосіків.
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26.06.2020 11:07 Відповісти
Несколько лет на Цензоре фиксировалось работа Украинских снайперских Пар , - Но с периода , - Просто надо прекратить стрелять , остались только сообщение о Смертях Защитников Украины.Дабы путин имел радостный вид от Смертей Украинцев и победобесие не поблекло в его Глазах.Это уже не Зрада , а Геноцид.
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26.06.2020 11:13 Відповісти
прока у руля говнокомандующий уклонист, не нюхавший солдатской жизни, а управляющим его делам дерьмак ,отпора козлорылым не стоит ожидать. все снайперское оружие попрятали по складам или уже перепродали на лево.

это чмо может только айкосики курить и баба да делать )))))
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26.06.2020 12:10 Відповісти
Вам что жалко ???! Они же братья !!!
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26.06.2020 12:17 Відповісти
 
 