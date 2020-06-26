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Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(обновлено)

26 июня в 11:00 в Апелляционном суде (ул. Соломенская, 2А) состоится рассмотрение апелляционных жалоб активиста Сергея Стерненко и его защитников.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

У здания Апелляционного суда Киева находятся десятки правоохранителей.

Прибыл в суд и сам активист Стерненко.

По словам активиста, с юридической точки зрения он ожидает сегодня отмены решения суда о его домашнем аресте.

Кроме того, Стерненко заявил о том, что завершение досудебного расследования сразу же после сообщения о подозрении является грубым нарушением права на защиту.

"Этот прием используют не очень добросовестные сотрудники правоохранительных органов, это частое явление. Оно направлено на то, чтобы ограничить наше право на обжалование сообщения о подозрении, ведь обжаловать его можно только спустя два месяца после сообщения о подозрении. Мне кажется, что даже сам следователь был удивлен тем, что досудебное расследование завершено. Это не его инициатива, это инициатива из Офиса Генерального прокурора", - отметил Стерненко.

Активист заявил, что это свидетельствует о том, что прокуроы "выполняют незаконные указания Ирины Венедиктовой".

Ранее суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко 01
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко 02
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко 03
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко 04
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко 05
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко 06
Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко 07
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Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко 09

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Апелляционный суд (412) Стерненко Сергей (403) Богачук Олег (1462)


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Кто-то верит в то, что решение не написано заранее под диктовку портянки-венидиктовой?
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26.06.2020 11:01 Ответить
адвокаты фашиста портнова, защищают преступников покушавшихся на убийство стерненка - этого достаточно, чтобы перейти на сторону стерненко. ведь петушарий, портняка, мертведчуки, кацапы - это все враги Украины.
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26.06.2020 11:35 Ответить
 
 