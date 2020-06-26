Сегодня суд рассмотрит апелляцию на домашний арест Стерненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(обновлено)

26 июня в 11:00 в Апелляционном суде (ул. Соломенская, 2А) состоится рассмотрение апелляционных жалоб активиста Сергея Стерненко и его защитников.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

У здания Апелляционного суда Киева находятся десятки правоохранителей.

Прибыл в суд и сам активист Стерненко.

По словам активиста, с юридической точки зрения он ожидает сегодня отмены решения суда о его домашнем аресте.

Кроме того, Стерненко заявил о том, что завершение досудебного расследования сразу же после сообщения о подозрении является грубым нарушением права на защиту.

"Этот прием используют не очень добросовестные сотрудники правоохранительных органов, это частое явление. Оно направлено на то, чтобы ограничить наше право на обжалование сообщения о подозрении, ведь обжаловать его можно только спустя два месяца после сообщения о подозрении. Мне кажется, что даже сам следователь был удивлен тем, что досудебное расследование завершено. Это не его инициатива, это инициатива из Офиса Генерального прокурора", - отметил Стерненко.

Активист заявил, что это свидетельствует о том, что прокуроы "выполняют незаконные указания Ирины Венедиктовой".

Ранее суд избрал Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Позже Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из напавших на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Во время нападения на Стерненко Кузнецов погиб.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