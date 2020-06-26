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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ использует четыре вертикали управления оккупированным Донбассом, - Скибицкий

РФ использует четыре вертикали управления оккупированным Донбассом, - Скибицкий

Система управления РФ временно оккупированным Донбассом проходит по нескольким вертикалям: стратегический контроль, экономическое управление, по вертикали специальных служб и военной линии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"Система управления временно оккупированными территориями востока Украины понятна, сам контроль проходит по нескольким направлениям, или вертикалям. Так, первый – это стратегический контроль – происходит по линии администрации президента РФ. Раньше этим занимался Владислав Сурков, сейчас ответственность возложена на Дмитрия Козака", - сообщил он.

Вместе с тем Скибицкий сообщил, что экономическое управление временно оккупированными территориями Донбасса замыкается на вице-премьер-министре РФ и заместителях министров финансового и экономического блока российского правительства: "Специально для этого было создано закрытое акционерное общество "Внешторгсервис", которое практически и управляет всей экономической составляющей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированном Донбассе увеличилось количество российских снайперов, - Скибицкий

"Третья вертикаль управления – специальные службы. Прежде всего – это Федеральная служба безопасности. Все меры контрразведывательного режима и обеспечения безопасности осуществляются под контролем подразделений ФСБ, которые развернуты на территории оккупированных районов и подчинены Москве.

Отдельная вертикаль – военная. Она нам четко понятна: Генеральный штаб Вооруженных сил РФ – Южный военный округ – 8-я общевойсковая армия и два так называемых "армейских корпуса" – 1-й (Донецк) и 2-й (Луганск), которые являются составляющими группировки российских войск на украинском направлении и включены в единую систему управления и контроля ВС РФ", - рассказал представитель ГУР.

Так, по словам Скибицкого, учения в Южном военном округе ВС РФ проводятся с обязательным привлечением обоих этих армейских корпусов, развернутых на территориях "ДНР" и "ЛНР": "Системы и средства управления связаны между собой. Существует единое воздушное пространство, в частности радиолокационные станции "Каста", которые развернуты в Донецке и Луганске и включены в систему противовоздушной обороны и воздушного предупреждения РФ. Руководство 1-м и 2-м армейскими корпусами и все, что связано с комплектованием и ротацией личного состава, – четко спланировано и происходит под жестким контролем военного руководства РФ".
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Мда... Шел седьмой год войны... А такие элементарные истины до сих пор приходится обьяснять...
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26.06.2020 09:55 Ответить
Это известно всем уже давным давно и это не является новостью. Нахрена это в тысячный раз печатать?
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26.06.2020 09:57 Ответить
Потому, что Украина живет мирной жизнью, совершенно игнорируя реальную войну на Донбасе. Об этом надо не просто говорить постоянно, об этом надо кричать. Может тогда мы обратим внимание на опыт того же Израиля?
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26.06.2020 10:21 Ответить
Криміналітет чому не згадано?
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26.06.2020 10:06 Ответить
Нас рать. Хай живут как хотят. Если это им нравится, почему мы должны обеспокаиваться?
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26.06.2020 11:49 Ответить
 
 