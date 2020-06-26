Около 4 тыс. коек в больницах заняты пациентами с COVID-19, - Степанов

Минздрав готовится к развертыванию больниц второй волны, исходя из статистики заболеваемости каждый день, развертывание больниц будет происходить по региональному принципу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"На сегодняшний день в больницах первой волны 23 тыс. коек, около 4 тыс. коек заняты больными коронавирусом. Во всех регионах Украины разная ситуация, более напряженная она в Черновицкой и Закарпатской областях", - отметил Степанов.

По словам министра, Минздрав готовится к развертыванию больниц второй волны, исходя из статистики заболеваемости каждый день, развертывание больниц будет происходить по региональному принципу.

"Основная задача системы здравоохранения - оказание медицинской помощи. И с этой задачей на сегодня наша система справляется, об этом свидетельствуют конкретные цифры. Мы очень укрепили нашу систему за три месяца", - добавил Степанов.

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