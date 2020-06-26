Суд розглядає апеляцію на домашній арешт Стерненка. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу активіста Сергія Стерненка та його захисників на обраний йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання суду.

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