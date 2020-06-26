Зеленский уволил двух заместителей главы СВР - Слядневу и Трегубенко

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки Украины (СВР).

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие указы были обнародованы на сайте ОП.

"Уволить Трегубенко Сергея Семеновича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе №250/2020.

Указом №247/2020 президент уволил с должности заместителя председателя СВР Украины Слядневу Екатерину Анатольевну.

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Напомним, 5 июня Зеленский уволил с должности главы СВР Валерия Евдокимова и назначил новым руководителем службы Валерия Кондратюка.