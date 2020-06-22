УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11917 відвідувачів онлайн
Новини Правосуддя
5 055 11

Поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні в Кагарлику, залишили під вартою

Поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні в Кагарлику, залишили під вартою

Суд відмовився відпустити під домашній арешт колишніх поліцейських Миколу Кузіва і Сергія Сулиму, яких підозрюють у груповому зґвалтуванні та перевищенні службових повноважень.

Про це повідомила адвокатка потерпілої Олена Сотник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Кузів і Сулима подали апеляцію на рішення Голосіївського райсуду Києва, який відправив їх під арешт. Експоліцейські домагалися, щоб їх випустили із СІЗО і перевели під домашній арешт. Апеляційний суд Києва відмовив їм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зґвалтування в Кагарлику: проти підозрюваних поліцейських відкрили нові справи, застосування насильства було системною практикою, - Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.

Автор: 

апеляція (502) зґвалтування (385) Київська область (4025) насилля (295) сваволя (26) юстиція (732) Апеляційний суд (397) запобіжний захід (488)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Ну і заголовок...
Я вже подумав,що в Кагарлику почали гвалтувати поліціянтів.
Народні месники)
показати весь коментар
22.06.2020 15:44
+3
Очень интересный заголовок! Какой же секс-гигант изнасиловал полицейских?
показати весь коментар
22.06.2020 15:45
+2
а кого підозрюють у згвалтуванні поліцейських з Кагарлика?
показати весь коментар
22.06.2020 15:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подозреваемых в изнасиловании полицейских, из Кагарлыка отпустили.
Так краще звучить.
показати весь коментар
22.06.2020 15:44 Відповісти
Ну і заголовок...
Я вже подумав,що в Кагарлику почали гвалтувати поліціянтів.
Народні месники)
показати весь коментар
22.06.2020 15:44 Відповісти
а кого підозрюють у згвалтуванні поліцейських з Кагарлика?
показати весь коментар
22.06.2020 15:45 Відповісти
Очень интересный заголовок! Какой же секс-гигант изнасиловал полицейских?
показати весь коментар
22.06.2020 15:45 Відповісти
Є надія, що в СІЗО, затримані не зможуть витримати /соціальну дистанцію/ між своїми дупами, та /інструментами/ спраглих)))
показати весь коментар
22.06.2020 15:45 Відповісти
Вот интересно - Кто составляет заголовки новостей? По заголовку этой новости выходит, что бедных полицейских кто то изн...
показати весь коментар
22.06.2020 15:46 Відповісти
Почему бедніх, может им понравилось..
показати весь коментар
22.06.2020 15:47 Відповісти
Вот что запятая животворящая делает!
показати весь коментар
22.06.2020 15:48 Відповісти
"Подозреваемых в изнасиловании полицейских из Кагарлыка"- швидко обратка прийшла. То хто це? Censor, не мовчи, просвіти.
показати весь коментар
22.06.2020 16:03 Відповісти
В Сизо им лучше всего, возвращаться ведь некуда, отдел расформировали.
показати весь коментар
22.06.2020 16:20 Відповісти
 
 