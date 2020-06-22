Поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні в Кагарлику, залишили під вартою
Суд відмовився відпустити під домашній арешт колишніх поліцейських Миколу Кузіва і Сергія Сулиму, яких підозрюють у груповому зґвалтуванні та перевищенні службових повноважень.
Про це повідомила адвокатка потерпілої Олена Сотник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
Кузів і Сулима подали апеляцію на рішення Голосіївського райсуду Києва, який відправив їх під арешт. Експоліцейські домагалися, щоб їх випустили із СІЗО і перевели під домашній арешт. Апеляційний суд Києва відмовив їм.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.
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Так краще звучить.
Я вже подумав,що в Кагарлику почали гвалтувати поліціянтів.
Народні месники)