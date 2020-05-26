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Суд узяв під варту поліцейського з Кагарлика Сулиму, якого підозрюють у зґвалтуванні

Суд узяв під варту поліцейського з Кагарлика Сулиму, якого підозрюють у зґвалтуванні

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід поліцейському з Кагарлика Сергію Сулимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske з будівлі суду.

Сулиму підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки. Його взяли під варту без права внесення застави.

Читайте також: Переатестація працівників Кагарлицького відділу поліції триватиме близько двох місяців

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

Дивіться також: "Каструвати треба!": Ляшко висловився про зґвалтування в Кагарлику. ВIДЕО

Автор: 

зґвалтування (384) Київська область (4010) Нацполіція (15142)


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Топ коментарі
+10
никогда не был: мужики не насилуют
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26.05.2020 17:03
+8
А таки красная армия мародерничала и насильничала на "освобожденных" землях, и не только в Германии. Читай, расширяй свой кругозор.
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26.05.2020 18:05
+5
Угу..Насилуя бедных полицаев она надела противогаз и палила в воздух из отобранного них табельного оружия.Какая циничная и похотливая мадам.Жуть.
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26.05.2020 17:26
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И что? пальчиком им ноно сделают?
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26.05.2020 16:58 Відповісти
Він ще мужик?
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26.05.2020 17:00 Відповісти
никогда не был: мужики не насилуют
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26.05.2020 17:03 Відповісти
Вы путаете с джентельменами ... Вся мировая история войн говорит об обратном . Увы и ах !
У представителя отряда приматов это норма существования . Тот , кто призывает людей к "возврату к природе" , тот должен помнить и этот аспект "природы" .
Только тончайший слой цивилизации превращает вонючего и брутального самца-насильника в джентельмена и денди ... с комплексами гуманизма и человеколюбия .
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26.05.2020 17:11 Відповісти
Разберитесь в терминах.
«Джентльмен» и «Мужчина» = могут быть синонимами.
«Мужик» и «насильник» = тоже могут быть синонимами.

Но Мужчина и насильник = синонимами быть не могут (если мы говорим не о биологическом каком то определении слова «Мужчина», которое равно «Самцу» или «Мужику).
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27.05.2020 02:03 Відповісти
PS. Надеюсь, что не слишком сложно и витиевато доношу аксиому до общественности.
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27.05.2020 02:04 Відповісти
не смешно говорить такую ересь?? когда немцы ютили наших в своих семьях, доблестная красная армия трахала малолетних немок на глазах у родителей. Не нужно говорить чушь, если тупой как лом!!
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26.05.2020 17:35 Відповісти
пнх, нечисть.
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26.05.2020 17:40 Відповісти
А таки красная армия мародерничала и насильничала на "освобожденных" землях, и не только в Германии. Читай, расширяй свой кругозор.
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26.05.2020 18:05 Відповісти
это не мужики, это гниды.
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26.05.2020 18:07 Відповісти
Так да.
И таких было довольно много.
Начиная от Жукова.
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26.05.2020 18:45 Відповісти
Потому и не очень хочется праздновать 9 мая. Значительная часть (очень много) "освободителей" была еще хуже этих ментов. ДИДЫ отличились звериной жестокостью. Грустно -но это факт.
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27.05.2020 08:50 Відповісти
Празднуй 8 мая, это нормально.
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27.05.2020 13:01 Відповісти
Там обое-рябое -- нацики тоже не были ангелочками : и тоже гвалтували , и сжигали живьём целые села .
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28.05.2020 18:09 Відповісти
я ничего не хочу знать об этом позорище. тем более что нынешняя - такая же. Я просто давно случайно услышал рассказ соседки, которая некоторое время жила девочкой в немецкой семье, ела с ними за одним столом, и осталась жива (сейчас уже нет, конечно), а о доблестях красной армии я ничего даже слышать не хочу. на месте руководства германии я по сегодняшний день бомбил бы даже могилы тех маргиналов и всех их живых отродий!!
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26.05.2020 21:09 Відповісти
Справедливости ради можно сказать, что на той войне все были «хороши».
Не делай «перекос».
Хотя зверства Красной армии были ужасны.
И, главное, катализатором послужил приказ «правительства»: насиловать РАЗРЕШАЕМ и ПРИКАЗЫВАЕМ.
Однако и германцы, американцы и прочие там тоже отличились. Война из людей делает зверей.
И ИХ МОЖНО ПОНЯТЬ. Это возвращение НАСИЛЬСТВЕННОЕ к первобытному состоянию.
Кто не воевал - не поймёт.
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27.05.2020 02:10 Відповісти
согласен, немцы тоже чудили. Об этом мои бабушки рассказывали. Но когда дед начинал рассказывать о доблестях красной, меня всегда выставляли за дверь. А он у меня был 24го года и воевал. Поэтому я ничего не хочу знать об этих извращенцах!
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27.05.2020 02:22 Відповісти
Архивы надо смотреть, чтобы выводы делать о том, как вели себя немецкие солдаты:

