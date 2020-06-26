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Зеленский (19024) СВР (126) увольнение (2648) указ (508)

Зеленский уволил двух заместителей главы СВР - Слядневу и Трегубенко

Зеленский уволил двух заместителей главы СВР - Слядневу и Трегубенко

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки Украины (СВР).

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие указы были обнародованы на сайте ОП.

"Уволить Трегубенко Сергея Семеновича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №250/2020.

Указом №247/2020 президент уволил с должности заместителя председателя СВР Украины Слядневу Екатерину Анатольевну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудников внешней разведки уволили за справку о контактах Ермака с россиянами, - Луценко

Напомним, 5 июня Зеленский уволил с должности главы СВР Валерия Евдокимова и назначил новым руководителем службы Валерия Кондратюка.
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Топ комментарии
+10
хорошо легло в новость...
жиденок наверное убирает последние про-украинские элементы...

https://censor.net/news/3201777/sotrudnikov_vneshneyi_razvedki_uvolili_za_spravku_o_kontaktah_ermaka_s_rossiyanami_lutsenkohttps://censor.net/n3204516
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26.06.2020 09:55
+5
Корабельную сосну что ль поставит вместо них?
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26.06.2020 09:54
+5
у него есть отличный кандидат . и не трудоустроен

Зеленський звільнив двох заступників голови СЗР - Сляднєву і Трегубенка - Цензор.НЕТ 7520
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26.06.2020 10:03
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Корабельную сосну что ль поставит вместо них?
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26.06.2020 09:54 Ответить
Баба - да, баба- да. Не правительство, а порнуха низкопробная.
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26.06.2020 09:57 Ответить
«Чистка в "Геркулесе" начинается. Долой заговор молчания и круговую поруку», (с)
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26.06.2020 09:54 Ответить
хорошо легло в новость...
жиденок наверное убирает последние про-украинские элементы...

https://censor.net/news/3201777/sotrudnikov_vneshneyi_razvedki_uvolili_za_spravku_o_kontaktah_ermaka_s_rossiyanami_lutsenkohttps://censor.net/n3204516
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26.06.2020 09:55 Ответить
Скоріше, з цією новиною:
https://censor.net.ua/news/3204473/rossiya_planiruet_primenit_voyiska_dlya_sozdaniya_suhoputnogo_koridora_v_okkupirovannyyi_krym_gur_minoborony
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26.06.2020 10:07 Ответить
Зеленський звільнив двох заступників голови СЗР - Сляднєву і Трегубенка - Цензор.НЕТ 1448
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26.06.2020 10:38 Ответить
Сосновый лес скоро торчать будет.
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26.06.2020 09:55 Ответить
Рашистов и рыгов посадит на их место?
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26.06.2020 09:56 Ответить
єто уже и были рашисты. Как минимум Следняева, - прокурорская девочка по-вызову из Бердянска, с аккаунтами в Однокласниках с "я помню,я гордюсь"
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26.06.2020 10:03 Ответить
По-любому, лучшего он не поставит.
Хуже лучше не будет!
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26.06.2020 10:08 Ответить
Ну да, - убираются ширмочки из тупуватых девочек/мальчиков и ставят уже откровенных врагов типа Шкаралета
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26.06.2020 10:13 Ответить
у него есть отличный кандидат . и не трудоустроен

