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апелляция (623) суд (24814) Стерненко (393) домашний арест (181)

Суд рассматривает апелляцию на домашний арест Стерненко. ПОЛНОЕ ВИДЕО

Апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу активиста Сергея Стерненко и его защитников на избранную ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+13
Там самозащита 100% Ни один суд в нормальной стране хотелки портнова даже не рассматривал бы.
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26.06.2020 11:30
+11
Теперь все, кто топил против Порошенко ни в чём не виноваты...
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26.06.2020 11:33
+10
І за цей цирк ми податками сплачуємо їм ...
І, взагалі, ...
Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Стерненка - Цензор.НЕТ 5319
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26.06.2020 11:51
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Суд видаляється до телефонного апарату.
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26.06.2020 11:38 Ответить
Подився трансляцію до виходу суддів в нарадчу кімнату.
Я не знаю, хто дав прокурору диплом юриста, але складається враження, чи то в прокуратурі усі такі довбо**би, чи то цього унікума там довго шукали.
Була би моя воля, звільнив би без права займатися юридичною діяльністю, без права на пенсію і т.ін.
Подивимось чого там судді наприймають ...
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26.06.2020 11:42 Ответить
І за цей цирк ми податками сплачуємо їм ...
І, взагалі, ...
Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Стерненка - Цензор.НЕТ 5319
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26.06.2020 11:51 Ответить
Одна фігня. Так само, як і ботоферма клєптомана Пєці.
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26.06.2020 11:56 Ответить
Стерненку - свободу. Українофобам - кузькіну маму.
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26.06.2020 11:55 Ответить
Стерненко в белой рубашке и с финкой
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26.06.2020 12:00 Ответить
Сісяєш? Правильно робиш. Цапи мають сісяти
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26.06.2020 12:03 Ответить
Украина государство воров и мусоров
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26.06.2020 12:28 Ответить
Ти зробив це разом!
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26.06.2020 12:34 Ответить
кто знает ....
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26.06.2020 12:38 Ответить
Только до зебилов ещё не дошло.
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26.06.2020 12:40 Ответить
та де... 73% довели що ні, відтепер, це країна ДЕБІЛІВ!
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26.06.2020 13:25 Ответить
Хоч не продажних мародерів?
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26.06.2020 13:35 Ответить
ніхто того Стерненка не збирається саджати. ЗЕлупні і кацапня ліплять з нього нового головного патрійота,на заміну вже зашквареним ефесбешним агентам тягнибоку,білецькому та іншим коханівським
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26.06.2020 12:39 Ответить
Порошенко поменял суды? Наказал рыгов? Прекратил воровство бюджета? Он разогнал добробаты, нивелировал волонтерское движение, не создол за 5 лет тероборону, Мертветчуку отдал телеканалы и не только и т.д. Он такой же гавнюк как иЗе...
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26.06.2020 13:08 Ответить
Какие каналы мертветчук купил при прошлой власти?
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26.06.2020 14:30 Ответить
Зачем кагалу выматывать психическую энергию народа? Чтобы обессиленный и деморализованный народ извести и присвоить себе его имущество.
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26.06.2020 13:35 Ответить
в корінь...
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26.06.2020 17:29 Ответить
Я даже слышать ничего не хочу о том, правильно ли, защищая свою жизнь, Стерня убил ватную рускамирскую сволочь, или неправильно. Главное, ЧТО УБИЛ ВАТНУЮ РУСКАМИРСКУЮ СВОЛОЧЬ. Если бы каждый сознательный украинский националист не шастал в бессмысленных шествиях убил по одному ватному рускамирцу, то и ни одна сволочь из них и близко не была бы во власти, а все эти портновы сидели бы в мааскве и носа в Украину не показывали.

И вся эта мразь в коментах, которая очень любит дебильные законы, мусоров и "суд" не говном бы кидалась в патриотов, а, распустив сопли, смотрела бы порнуху в сети.
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26.06.2020 18:27 Ответить
Страна погрязла в коррупции. Кого садит генпрокурор?
Человека, который имел наглость при своей защите убить нападавшего!
Бриллиантовые прокуроры же чувствуют себя прекрасно при такой правоохренительной системе!
Такую систему надо выкинуть на свалку вместе с тем президентом, которому такое нравится.
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26.06.2020 18:58 Ответить
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