в 2016 году в интервью р/с "Эхо Москвы" директриса Архивного управления Ленинградской области рассказывала, что под её руководством закончена полная электронная архивация документов Чрезвычайной Государственной следственной комиссии СССР "по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков" в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в период 1941-1944 гг.

На вопрос ведущего "Вы работаете в архивных учреждениях свыше 35 лет. В этих документах по периоду оккупации выявилось что-либо новое, ранее Вам неизвестное?"

Ответ: "Вы знаете, обнаружилась одна необычная тема. Больше всего меня поразил тот факт, что за весь период 3-х летней оккупации этих больших областей, через которые за годы войны прошли миллионы немецких солдат, с их стороны не было совершено ни одного изнасилования советских женщин."
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27.05.2020 05:35 Відповісти
Я от очевидцев слышал , что наши даже у нас по сравнению с немцами вели себя как конченные скоты. Защитники победунов могут просто поинтересоваться Афганом ,Чечней Абхазией.
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27.05.2020 08:55 Відповісти
так и есть. я просто всего не хочу знать, так как не верю в доблесть и славу. ни тогда, ни сейчас.
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27.05.2020 12:04 Відповісти
Именно так, ув. Виктор Сотник: совки вели себя по отношению к советским жителям оккупированных территорий, как конченные скоты:
Был в самом конце 1980-х в Старой Руссе Новгородской области, в Гатчине и Луге Ленинградской области, в Острове Псковской области:

эти территории были под немецкой оккупацией с 1941 года по 1944 гг : поразился тому, что все пожилые люди, бывшие под оккупацией, отзывались о немецких солдатах и офицерах только положительно, а вот о советских партизанах отзывались очень плохо:

