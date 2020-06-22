Полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке, оставили под стражей

Суд отказался отпустить под домашний арест бывших полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму, которых подозревают в групповом изнасиловании и превышении служебных полномочий.

Об этом сообщила адвокат потерпевшей Елена Сотник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Кузив и Сулима подали апелляцию на решение Голосеевского райсуда Киева, отправившего их под арест. Экс-полицейские добивались, чтобы их выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест. Апелляционный суд Киева отказал им.

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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

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Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.