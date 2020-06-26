На окупованому Донбасі збільшилася кількість російських снайперів, - Скібіцький
На території тимчасово окупованого Донбасу збільшилася кількість російських снайперських груп.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
"Ми зазначаємо збільшення кількості снайперського озброєння і снайперських груп. І тут йдеться не тільки про снайперський підрозділ ФСБ, інформація про яку є у відкритих джерелах, а й інших підрозділах спецпризначення - вони проходять навчання на нашій території", - повідомив він.
За словами Скібіцького, українська розвідка продовжує фіксувати застосування російських систем радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, які взяті на озброєння РФ з 2012 року.
"Бачимо, як росіяни заходять на нашу територію, проводять випробування і використання в бойових умовах нових систем озброєння і техніки. Після цього повертаються на територію РФ для модернізації", - зазначив представник ГУР Міноборони.
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Barrett - действительно крупнокалиберная, но скорее антиматериальная винтовка, для "снайперской" не достаточно точная, как и все самозарядки. И прицельная дальность у нее 1500 метров. Так что учи мат.часть.
Теперь о СВД и армии. На Цензоре, в рубрике "Резонанс" опубликован материал Богдана Буткевича "Кіборг-беркут" та снайпер "Азова" Хват", с фотографиями. Так вот, на пятой и шестой фотке, в руках у снайпера винтовка. Знаешь что это? Уверен что нет! А это Savage 110 FCP HSP 26" кал. 338 Lapua Mag. А вот это уже действительно высокоточная винтовка для снайперской системы, с прицельной дальностью до 1800 метров. И заметь, она уже давно в войсках, как и подобные винтовки от Пороха ( ищи "Снайперские винтовки от Рошен").
Помогает ли это в борьбе с кацапскими снайперами? Помогает. Отстреливают их потихонечку. Является панацеей против снайперов? Нет.
Для цього мають бути створені мобільні, антиснайперські групи, що будуть працювати комплексно. Має бути задіяна агентура на тому боці, підрозділи БПЛА, наші снайперські групи і мобільні міномети.
При усіх плюсах снайпера, в нього є великий недолік - відстань для ураження. Він змушений підходити до наших позицій.
Ні наша взагалі не працює, бо у нас дебіл Президент. А дебіл Президент завжди програє Худобі президенту (вашому)
это чмо может только айкосики курить и баба да делать )))))