со стороны советских партизан были постоянные грабежи, многочисленные случаи насилий над женщинами, бессудные расстрелы гражданских жителей по малейшему поводу: например, в деревне под Островом партизаны расстреляли женщину-почтальона только за то, что она разносила по деревенским дворам повестки от немецкой комендатуры с вызовом на работы по ремонту дорог.
В этой же деревне советские партизаны расстреляли старика 70 лет и его престарелую жену, только за то, что их сын служил в районной управе. Видимо, расстреляли этих людей исключительно ради месячного отчёта вышестоящему начальству о "ликвидации пособников оккупантов"...
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27.05.2020 21:52 Відповісти
Чух ... Доблесна німецька армія робила те саме. Тільки раніше. Колаборанти теж відмітились.
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26.05.2020 20:06 Відповісти
мальчик иди лесом
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27.05.2020 08:56 Відповісти
дівчинка, іди далі ...
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27.05.2020 10:26 Відповісти
а второго не взяли? отсекают группу....
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26.05.2020 19:17 Відповісти
Свеженькая новость про потерпевшуюhttps://newsone.ua/news/society/iznasilovannaya_v_kagarlyke_devushka_okazalas_materyu_rebenka_s_invalidnostyu.html Изнасилованная в Кагарлыке девушка оказалась матерью ребенка с инвалидностью
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26.05.2020 17:02 Відповісти
13 000 населения, когда-то жил и работал в подобном, мужское население на стакане, недостатка в женском внимании нет.
Но два дебила возжелали...
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26.05.2020 17:04 Відповісти
Так що їм не вистачало? Тюремної романтики?
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26.05.2020 17:11 Відповісти
я хочу их двоих
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26.05.2020 17:42 Відповісти
?
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26.05.2020 17:50 Відповісти
Ну дебилы же
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26.05.2020 18:00 Відповісти
Вони не "возжєлалі"... Оці істоти так уявляють собі "слідчі дії". Тортури та згвалтування - візитна картка радянської та пострадянської міліції.
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26.05.2020 20:25 Відповісти
Да не нужно совок подвязывать)))
Вроде как оправдываем: совок...
Вы как зебилы, второй год сосут у пороха и мечтают что того посадят, так и тут - тридцать лет, считай, нету совка, но виноватым сделаем его))))
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26.05.2020 20:33 Відповісти
Возможно это была самооборона. Она хотела изнасиловать этих копов и им пришлось на упреждение изнасиловать ее
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26.05.2020 17:14 Відповісти
Угу..Насилуя бедных полицаев она надела противогаз и палила в воздух из отобранного них табельного оружия.Какая циничная и похотливая мадам.Жуть.
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26.05.2020 17:26 Відповісти
Ну, могли і не взяти, а що тут такого - аваківські хлопчаки просто погусарили...
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26.05.2020 17:15 Відповісти
а кузіва?
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26.05.2020 17:21 Відповісти
Перевели в статус пострадавшего.
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26.05.2020 17:28 Відповісти
А він не тойво, він тіки свічку тримав.
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26.05.2020 17:40 Відповісти
А по второй мрази что??!!
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26.05.2020 17:21 Відповісти
Мусора остаются мусорами!
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26.05.2020 17:33 Відповісти
Мусорам, да еще "взломщикам лохматого сейфа" на зоне не выжить, поэтому - понять, простить и отпустить.
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26.05.2020 17:36 Відповісти
Та чо там, в Мене выживут, как нибудь! Они же не просто по колониям тусуются, а для избранных!
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26.05.2020 19:09 Відповісти
И вы думаете что благодетели переживают за вас, не разрешая огнестрел народу? Прям ночами не спят, переживая , чтобы людишки не постреляли себя? Нет! За себя переживают: сколько подобных новостей?
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26.05.2020 17:38 Відповісти
Де наш юльчак Сулима ? Другий день не бачу.Мо шо случілось...
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26.05.2020 18:13 Відповісти
В одной из тем сегодня отсвечивал))) Требовал импичмента)))
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26.05.2020 21:21 Відповісти
Два питуха.
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26.05.2020 18:14 Відповісти
А кто знает,у нас есть ментовские зоны типа Нижний Тагил?
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26.05.2020 18:24 Відповісти
а вторая гнида под домашним арестом или как?
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26.05.2020 18:30 Відповісти
Хоч не Ваню Суліму? А то Юля заплаче і не буде більше негайних перевиборів.
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26.05.2020 18:52 Відповісти
Некорректний заголовок. Сулима з Обухова і працював від Обухівського відділу поліції в Кагарлицькому підрозділі! Бо скільки я живу, ніразу такого не було коли служили місцеві в Кагарлицькому відділі міліції- поліції .
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26.05.2020 19:19 Відповісти
Пример не совсем нравственный и все же: после войны в Донецке на шахте случилась авария - погибли 82 шахтера. Сталинская комиссия провела расследование и расстреляли потом 83, - ровно на 1 больше. Аварий на этой шахте больше не было до 2014 года.
Может и этих ментов-бандитов расстрелять?!
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26.05.2020 19:29 Відповісти
ув. А.Сацик, вы бы ещё более убедительный пример привели:

18 сентября 1937 года в газете "Правда" был опубликован Указ ПВС СССР о награждении 17 руководящих сотрудников НКВД высшим советским орденом: орденом Ленина, "за выдающиеся заслуги при выполнении особо важных заданий партии и правительства в деле изобличения вредительской и контрревололюционной деятельности антисоветских элементов."

К концу декабря этого же 1937-го года(то есть, через 3 месяца) все эти 17 свеженаграждённых орденоносцев уже были сами расстреляны за "проведение вредительской и контрреволюционной деятельности в органах НКВД".

Чекисты, изобличившие этих 17 начальников и сменившие их на высоких дожностях в конце декабря 1937 года, "поработали" 3-4 месяца и в апреле-мае 1938 года все тоже были расстреляны. Те, кто их сменил, были расстреляны в сентябре-октябре. Замечательный метод обновления кадров и профилактики должностных преступлений...


