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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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РФ використовує чотири вертикалі управління окупованим Донбасом, - Скібіцький

РФ використовує чотири вертикалі управління окупованим Донбасом, - Скібіцький

Система управління РФ тимчасово окупованим Донбасом відбувається за кількома вертикалями: стратегічний контроль, економічне управління, за вертикаллю спеціальних служб і військової лінії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Система управління тимчасово окупованими територіями сходу України зрозуміла, сам контроль відбувається за кількома напрямками, або вертикалями. Так, перший - це стратегічний контроль - відбувається за лінією адміністрації президента РФ. Раніше цим займався Владислав Сурков, зараз відповідальність покладена на Дмитра Козака", - повідомив він.

Водночас Скібіцький повідомив, що економічне управління тимчасово окупованими територіями Донбасу замикається на віцепрем'єр-міністра РФ та заступників міністрів фінансового та економічного блоку російського уряду: "Спеціально для цього також було створено закрите акціонерне товариство "Внешторгсервис", яке практично і керує усією економічною складовою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупованому Донбасі збільшилася кількість російських снайперів, - Скібіцький

"Третя вертикаль управління – спеціальні служби. Передусім, це – Федеральна служба безпеки. Усі заходи з контррозвідувального режиму та гарантування безпеки здійснюються під контролем підрозділів ФСБ, розгорнутих на території окупованих районів і підпорядкованих керівництву у Москві.

Окрема вертикаль – військова. Вона нам чітко зрозуміла: Генеральний штаб збройних сил РФ – Південний військовий округ – 8-ма загальновійськова армія і два так звані "армійські корпуси" – 1-й (Донецьк) та 2-й (Луганськ), які являються складовою угруповання російських військ на українському напрямку і включені до єдиної системи управління та контролю ЗС РФ", - розповів представник ГУР.

Так, за словами Скібіцького, навчання в Південному військовому окрузі ЗС РФ проводяться з обов'язковим залученням обох цих армійських корпусів, розгорнутих на територіях "ДНР" і "ЛНР": "Системи та засоби управління пов’язані між собою. Існує єдиний повітряний простір, зокрема радіолокаційні станції "Каста", які розгорнуті в Донецьку та Луганську, також включені в систему протиповітряної оборони і повітряного попередження РФ. Керівництво 1-м та 2-м армійськими корпусами та все, що пов’язано з комплектуванням і ротаціями особового складу, – чітко сплановано та відбувається під жорстким контролем військового керівництва РФ".

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Мда... Шел седьмой год войны... А такие элементарные истины до сих пор приходится обьяснять...
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26.06.2020 09:55 Відповісти
Это известно всем уже давным давно и это не является новостью. Нахрена это в тысячный раз печатать?
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26.06.2020 09:57 Відповісти
Потому, что Украина живет мирной жизнью, совершенно игнорируя реальную войну на Донбасе. Об этом надо не просто говорить постоянно, об этом надо кричать. Может тогда мы обратим внимание на опыт того же Израиля?
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26.06.2020 10:21 Відповісти
Криміналітет чому не згадано?
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26.06.2020 10:06 Відповісти
Нас рать. Хай живут как хотят. Если это им нравится, почему мы должны обеспокаиваться?
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26.06.2020 11:49 Відповісти
 
 