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Зеленський (22411) СЗР (110) звільнення (2623) наказ (445)

Зеленський звільнив двох заступників голови СЗР - Сляднєву і Трегубенка

Зеленський звільнив двох заступників голови СЗР - Сляднєву і Трегубенка

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив двох заступників голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті ОП.

"Звільнити Трегубенка Сергія Семеновича з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі №250/2020.

Указом №247/2020 Президент звільнив з посади заступницю голови СЗР України Сляднєву Катерину Анатоліївну.

Також читайте: Співробітників зовнішньої розвідки звільнили за довідку про контакти Єрмака з росіянами, - Луценко

Нагадаємо, 5 червня Зеленський звільнив з посади глави СЗР Валерія Євдокимова та призначив новим керівником служби Валерія Кондратюка.

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Топ коментарі
+10
хорошо легло в новость...
жиденок наверное убирает последние про-украинские элементы...

https://censor.net/news/3201777/sotrudnikov_vneshneyi_razvedki_uvolili_za_spravku_o_kontaktah_ermaka_s_rossiyanami_lutsenkohttps://censor.net/n3204516
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26.06.2020 09:55
+5
Корабельную сосну что ль поставит вместо них?
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26.06.2020 09:54
+5
у него есть отличный кандидат . и не трудоустроен

Зеленський звільнив двох заступників голови СЗР - Сляднєву і Трегубенка - Цензор.НЕТ 7520
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26.06.2020 10:03
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Корабельную сосну что ль поставит вместо них?
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26.06.2020 09:54 Відповісти
Баба - да, баба- да. Не правительство, а порнуха низкопробная.
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26.06.2020 09:57 Відповісти
«Чистка в "Геркулесе" начинается. Долой заговор молчания и круговую поруку», (с)
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26.06.2020 09:54 Відповісти
хорошо легло в новость...
жиденок наверное убирает последние про-украинские элементы...

https://censor.net/news/3201777/sotrudnikov_vneshneyi_razvedki_uvolili_za_spravku_o_kontaktah_ermaka_s_rossiyanami_lutsenkohttps://censor.net/n3204516
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26.06.2020 09:55 Відповісти
Скоріше, з цією новиною:
https://censor.net.ua/news/3204473/rossiya_planiruet_primenit_voyiska_dlya_sozdaniya_suhoputnogo_koridora_v_okkupirovannyyi_krym_gur_minoborony
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26.06.2020 10:07 Відповісти
Зеленський звільнив двох заступників голови СЗР - Сляднєву і Трегубенка - Цензор.НЕТ 1448
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26.06.2020 10:38 Відповісти
Сосновый лес скоро торчать будет.
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26.06.2020 09:55 Відповісти
Рашистов и рыгов посадит на их место?
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26.06.2020 09:56 Відповісти
єто уже и были рашисты. Как минимум Следняева, - прокурорская девочка по-вызову из Бердянска, с аккаунтами в Однокласниках с "я помню,я гордюсь"
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26.06.2020 10:03 Відповісти
По-любому, лучшего он не поставит.
Хуже лучше не будет!
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26.06.2020 10:08 Відповісти
Ну да, - убираются ширмочки из тупуватых девочек/мальчиков и ставят уже откровенных врагов типа Шкаралета
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26.06.2020 10:13 Відповісти
у него есть отличный кандидат . и не трудоустроен