Будем перенимать этот метод ?
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27.05.2020 06:00 Відповісти
Ну конечно же Авакян виноват, лично хрен направлял... Аваков тот ещё мудень, лично мне стало понятно это после замятой истории с рюкзаками, но причем тут он к этому событию лично? Как по вашему нужно проверять кадров, чтоб исключить любые отклонения? Это невозможно, вчера этот кадр мог демонстрировать правовые убеждения, держать себя в руках, а сегодня гормоны стукнули или бухнул и потерял контроль. Да в любом случае, нет идеальных тестов, определить всех тараканов заранее. Я их не оправдываю, ни в коем случае, но боты должны заткнуться, в своих потугах натянуть одно на другое. От конченых ни одно ведомство не застраховано. Вон у Порося вашего сколько дебилов работает и что? Его есть за что судить и без вас, например.
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26.05.2020 22:01 Відповісти
Врадиевка - 2 назревает , это очередной шаг к краху режима зебобиков - авакянов
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26.05.2020 22:03 Відповісти
Врадиевка возвращается.
Нынешняя «реформированная» украинская полиция при шестом президенте Украины возвращается на уровень времен Виктора Януковича и похоже что «съехала с катушек».
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
Если министр внутренних дел Украины пан Арсен Борисович Аваков не отреагирует должным образом на это преступление, то украинская полиция может трансформироваться в «бандитське угруповання» в погонах.
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27.05.2020 09:26 Відповісти
А ведь эти мерзавцы проходили проверки, аттестации !
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26.05.2020 22:10 Відповісти
хорошо бы, если бы на аттестации был вопрос: вы мерзавец? и шоб не сметь соврать
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26.05.2020 23:38 Відповісти
https://twitter.com/ukrainian_sol
https://twitter.com/ukrainian_sol

Ілля Іванов

@ukrainian_sol


За пару тижнів до подій в Кагарлику повідомляли, що поліцаї, які застрелили хлопчика в Борисполі, вийшли під заставу. Дали їм пересидіти ураган обурення і тихенько злили справу. Безкарність породжує ще більше зло.
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26.05.2020 22:23 Відповісти
На суды надежды нет.!
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27.05.2020 09:04 Відповісти
Второго уже отмазали?
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26.05.2020 22:24 Відповісти
хотелось бы верить, что эти два вертухая таки попадут на зону. а там им все про них объяснят
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26.05.2020 23:36 Відповісти
Лучше бы подрочили,получили удовольствие и на свободе бы остались! Дебилы!!!
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27.05.2020 00:53 Відповісти
Тогда бы не насиловали а просто пытали ? Ты чукча писатель? Остальные аспекты беспредела мусоров не актуально ?
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27.05.2020 09:03 Відповісти
В других демократических странах МИРА - РУКОВОДИТЕЛЬ полиции страны самостоятельно ушёл бы в отставку, НО только НЕ в Украине, СКОЛЬКО должно ещё произойти резонансных преступлений в рядах полиции, что бы ЭТО произошло!???.
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27.05.2020 07:57 Відповісти
Вы уж простите, но в полицию идут далеко не лучшие представители человеков. Там если 5% наберется , которые по призванию, и то хорошо, половина, те кто просто ничего делать не умеют, а жить и работать надо, остальные взяточники, потенциальные садисты и просто умственно отсталые.
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27.05.2020 08:12 Відповісти
как это, первоначальная проверка показала, что ее насиловали?
дела по изнасилованию по пол.года длятся...
куча экспертиз...
это, с ее слов?
так ей - воровке (замучила всех в Кагаллыке) - верить нельзя...
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27.05.2020 08:26 Відповісти
Эти уроды - ну просто выиграли джек-пот в гарЭм - мало что мусора, так еще и насильники. Горячие ночи под им обеспечены.
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27.05.2020 08:37 Відповісти
напрасно надеешся. Даже если и осудят (в чем я сомневаюсь-помаринуют в сизо полгода и все забудут-выпустят) то они попадут на "красную зону" т.е. к таким же мусорятам-взяточникам итд. Там не опускают.
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27.05.2020 09:36 Відповісти
Много слов ни о чем !!!! А ЧТО С ОСТАЛЬНОЙ МУСОРНЕЙ ? СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ БЫЛО В РОВД ? НИКТО НЕ СЛЫШАЛ ВЫСТРЕЛОВ И КРИКОВ?
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27.05.2020 09:00 Відповісти
я больше вопросов задам: а ОТКУДА они научились всем этим пыткам и издевательствам? Самородки? Сами додумались или может им ПОКАЗЫВАЛИ товарищи по службе?
а они разве делали это В ПЕРВЫЙ РАЗ? Где остальные жертвы издевательств?
Кто то думает что ТАК делают только в этом провинциальном РОВД? А в остальных все мальчики-зайчики из мусарского сериала? Которые не пальцы молотком отбивают чтоб навесить дело а реально ищут преступников по уликам?))
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27.05.2020 09:40 Відповісти
 
 