Суд узяв під варту поліцейського з Кагарлика Сулиму, якого підозрюють у зґвалтуванні
Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід поліцейському з Кагарлика Сергію Сулимі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske з будівлі суду.
Сулиму підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки. Його взяли під варту без права внесення застави.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.
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У представителя отряда приматов это норма существования . Тот , кто призывает людей к "возврату к природе" , тот должен помнить и этот аспект "природы" .
Только тончайший слой цивилизации превращает вонючего и брутального самца-насильника в джентельмена и денди ... с комплексами гуманизма и человеколюбия .
«Джентльмен» и «Мужчина» = могут быть синонимами.
«Мужик» и «насильник» = тоже могут быть синонимами.
Но Мужчина и насильник = синонимами быть не могут (если мы говорим не о биологическом каком то определении слова «Мужчина», которое равно «Самцу» или «Мужику).
И таких было довольно много.
Начиная от Жукова.
Не делай «перекос».
Хотя зверства Красной армии были ужасны.
И, главное, катализатором послужил приказ «правительства»: насиловать РАЗРЕШАЕМ и ПРИКАЗЫВАЕМ.
Однако и германцы, американцы и прочие там тоже отличились. Война из людей делает зверей.
И ИХ МОЖНО ПОНЯТЬ. Это возвращение НАСИЛЬСТВЕННОЕ к первобытному состоянию.
Кто не воевал - не поймёт.
в 2016 году в интервью р/с "Эхо Москвы" директриса Архивного управления Ленинградской области рассказывала, что под её руководством закончена полная электронная архивация документов Чрезвычайной Государственной следственной комиссии СССР "по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков" в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в период 1941-1944 гг.
На вопрос ведущего "Вы работаете в архивных учреждениях свыше 35 лет. В этих документах по периоду оккупации выявилось что-либо новое, ранее Вам неизвестное?"
Ответ: "Вы знаете, обнаружилась одна необычная тема. Больше всего меня поразил тот факт, что за весь период 3-х летней оккупации этих больших областей, через которые за годы войны прошли миллионы немецких солдат, с их стороны не было совершено ни одного изнасилования советских женщин."
Был в самом конце 1980-х в Старой Руссе Новгородской области, в Гатчине и Луге Ленинградской области, в Острове Псковской области:
эти территории были под немецкой оккупацией с 1941 года по 1944 гг : поразился тому, что все пожилые люди, бывшие под оккупацией, отзывались о немецких солдатах и офицерах только положительно, а вот о советских партизанах отзывались очень плохо:
со стороны советских партизан были постоянные грабежи, многочисленные случаи насилий над женщинами, бессудные расстрелы гражданских жителей по малейшему поводу: например, в деревне под Островом партизаны расстреляли женщину-почтальона только за то, что она разносила по деревенским дворам повестки от немецкой комендатуры с вызовом на работы по ремонту дорог.
В этой же деревне советские партизаны расстреляли старика 70 лет и его престарелую жену, только за то, что их сын служил в районной управе. Видимо, расстреляли этих людей исключительно ради месячного отчёта вышестоящему начальству о "ликвидации пособников оккупантов"...
Но два дебила возжелали...
Вроде как оправдываем: совок...
Вы как зебилы, второй год сосут у пороха и мечтают что того посадят, так и тут - тридцать лет, считай, нету совка, но виноватым сделаем его))))
Может и этих ментов-бандитов расстрелять?!
18 сентября 1937 года в газете "Правда" был опубликован Указ ПВС СССР о награждении 17 руководящих сотрудников НКВД высшим советским орденом: орденом Ленина, "за выдающиеся заслуги при выполнении особо важных заданий партии и правительства в деле изобличения вредительской и контрревололюционной деятельности антисоветских элементов."
К концу декабря этого же 1937-го года(то есть, через 3 месяца) все эти 17 свеженаграждённых орденоносцев уже были сами расстреляны за "проведение вредительской и контрреволюционной деятельности в органах НКВД".
Чекисты, изобличившие этих 17 начальников и сменившие их на высоких дожностях в конце декабря 1937 года, "поработали" 3-4 месяца и в апреле-мае 1938 года все тоже были расстреляны. Те, кто их сменил, были расстреляны в сентябре-октябре. Замечательный метод обновления кадров и профилактики должностных преступлений...
Будем перенимать этот метод ?
Нынешняя «реформированная» украинская полиция при шестом президенте Украины возвращается на уровень времен Виктора Януковича и похоже что «съехала с катушек».
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
Если министр внутренних дел Украины пан Арсен Борисович Аваков не отреагирует должным образом на это преступление, то украинская полиция может трансформироваться в «бандитське угруповання» в погонах.
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Ілля Іванов
@ukrainian_sol
За пару тижнів до подій в Кагарлику повідомляли, що поліцаї, які застрелили хлопчика в Борисполі, вийшли під заставу. Дали їм пересидіти ураган обурення і тихенько злили справу. Безкарність породжує ще більше зло.
дела по изнасилованию по пол.года длятся...
куча экспертиз...
это, с ее слов?
так ей - воровке (замучила всех в Кагаллыке) - верить нельзя...
а они разве делали это В ПЕРВЫЙ РАЗ? Где остальные жертвы издевательств?
Кто то думает что ТАК делают только в этом провинциальном РОВД? А в остальных все мальчики-зайчики из мусарского сериала? Которые не пальцы молотком отбивают чтоб навесить дело а реально ищут преступников по уликам?))