Зеленський звільнив двох заступників голови СЗР - Сляднєву і Трегубенка - Цензор.НЕТ 7520
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26.06.2020 10:03 Ответить
ну и рожа....мать моя мама
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26.06.2020 10:07 Ответить
РАБссия готовит на престол попа Гундяя,вместо Путьлера Мышибраття.поддержите Антихриста
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26.06.2020 09:56 Ответить
Зелю спасет только президент США Джо Байден....,готовьте рюкзаки чуваки...
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26.06.2020 09:59 Ответить
Д.Байден дуже злопамятна людина що стосується його родини, він зітре зєлєпукіна в порошок, головне щоб від цього не постраждала Україна!!!
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26.06.2020 11:42 Ответить
Понятно - Зебил убирает все украинское. Скоро Рюкзаков в премьеры пробьется.
И все будет маца...
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26.06.2020 10:09 Ответить
Рюкзакова кончать скоро. Він єдиний "силовик" із досвідом війни, і це дуже заважає кацапам.
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26.06.2020 10:23 Ответить
Мені важко відповісти на це питання.
З одного боку - патріотизму у нього ніц - це пристосуванець "барига-стайл".
З іншого - Барига та його "стайл" були більш корисними для країни.
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26.06.2020 11:49 Ответить
а ви дивіться у "корінь". Куди веде нас агент ФСБ Єрмак, і усе стане на свої місця.
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26.06.2020 13:04 Ответить
Це - безперечно...
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26.06.2020 13:10 Ответить
Виноват, о каком у него опыте войны вы говорите?
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26.06.2020 12:34 Ответить
C Патриотами, Волонтерами и ...рюкзаками))))
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26.06.2020 12:43 Ответить
У нього в підпорядкуванні Нацгвардія. Враховуючи її оснащення, це боєздатні частини. Решта керівників - Зебільні ублюдки.
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26.06.2020 13:03 Ответить
Я в курсе за сказанное вами, интерес имею за его опыт войны.
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26.06.2020 13:23 Ответить
Досвід війни різний буває. Далеко не кожний обстріляний солдат зможе керувати силовим міністерством під час війни, а кожен день "навчання" це трагедія
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26.06.2020 14:36 Ответить
Я знаю за ним один опыт на войне - рюкзачный.
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26.06.2020 15:19 Ответить
Заперечення реальних речей приносить тобі задоволення? Можеш назвати війну, у якій "очільники країни бідували?" А головне, от поясним мені, чому істерію проти Авакова (і саме зараз) розпочали Медведчук із Шарієм? Про Україну турбуються?
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26.06.2020 15:27 Ответить
Нет, эти выкидыши сруского мира заботяться только о своём кармане. Как и аваков.
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26.06.2020 15:32 Ответить
А Четырегубенко оставил? А,черт, он же был гримерщиком в 95-м квартале..
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26.06.2020 10:18 Ответить
Людей Шария в СВР!
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26.06.2020 10:21 Ответить
Єрмак готує Україну до здачі кацапам, руками цього Зебільного ідіоту. Поки що, до вторгнення кацапської армії, вони не встигли прикінчити тільки Авакова, але думаю що зараз почнеться нова хвиля істерії. Як тільки поставлять на чолі МВС зелену худобу, до нападу залишаться дні.
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26.06.2020 10:23 Ответить
Serg.А до тих днув прийде лем до пуйла даякий Буркхалтер з Цюриха,як тогди в 2014-му, укаже му файні папіри з ціфрами. Ай привіт уд свох цімборув з Америки.Шо повість той Вова?Ай шо повідять челядь?- Нич. Так і буде. На мою правду. Кажу,як є.
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26.06.2020 10:53 Ответить
***** іде в ва-банк. РФія на межі вибуху і якщо не буде війни, їй може настати кірдик. Саме цього ми мали чекати, але... але... вони сцу.ки, плять втомились від війни! а Головне, 99% з тих "втомився" до неї ніяк не причетні!
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26.06.2020 13:15 Ответить
Айкоксник же вчера заявил шо сам идёт в разведку!
Сколько он принял перед этим история умалчивает....
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26.06.2020 10:25 Ответить
Зеленський звільнив двох заступників голови СЗР - Сляднєву і Трегубенка - Цензор.НЕТ 2490
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26.06.2020 10:26 Ответить
А самое прикольное (или наоборот не прикольное) в том, что спроси его по какой причине были уволены заместители главы Службы внешней разведки Украины (СВР), он не то что ответить не сможет, он и вопроса не поймет
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26.06.2020 10:33 Ответить
Сьогоднішнє ЗЕболото влади - це на те середовище , в якій актвність жаби, навіть якщо вона вважає себе сцарем, може збити сливки. Навіть навпаки- ще більше гівна піднімається з того дна , муть над яким ПРикрита зеленою ряскою СЛУГ
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26.06.2020 10:33 Ответить
Куда, млять, он лезет?
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26.06.2020 10:42 Ответить
.........у всі діри які тільки є, головне дозу занюхати вчасно!!!
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26.06.2020 11:45 Ответить
а это законно вообще? а то, вон, Порох зама СВР назначил и теперь зелюковичи ему дело шьют))
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26.06.2020 12:07 Ответить
Венедиктова, возбуди уголовку по этому поводу против ЗЕ. Превышение власти и незаконное увольнение налицо.
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26.06.2020 12:29 Ответить
Зебилы придут под суд?))
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26.06.2020 13:44 Ответить
Та я прямо таки за то сомневаюсь. Это же надо с дивана сползти и пару серий "Скотов" пропустить.
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26.06.2020 15:20 Ответить
А они фотки с суда Порошенко перепостят))
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26.06.2020 15:23 Ответить
 
 