Суд рассматривает апелляцию на домашний арест Стерненко. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу активиста Сергея Стерненко и его защитников на избранную ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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