Близько 4 тис. ліжок у лікарнях зайняті пацієнтами з COVID-19, - Степанов
МОЗ готується до розгортання лікарень другої хвилі, виходячи зі статистики захворюваності щодня, розгортання лікарень буде відбуватися за регіональним принципом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ", про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.
"На сьогодні у лікарнях першої хвилі 23 тис. ліжок, близько 4 тис. ліжок зайнято хворими на коронавірус. По всіх регіонах України різна ситуація, більш напружена вона в Чернівецькій та Закарпатській областях", - сказав Степанов.
Він зазначив, що МОЗ готується до розгортання лікарень другої хвилі, виходячи зі статистики захворюваності кожного дня, розгортання лікарень відбуватиметься за регіональним принципом.
"Основне завдання системи охорони здоров'я - надання медичної допомоги. І з цим завданням на сьогодні наша система справляється, про це свідчать конкретні цифри. Ми дуже зміцнили нашу систему за три місяці", - додав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Це дані Центру громадського здоров'я. Але, я змушений трошки знизити радість короназалежних, продавців масок і дезінфекторів завдяки цьому ж центру здоров'я.
Бо станом на сьогодні, 26 червня, на лікарняних ліжках знаходяться 3869 осіб, а станом на 23 червня в цих ліжках знаходилися 4115 осіб.
Тобто, попри шалене зростання останніми днями нових інфікованих, на сьогодні, кількість реальних хворих скоротилася.
Хоча, і в цих цифрах треба розбиратися, бо до лікарень тягнуть багато навіть тих, у кого є лише підозра на ковід (тобто якісь симптоми застуди).
Тут в мене у фб-друзях є дівчина, яка розповіла на своїй сторінці, що добу провела у лікарні лише за підозрою на корону, яка потім не підтвердилася. Але ж, вона ліжко займала, так? А скільки ще таких? Скільки тих, які очікують у лікарнях на результати аналізів не одну добу?
Втім, на жаль, все що я написав буде до одного місця, як ковідозалежним, так і діючий владі. Шизопандемія коронавірусного стокгольмського синдрому страху ковід-19 продовжується.
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