Зеленський звільнив двох заступників голови СЗР - Сляднєву і Трегубенка - Цензор.НЕТ 7520
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26.06.2020 10:03 Відповісти
ну и рожа....мать моя мама
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26.06.2020 10:07 Відповісти
РАБссия готовит на престол попа Гундяя,вместо Путьлера Мышибраття.поддержите Антихриста
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26.06.2020 09:56 Відповісти
Зелю спасет только президент США Джо Байден....,готовьте рюкзаки чуваки...
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26.06.2020 09:59 Відповісти
Д.Байден дуже злопамятна людина що стосується його родини, він зітре зєлєпукіна в порошок, головне щоб від цього не постраждала Україна!!!
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26.06.2020 11:42 Відповісти
Понятно - Зебил убирает все украинское. Скоро Рюкзаков в премьеры пробьется.
И все будет маца...
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26.06.2020 10:09 Відповісти
Рюкзакова кончать скоро. Він єдиний "силовик" із досвідом війни, і це дуже заважає кацапам.
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26.06.2020 10:23 Відповісти
Мені важко відповісти на це питання.
З одного боку - патріотизму у нього ніц - це пристосуванець "барига-стайл".
З іншого - Барига та його "стайл" були більш корисними для країни.
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26.06.2020 11:49 Відповісти
а ви дивіться у "корінь". Куди веде нас агент ФСБ Єрмак, і усе стане на свої місця.
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26.06.2020 13:04 Відповісти
Це - безперечно...
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26.06.2020 13:10 Відповісти
Виноват, о каком у него опыте войны вы говорите?
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26.06.2020 12:34 Відповісти
C Патриотами, Волонтерами и ...рюкзаками))))
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26.06.2020 12:43 Відповісти
У нього в підпорядкуванні Нацгвардія. Враховуючи її оснащення, це боєздатні частини. Решта керівників - Зебільні ублюдки.
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26.06.2020 13:03 Відповісти
Я в курсе за сказанное вами, интерес имею за его опыт войны.
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26.06.2020 13:23 Відповісти
Досвід війни різний буває. Далеко не кожний обстріляний солдат зможе керувати силовим міністерством під час війни, а кожен день "навчання" це трагедія
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26.06.2020 14:36 Відповісти
Я знаю за ним один опыт на войне - рюкзачный.
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26.06.2020 15:19 Відповісти
Заперечення реальних речей приносить тобі задоволення? Можеш назвати війну, у якій "очільники країни бідували?" А головне, от поясним мені, чому істерію проти Авакова (і саме зараз) розпочали Медведчук із Шарієм? Про Україну турбуються?
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26.06.2020 15:27 Відповісти
Нет, эти выкидыши сруского мира заботяться только о своём кармане. Как и аваков.
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26.06.2020 15:32 Відповісти
А Четырегубенко оставил? А,черт, он же был гримерщиком в 95-м квартале..
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26.06.2020 10:18 Відповісти
Людей Шария в СВР!
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26.06.2020 10:21 Відповісти
Єрмак готує Україну до здачі кацапам, руками цього Зебільного ідіоту. Поки що, до вторгнення кацапської армії, вони не встигли прикінчити тільки Авакова, але думаю що зараз почнеться нова хвиля істерії. Як тільки поставлять на чолі МВС зелену худобу, до нападу залишаться дні.
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26.06.2020 10:23 Відповісти
Serg.А до тих днув прийде лем до пуйла даякий Буркхалтер з Цюриха,як тогди в 2014-му, укаже му файні папіри з ціфрами. Ай привіт уд свох цімборув з Америки.Шо повість той Вова?Ай шо повідять челядь?- Нич. Так і буде. На мою правду. Кажу,як є.
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26.06.2020 10:53 Відповісти
***** іде в ва-банк. РФія на межі вибуху і якщо не буде війни, їй може настати кірдик. Саме цього ми мали чекати, але... але... вони сцу.ки, плять втомились від війни! а Головне, 99% з тих "втомився" до неї ніяк не причетні!
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26.06.2020 13:15 Відповісти
Айкоксник же вчера заявил шо сам идёт в разведку!
Сколько он принял перед этим история умалчивает....
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26.06.2020 10:25 Відповісти
Зеленський звільнив двох заступників голови СЗР - Сляднєву і Трегубенка - Цензор.НЕТ 2490
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26.06.2020 10:26 Відповісти
А самое прикольное (или наоборот не прикольное) в том, что спроси его по какой причине были уволены заместители главы Службы внешней разведки Украины (СВР), он не то что ответить не сможет, он и вопроса не поймет
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26.06.2020 10:33 Відповісти
Сьогоднішнє ЗЕболото влади - це на те середовище , в якій актвність жаби, навіть якщо вона вважає себе сцарем, може збити сливки. Навіть навпаки- ще більше гівна піднімається з того дна , муть над яким ПРикрита зеленою ряскою СЛУГ
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26.06.2020 10:33 Відповісти
Куда, млять, он лезет?
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26.06.2020 10:42 Відповісти
.........у всі діри які тільки є, головне дозу занюхати вчасно!!!
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26.06.2020 11:45 Відповісти
а это законно вообще? а то, вон, Порох зама СВР назначил и теперь зелюковичи ему дело шьют))
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26.06.2020 12:07 Відповісти
Венедиктова, возбуди уголовку по этому поводу против ЗЕ. Превышение власти и незаконное увольнение налицо.
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26.06.2020 12:29 Відповісти
Зебилы придут под суд?))
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26.06.2020 13:44 Відповісти
Та я прямо таки за то сомневаюсь. Это же надо с дивана сползти и пару серий "Скотов" пропустить.
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26.06.2020 15:20 Відповісти
А они фотки с суда Порошенко перепостят))
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26.06.2020 15:23 Відповісти
 
 