Зеленський звільнив двох заступників голови СЗР - Сляднєву і Трегубенка
Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив двох заступників голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні укази оприлюднено на сайті ОП.
"Звільнити Трегубенка Сергія Семеновича з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі №250/2020.
Указом №247/2020 Президент звільнив з посади заступницю голови СЗР України Сляднєву Катерину Анатоліївну.
Нагадаємо, 5 червня Зеленський звільнив з посади глави СЗР Валерія Євдокимова та призначив новим керівником служби Валерія Кондратюка.
Топ коментарі
+10 Лео Кот
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+5 Fantomas
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+5 violator
показати весь коментар26.06.2020 10:03
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жиденок наверное убирает последние про-украинские элементы...
https://censor.net/news/3201777/sotrudnikov_vneshneyi_razvedki_uvolili_za_spravku_o_kontaktah_ermaka_s_rossiyanami_lutsenkohttps://censor.net/n3204516
https://censor.net.ua/news/3204473/rossiya_planiruet_primenit_voyiska_dlya_sozdaniya_suhoputnogo_koridora_v_okkupirovannyyi_krym_gur_minoborony
Хужелучше не будет!
И все будет маца...
З одного боку - патріотизму у нього ніц - це пристосуванець "барига-стайл".
З іншого - Барига та його "стайл" були більш корисними для країни.
Сколько он принял перед этим история умалчивает....