УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7240 відвідувачів онлайн
Новини
1 539 1
Грузія (1831) авіасполучення (3046)

Грузія продовжила заборону на міжнародне регулярне авіасполучення до 31 липня

Грузія продовжила заборону на міжнародне регулярне авіасполучення до 31 липня

Агентство цивільної авіації Грузії заявило, що обмеження на здійснення міжнародних регулярних повітряних перевезень, в тому числі з України, було продовжено до 31 липня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Агентства.

У відомстві закликали громадян утриматися від купівлі  авіаквитків до ухвалення владою остаточного рішення про відновлення польотів і затвердження розкладу.

За інформацією Агентства, авіакомпанії продовжать виконувати чартерні авіарейси в Грузію. Також обмеження не застосовуються до вантажних рейсів, рейсів уряду, аварійних ситуацій, пошукових та рятувальних операцій.

Також читайте: З 1 липня буде відновлено деякі авіарейси в Туреччину, - Зеленський

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тыць пердыць...(((
показати весь коментар
26.06.2020 11:52 Відповісти
 
 