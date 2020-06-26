Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Стерненка. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу активіста Сергія Стерненка та його захисників на обраний йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання суду.
Топ коментарі
+13 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар26.06.2020 11:30
+11 ВКЛ_это_мы_01
показати весь коментар26.06.2020 11:33
+10 Eutectic
показати весь коментар26.06.2020 11:51
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Будь ласка, зачекайте...
Я не знаю, хто дав прокурору диплом юриста, але складається враження, чи то в прокуратурі усі такі довбо**би, чи то цього унікума там довго шукали.
Була би моя воля, звільнив би без права займатися юридичною діяльністю, без права на пенсію і т.ін.
Подивимось чого там судді наприймають ...
І, взагалі, ...
И вся эта мразь в коментах, которая очень любит дебильные законы, мусоров и "суд" не говном бы кидалась в патриотов, а, распустив сопли, смотрела бы порнуху в сети.
Человека, который имел наглость при своей защите убить нападавшего!
Бриллиантовые прокуроры же чувствуют себя прекрасно при такой правоохренительной системе!
Такую систему надо выкинуть на свалку вместе с тем президентом, которому такое нравится.