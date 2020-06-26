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апеляція (496) суд (11499) Стерненко (383) домашній арешт (190)

Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Стерненка. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу активіста Сергія Стерненка та його захисників на обраний йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання суду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні суд розгляне апеляцію на домашній арешт Стерненка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

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Топ коментарі
+13
Там самозащита 100% Ни один суд в нормальной стране хотелки портнова даже не рассматривал бы.
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26.06.2020 11:30
+11
Теперь все, кто топил против Порошенко ни в чём не виноваты...
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26.06.2020 11:33
+10
І за цей цирк ми податками сплачуємо їм ...
І, взагалі, ...
Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Стерненка - Цензор.НЕТ 5319
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26.06.2020 11:51
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Суд видаляється до телефонного апарату.
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26.06.2020 11:38 Відповісти
Подився трансляцію до виходу суддів в нарадчу кімнату.
Я не знаю, хто дав прокурору диплом юриста, але складається враження, чи то в прокуратурі усі такі довбо**би, чи то цього унікума там довго шукали.
Була би моя воля, звільнив би без права займатися юридичною діяльністю, без права на пенсію і т.ін.
Подивимось чого там судді наприймають ...
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26.06.2020 11:42 Відповісти
І за цей цирк ми податками сплачуємо їм ...
І, взагалі, ...
Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Стерненка - Цензор.НЕТ 5319
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26.06.2020 11:51 Відповісти
Одна фігня. Так само, як і ботоферма клєптомана Пєці.
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26.06.2020 11:56 Відповісти
Стерненку - свободу. Українофобам - кузькіну маму.
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26.06.2020 11:55 Відповісти
Стерненко в белой рубашке и с финкой
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26.06.2020 12:00 Відповісти
Сісяєш? Правильно робиш. Цапи мають сісяти
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26.06.2020 12:03 Відповісти
Украина государство воров и мусоров
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26.06.2020 12:28 Відповісти
Ти зробив це разом!
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26.06.2020 12:34 Відповісти
кто знает ....
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26.06.2020 12:38 Відповісти
Только до зебилов ещё не дошло.
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26.06.2020 12:40 Відповісти
та де... 73% довели що ні, відтепер, це країна ДЕБІЛІВ!
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26.06.2020 13:25 Відповісти
Хоч не продажних мародерів?
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26.06.2020 13:35 Відповісти
ніхто того Стерненка не збирається саджати. ЗЕлупні і кацапня ліплять з нього нового головного патрійота,на заміну вже зашквареним ефесбешним агентам тягнибоку,білецькому та іншим коханівським
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26.06.2020 12:39 Відповісти
Порошенко поменял суды? Наказал рыгов? Прекратил воровство бюджета? Он разогнал добробаты, нивелировал волонтерское движение, не создол за 5 лет тероборону, Мертветчуку отдал телеканалы и не только и т.д. Он такой же гавнюк как иЗе...
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26.06.2020 13:08 Відповісти
Какие каналы мертветчук купил при прошлой власти?
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26.06.2020 14:30 Відповісти
Зачем кагалу выматывать психическую энергию народа? Чтобы обессиленный и деморализованный народ извести и присвоить себе его имущество.
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26.06.2020 13:35 Відповісти
в корінь...
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26.06.2020 17:29 Відповісти
Я даже слышать ничего не хочу о том, правильно ли, защищая свою жизнь, Стерня убил ватную рускамирскую сволочь, или неправильно. Главное, ЧТО УБИЛ ВАТНУЮ РУСКАМИРСКУЮ СВОЛОЧЬ. Если бы каждый сознательный украинский националист не шастал в бессмысленных шествиях убил по одному ватному рускамирцу, то и ни одна сволочь из них и близко не была бы во власти, а все эти портновы сидели бы в мааскве и носа в Украину не показывали.

И вся эта мразь в коментах, которая очень любит дебильные законы, мусоров и "суд" не говном бы кидалась в патриотов, а, распустив сопли, смотрела бы порнуху в сети.
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26.06.2020 18:27 Відповісти
Страна погрязла в коррупции. Кого садит генпрокурор?
Человека, который имел наглость при своей защите убить нападавшего!
Бриллиантовые прокуроры же чувствуют себя прекрасно при такой правоохренительной системе!
Такую систему надо выкинуть на свалку вместе с тем президентом, которому такое нравится.
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26.06.2020 18:58 Відповісти
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