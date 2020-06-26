Грузия продлила запрет на международное регулярное авиасообщение до 31 июля

Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что ограничение на осуществление международных регулярных воздушных перевозок, в том числе из Украины, было продлено до 31 июля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на сообщение Агентства.

В ведомстве призвали граждан воздержаться от покупки авиабилетов до принятия властями окончательного решения о возобновлении полетов и утверждения расписания.

По информации Агентства, авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы в Грузию. Также ограничения не применяются к грузовым рейсам, рейсам правительства, аварийным ситуациям, поисковым и спасательным операциям.

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