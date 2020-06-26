Зеленский уволил двух заместителей главы СВР - Слядневу и Трегубенко
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки Украины (СВР).
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие указы были обнародованы на сайте ОП.
"Уволить Трегубенко Сергея Семеновича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №250/2020.
Указом №247/2020 президент уволил с должности заместителя председателя СВР Украины Слядневу Екатерину Анатольевну.
Напомним, 5 июня Зеленский уволил с должности главы СВР Валерия Евдокимова и назначил новым руководителем службы Валерия Кондратюка.
Топ комментарии
+10 Лео Кот
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+5 violator
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жиденок наверное убирает последние про-украинские элементы...
https://censor.net/news/3201777/sotrudnikov_vneshneyi_razvedki_uvolili_za_spravku_o_kontaktah_ermaka_s_rossiyanami_lutsenkohttps://censor.net/n3204516
https://censor.net.ua/news/3204473/rossiya_planiruet_primenit_voyiska_dlya_sozdaniya_suhoputnogo_koridora_v_okkupirovannyyi_krym_gur_minoborony
Хужелучше не будет!
И все будет маца...
З одного боку - патріотизму у нього ніц - це пристосуванець "барига-стайл".
З іншого - Барига та його "стайл" були більш корисними для країни.
Сколько он принял перед этим история умалчивает....