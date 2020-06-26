Грузія продовжила заборону на міжнародне регулярне авіасполучення до 31 липня

Агентство цивільної авіації Грузії заявило, що обмеження на здійснення міжнародних регулярних повітряних перевезень, в тому числі з України, було продовжено до 31 липня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Агентства.

У відомстві закликали громадян утриматися від купівлі авіаквитків до ухвалення владою остаточного рішення про відновлення польотів і затвердження розкладу.

За інформацією Агентства, авіакомпанії продовжать виконувати чартерні авіарейси в Грузію. Також обмеження не застосовуються до вантажних рейсів, рейсів уряду, аварійних ситуацій, пошукових та рятувальних операцій.

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