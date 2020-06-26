Грузія продовжила заборону на міжнародне регулярне авіасполучення до 31 липня
Агентство цивільної авіації Грузії заявило, що обмеження на здійснення міжнародних регулярних повітряних перевезень, в тому числі з України, було продовжено до 31 липня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Агентства.
У відомстві закликали громадян утриматися від купівлі авіаквитків до ухвалення владою остаточного рішення про відновлення польотів і затвердження розкладу.
За інформацією Агентства, авіакомпанії продовжать виконувати чартерні авіарейси в Грузію. Також обмеження не застосовуються до вантажних рейсів, рейсів уряду, аварійних ситуацій, пошукових та рятувальних операцій.
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Mykhailo Stepanov
показати весь коментар26.06.2020 11:52 Відповісти Мені подобається 0
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