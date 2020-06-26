РФ использует четыре вертикали управления оккупированным Донбассом, - Скибицкий

Система управления РФ временно оккупированным Донбассом проходит по нескольким вертикалям: стратегический контроль, экономическое управление, по вертикали специальных служб и военной линии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Система управления временно оккупированными территориями востока Украины понятна, сам контроль проходит по нескольким направлениям, или вертикалям. Так, первый – это стратегический контроль – происходит по линии администрации президента РФ. Раньше этим занимался Владислав Сурков, сейчас ответственность возложена на Дмитрия Козака", - сообщил он.

Вместе с тем Скибицкий сообщил, что экономическое управление временно оккупированными территориями Донбасса замыкается на вице-премьер-министре РФ и заместителях министров финансового и экономического блока российского правительства: "Специально для этого было создано закрытое акционерное общество "Внешторгсервис", которое практически и управляет всей экономической составляющей".

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"Третья вертикаль управления – специальные службы. Прежде всего – это Федеральная служба безопасности. Все меры контрразведывательного режима и обеспечения безопасности осуществляются под контролем подразделений ФСБ, которые развернуты на территории оккупированных районов и подчинены Москве.

Отдельная вертикаль – военная. Она нам четко понятна: Генеральный штаб Вооруженных сил РФ – Южный военный округ – 8-я общевойсковая армия и два так называемых "армейских корпуса" – 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск), которые являются составляющими группировки российских войск на украинском направлении и включены в единую систему управления и контроля ВС РФ", - рассказал представитель ГУР.

Так, по словам Скибицкого, учения в Южном военном округе ВС РФ проводятся с обязательным привлечением обоих этих армейских корпусов, развернутых на территориях "ДНР" и "ЛНР": "Системы и средства управления связаны между собой. Существует единое воздушное пространство, в частности радиолокационные станции "Каста", которые развернуты в Донецке и Луганске и включены в систему противовоздушной обороны и воздушного предупреждения РФ. Руководство 1-м и 2-м армейскими корпусами и все, что связано с комплектованием и ротацией личного состава, – четко спланировано и происходит под жестким контролем военного руководства РФ".