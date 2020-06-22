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Новости Правосудие
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Полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке, оставили под стражей

Полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке, оставили под стражей

Суд отказался отпустить под домашний арест бывших полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму, которых подозревают в групповом изнасиловании и превышении служебных полномочий.

Об этом сообщила адвокат потерпевшей Елена Сотник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Кузив и Сулима подали апелляцию на решение Голосеевского райсуда Киева, отправившего их под арест. Экс-полицейские добивались, чтобы их выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест. Апелляционный суд Киева отказал им.

Читайте на Цензор.НЕТ: Изнасилование в Кагарлыке: против подозреваемых полицейских открыли новые производства, применение насилия было системной практикой, - Офис Генпрокурора

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Также на Цензор.НЕТ: Аваков - нардепам об изнасиловании в Кагарлыке: не обвиняйте весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев. ВИДЕО

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

Автор: 

апелляция (628) изнасилование (917) Киевская область (4135) насилие (394) произвол (37) юстиция (758) Апелляционный суд (411) мера пресечения (457)


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Топ комментарии
+5
Ну і заголовок...
Я вже подумав,що в Кагарлику почали гвалтувати поліціянтів.
Народні месники)
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22.06.2020 15:44
+3
Очень интересный заголовок! Какой же секс-гигант изнасиловал полицейских?
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22.06.2020 15:45
+2
а кого підозрюють у згвалтуванні поліцейських з Кагарлика?
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22.06.2020 15:45
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Подозреваемых в изнасиловании полицейских, из Кагарлыка отпустили.
Так краще звучить.
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22.06.2020 15:44 Ответить
Ну і заголовок...
Я вже подумав,що в Кагарлику почали гвалтувати поліціянтів.
Народні месники)
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22.06.2020 15:44 Ответить
а кого підозрюють у згвалтуванні поліцейських з Кагарлика?
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22.06.2020 15:45 Ответить
Очень интересный заголовок! Какой же секс-гигант изнасиловал полицейских?
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22.06.2020 15:45 Ответить
Є надія, що в СІЗО, затримані не зможуть витримати /соціальну дистанцію/ між своїми дупами, та /інструментами/ спраглих)))
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22.06.2020 15:45 Ответить
Вот интересно - Кто составляет заголовки новостей? По заголовку этой новости выходит, что бедных полицейских кто то изн...
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22.06.2020 15:46 Ответить
Почему бедніх, может им понравилось..
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22.06.2020 15:47 Ответить
Вот что запятая животворящая делает!
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22.06.2020 15:48 Ответить
"Подозреваемых в изнасиловании полицейских из Кагарлыка"- швидко обратка прийшла. То хто це? Censor, не мовчи, просвіти.
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22.06.2020 16:03 Ответить
В Сизо им лучше всего, возвращаться ведь некуда, отдел расформировали.
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22.06.2020 16:20 Ответить
 
 