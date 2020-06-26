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Грузия (3173) авиасообщение (792)

Грузия продлила запрет на международное регулярное авиасообщение до 31 июля

Грузия продлила запрет на международное регулярное авиасообщение до 31 июля

Агентство гражданской авиации Грузии заявило, что ограничение на осуществление международных регулярных воздушных перевозок, в том числе из Украины, было продлено до 31 июля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на сообщение Агентства.

В ведомстве призвали граждан воздержаться от покупки авиабилетов до принятия властями окончательного решения о возобновлении полетов и утверждения расписания.

По информации Агентства, авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы в Грузию. Также ограничения не применяются к грузовым рейсам, рейсам правительства, аварийным ситуациям, поисковым и спасательным операциям.

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тыць пердыць...(((
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26.06.2020 11:52 Ответить
 
 